Internet - Salzwedeler Baumkuchen ein Hit: Millionen Videoaufrufe

Das virale Video einer Bäckerei in Salzwedel (Sachsen-Anhalt) ist nur 12 Sekunden lang. Ein Video, das zeigt, wie man einen Baumkuchen richtig anschneidet, wurde auf TikTok mehr als 9 Millionen Mal angesehen. Der Hashtag #baumkuchen hat mittlerweile mehr als 82 Millionen Aufrufe. „Wir mussten unseren Onlineshop früher schließen als sonst“, sagt Kristin Gessert, die das Video für die Salzwedeler Baumkuchenbetriebe Bosse GmbH produziert hat. Anfang November waren die Baumkuchen online ausverkauft.

Nach eigenen Angaben verkaufte das Unternehmen in der Vorweihnachtszeit täglich rund 700 Kilogramm Baumkuchen. Mit einem Preis von über 45 Euro pro Kilogramm gleicht es eher einem Luxusprodukt. Geissert sagte, sie sei überrascht, dass Salzwedeler Baumkuchen mittlerweile auch bei jüngeren Internetnutzern so große Begeisterung auslöste. Die Erstellung des spontanen Videos dauerte nur zehn Minuten. Darin zeigt Gessert, wie man einen Baumkuchen richtig schneidet: nicht gerade von oben nach unten, sondern schräg.

Baumkuchen wird traditionell auf einem Rost über dem offenen Feuer gebacken. Salzwedler Baumkuchen hat eine lange Tradition. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellten mehrere Süßwarenläden der Stadt dieses Gebäck her. Bis heute gibt es Kontroversen darüber, wer den ersten Baumkuchen gebacken hat. König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen soll bei einem Besuch in Salzwedel um 1843 von dem Blätterteig so begeistert gewesen sein, dass er die restlichen Ringe zum Backen bestellte. Der Kuchen nimmt seine Reisekutsche mit. Später versorgten Salzwedeler Unternehmer das Königshaus mit Nachschub.

Salzwedeler Baumkuchen auf TikTok

