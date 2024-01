Rosafarbene Stanley-Tassen zum Valentinstag lösen bei Target einen wahren Hype aus

Fragen Sie einfach Target.

Es scheint, dass für einige Valentinstagsfeiernde in diesem Jahr nichts mehr L-O-V-E bedeutet als das Geschenk eines übergroßen, rosafarbenen, isolierten Bechers aus Edelstahl, der geradezu klobig und viel zu schwer ist, um ihn mit sich herumzutragen, wenn er für "ganztägige Flüssigkeitszufuhr" gefüllt ist, aber dennoch eine solide virale Sensation im neuen Jahr ist.

Target brachte im Dezember eine limitierte Valentinskollektion von Stanley-Bechern in leuchtenden Pink- und Kirschrot-Tönen heraus, die einen riesigen 40-Unzen-Becher, kleinere Becher im Doppelpack in niedlicher Verpackung mit der Botschaft "It was Love at First Sip" und einen Stacking Beer Pint-Becher umfasste.

Die Käufer stürzten sich auf die Artikel, in einigen Fällen im wahrsten Sinne des Wortes. Der Beweis wurde in TikTok-Videos dokumentiert, die zeigten, wie die Menschen vor den Target-Filialen Schlange standen und darauf warteten, die limitierten Stanleys zu ergattern, sobald die Türen öffneten.

Andere Videos zeigen den Ansturm auf die Valentins-Stanleys in einer Target-Filiale und wie einige Kunden auf dem Weg dorthin stolpern und fallen.

Target teilte mit, dass die Kollektion am 31. Dezember landesweit in den Filialen und online erhältlich ist. Wie der Einzelhändler am Mittwoch gegenüber CNN erklärte, waren die Produkte äußerst beliebt und bereits ausverkauft.

Es sagte auch, dass die Stanley-Editionen zum Valentinstag nicht wieder aufgelegt werden, aber dass Stanley-Fans im Jahr 2024 weitere Target-Kooperationen mit der Marke erwarten können.

Die 111 Jahre alte Marke Stanley erlebt derzeit eine Art massiven Aufschwung bei einer viel jüngeren Kundschaft von Jugendlichen, Teenagern und jungen Erwachsenen.

Die 1913 von William Stanley Jr. erfundene vakuumisolierte Ganzstahlflasche diente ursprünglich zum Warm- oder Kalthalten von Speisen und Getränken und hat sich seitdem zu einem beliebten Camping- und Wanderzubehör entwickelt.

In den letzten Jahren hat der "Quencher"-Becher mit einem Fassungsvermögen von 40 Unzen in der Gesellschaft schnell an Bedeutung gewonnen, da er Getränke über längere Zeit warm und kalt halten kann und trotz seiner Größe mit seinem konischen Boden perfekt in den Becherhalter eines Fahrzeugs passt.

Im November löste eine Zusammenarbeit zwischen Stanley und Starbucks für den metallicroten Quencher-Becher in limitierter Auflage einen ähnlichen viralen Ansturm aus. Auch diese Becher waren schnell ausverkauft. Wenn Sie wirklich noch einen haben wollen, sind einige auf eBay und anderen Wiederverkaufsseiten aufgetaucht. Aber stellen Sie sich darauf ein, dass Sie ein paar hundert Dollar ausgeben müssen, anstatt 50 Dollar oder weniger, wenn Sie einen vom Einzelhändler bekommen haben.

Laut Target kostet die Valentinstagskollektion ab 20 Dollar für den kleineren Becher, 30 Dollar für das Doppelpack und 45 Dollar für den Quencher.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com