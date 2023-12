Roberts warnt in seinem Jahresbericht vor der "Entmenschlichung des Rechts" durch KI, geht aber auf Trump-Rechtsstreitigkeiten und die Ethikreform des Obersten Gerichtshofs nicht ein

"KI hat offensichtlich ein großes Potenzial, den Zugang zu wichtigen Informationen für Anwälte und Nicht-Anwälte gleichermaßen dramatisch zu verbessern. Aber genauso offensichtlich besteht die Gefahr, dass sie in die Privatsphäre eindringt und das Recht entmenschlicht", schrieb Roberts.

Der Oberste Richter verbrachte einen Großteil seines 13-seitigen Jahresberichts damit, darzulegen, wie neue Technologien im Laufe der Jahre positive Veränderungen im Bundesgerichtssystem bewirkt haben. Er vermied es jedoch, darauf einzugehen, wie das Gericht in jüngster Zeit in zwei große Streitigkeiten mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump hineingedrängt wurde, sowie auf Fragen der Ethik und Transparenz, die das Gericht über weite Strecken des Jahres plagten und die neun Richter dazu veranlassten, im vergangenen Monat einen neuen Verhaltenskodex anzukündigen.

Stattdessen stellte er KI als das "wichtigste Thema für das gesamte Bundesgerichtssystem" dar. Die Technologie, schrieb Roberts, "erfordert Vorsicht und Demut".

Roberts räumte ein, dass KI dazu beitragen könnte, den Zugang zu Gerichten zu erleichtern, insbesondere für Menschen, die nicht die Mittel haben, einen Anwalt zu engagieren. "Diese Werkzeuge haben das willkommene Potenzial, ein Missverhältnis zwischen den verfügbaren Ressourcen und den dringenden Bedürfnissen in unserem Gerichtssystem auszugleichen", schrieb er.

Er zeigte sich jedoch skeptisch gegenüber einer umfassenden Einführung der Technologie in den Gerichten und wies darauf hin, dass "Studien zeigen, dass in der Öffentlichkeit nach wie vor eine 'Fairness-Lücke zwischen Mensch und KI' wahrgenommen wird, die die Ansicht widerspiegelt, dass menschliche Urteile trotz all ihrer Mängel fairer sind als das, was eine Maschine ausspuckt".

Roberts wies auch auf einen Fehler in einem bekannten KI-Tool hin, der seiner Meinung nach dazu führt, dass "Anwälte, die diese Anwendung nutzen, Schriftsätze mit Zitaten zu nicht existierenden Fällen einreichen. (Immer eine schlechte Idee.)".

Der Oberste Richter sagte, er begrüße die bevorstehenden Bemühungen der Justizkonferenz - dem politischen Entscheidungsgremium für die Bundesgerichte -, den "richtigen Einsatz von KI in Rechtsstreitigkeiten" zu untersuchen.

"Ich sage voraus, dass es noch eine Weile menschliche Richter geben wird", schrieb Roberts. "Aber ich bin ebenso zuversichtlich, dass die richterliche Arbeit - insbesondere auf der Ebene der Gerichtsverhandlungen - von der KI erheblich beeinflusst werden wird.

Der Jahresendbericht enthielt auch wichtige Statistiken über die vom Obersten Gerichtshof in der vergangenen Amtszeit bearbeiteten Fälle. Die Zahl der beim Obersten Gerichtshof eingereichten Fälle ging im Vergleich zur Amtszeit 2021 um 15 % zurück, während in der vergangenen Amtszeit 68 Fälle vor den Richtern verhandelt wurden - zwei weniger als in der Amtszeit 2021.

