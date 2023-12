Richter bestätigt republikanisch gezeichnete Karte des Kongresses von Georgia

"Das Gericht stellt fest, dass die Generalversammlung der Anordnung des Gerichts, in den Regionen des Bundesstaates, in denen eine Verwässerung der Stimmen festgestellt wurde, Bezirke mit schwarzer Mehrheit einzurichten, vollständig nachgekommen ist. Daher weist das Gericht die Einwände der Kläger zurück", heißt es in dem Urteil des US-Bezirksrichters Steve Jones.

Der Richter hatte im Oktober die Generalversammlung des Bundesstaates Georgia angewiesen, nach der Volkszählung 2020 neue Karten für den Kongress und die Legislative des Bundesstaates zu erstellen, da die Gesetzgeber des Bundesstaates die politische Macht der schwarzen Wähler unzulässig verwässert hätten.

Als Reaktion darauf verabschiedete die von den Republikanern kontrollierte Legislative in einer Sondersitzung eine neu gezeichnete Kongresskarte, die der Anordnung von Jones nachkam und einen zusätzlichen Bezirk mit schwarzer Mehrheit einrichtete, aber den 9:5-Vorsprung der GOP in der Delegation des US-Repräsentantenhauses beibehielt.

Die Karte zielt auf den Bezirk der demokratischen Abgeordneten Lucy McBathin der Region Atlanta ab, indem sie ihn weiter in republikanisches Gebiet verschiebt. Neun mehrheitlich weiße Bezirke bleiben erhalten, was angesichts des Wahlverhaltens in diesem Bundesstaat wahrscheinlich die derzeitige Anzahl der republikanischen Sitze beibehalten würde.

Kritiker der Karte argumentierten, dass das "Gebiet der Stimmenverwässerung" "praktisch unangetastet" sei, wie die Kläger in der Verfügung einwenden.

Das Gericht wies jedoch die "Grundannahme der Argumente der Kläger" zurück und erklärte, dass "Bundesrichter keine Befugnis haben, die politische Macht zwischen den beiden großen politischen Parteien neu zu verteilen, da es keine verfassungsrechtliche Befugnis und keine Rechtsnormen für solche Maßnahmen gibt", heißt es in der Anordnung vom Donnerstag.

Politiker in Washington haben die Neueinteilung der Wahlbezirke in Georgia und mehreren anderen Bundesstaaten genau verfolgt, da diese Karten darüber entscheiden könnten, welche Partei nach den Wahlen im nächsten Jahr das Repräsentantenhaus der USA kontrolliert. Die Republikaner verfügen derzeit über eine knappe Mehrheit in der Kammer.

Fredreka Schouten von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

