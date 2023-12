Donau-Ries - Sattelauflieger kollidiert mit Auto, Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Sattelschlepper wurde in Rain (Kreis Donau-Riis) ein Autofahrer schwer verletzt. Der 36-jährige Fahrer des Sattelzuges versuchte am Dienstagnachmittag an der Ausfahrt der Bundesstraße 16 nach links abzubiegen und ignorierte dabei ein entgegenkommendes Auto mit einem 46-jährigen Fahrer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zwei Autos kollidierten und ein 46-jähriger Mann wurde im Auto eingeklemmt.

Die Feuerwehr musste den Mann mit einer Rettungsschere aus dem Auto befreien. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Schaden von rund 35.000 Euro. Gegen den 36-jährigen Mann wird wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt.

