Russland nutzt das Warten der Ukraine auf mehr amerikanische Hilfe, indem es seine Angriffe ausweitet, behaupten Beamte.

Russische Politiker erklärten, dass es eine Lücke zwischen der Bestätigung der Mittel und dem Eintreffen umfangreicher Hilfe geben wird, die in den Kampfgebieten erhebliche Auswirkungen haben würde. Sie spekulieren, dass Russland diese Verzögerung ausnutzen könnte.

Vor kurzem hat Russland einen massiven Raketen- und Drohnenangriff auf die Ukraine gestartet. Nach Angaben der ukrainischen Behörden setzte Russland über 50 Raketen und 20 Drohnen ein und griff Energieanlagen im ganzen Land an. Nach Angaben des größten ukrainischen Energieversorgungsunternehmens ist dies das fünfte Mal, dass Russland in den letzten sechs Wochen seine Anlagen angegriffen hat.

Der ukrainische Abgeordnete Oleksij Gontscharenko erklärte gegenüber CNN, Russland wolle dem ukrainischen Volk jetzt so viel Leid wie möglich zufügen, um davon zu profitieren und seine Stimmung zu zerstören.

Im September wurde die Verzögerung bei der Mittelvergabe behoben, als der republikanische Parlamentspräsident Mike Johnson den Widerstand seiner Partei missachtete und ein umfangreiches Sicherheitspaket genehmigte, das die Unterstützung der Ukraine mit der Hilfe für Israel und Taiwan verband.

Die mehrmonatige Verzögerung der Maßnahmen hat den ukrainischen Streitkräften nach offiziellen Angaben jedoch reale Kosten in Form von Landverlusten und Opfern verursacht. Es ist davon auszugehen, dass die russischen Streitkräfte versuchen werden, weiteren Boden zu gewinnen und ihre früheren Erfolge zu festigen, bevor dieses Zeitfenster verstreicht.

Ukrainische und westliche Beamte glauben, dass die kurzfristige Gefahr einer Eskalation der Angriffe mit Russlands Ambitionen auf eine größere Offensive im Sommer zusammenhängt. Beide Länder sind besorgt darüber, dass Russland möglicherweise eine größere Mobilisierung in die Wege leitet, um mehr Personal an die Front zu schicken, während die Ukraine selbst mit Personalmangel zu kämpfen hat.

Was die Situation in der Ukraine in den kommenden Wochen angeht, so sagte ein US-Militärbeamter gegenüber CNN: "Es ist einfach eine Situation, in der wir die Stellung halten müssen".

"In Anbetracht der Versorgungslage wird es unglaublich schwierig sein, ein Gebiet zurückzuerobern", stimmte Gontscharenko zu. "Es geht also eher darum, das Gebiet zu erhalten, als den Konflikt zu gewinnen. Deshalb brauchen wir mehr Unterstützung, und wir hoffen, dass andere dem US-Ansatz nacheifern werden."

Einem CNN-Artikel zufolge haben die russischen Streitkräfte eine "Artillerieschwäche" bei den ukrainischen Truppen ausgenutzt, um an der Ostfront bei Awdijiwka vorzurücken und die größte russische Offensive seit der Anfangsphase des Krieges durchzuführen. Moskaus Vormarsch hat hochrangige ukrainische Militärs dazu veranlasst, vor der potenziellen Gefahr für Kiews Nachschublinien und Knotenpunkte im Osten zu warnen, die sich nun bedenklich nahe in Reichweite der umfangreichen russischen Feuerkraft befinden.

In den letzten Wochen hat Russland eine Flut von Ressourcen auf die schwachen ukrainischen Verteidigungsanlagen entlang der östlichen Frontlinien gerichtet und ist dabei auf drei kritische Punkte vorgedrungen: den wichtigen Militärstützpunkt Pokrowsk westlich von Awdijiwka, die strategischen Höhen von Chasiv Jar in der Nähe von Bakhmut und Kurachowo im Südosten.

