RFK Jr. spricht sich gegen staatliche Abtreibungsbeschränkungen aus

In einem Podcast-Chat mit Sage Steele am Mittwoch brachte Kennedy zum Ausdruck, dass er sich nicht darauf verlässt, dass die Regierung die Kontrolle über den Körper des Einzelnen ausübt, und dass er der Meinung ist, dass wir Frauen erlauben sollten, diese Entscheidungen selbst zu treffen. Er erklärte, dass er zwar jede Abtreibung als Tragödie betrachte, sich aber für eine erschwinglichere Kinderbetreuung einsetzen wolle, um die finanzielle Belastung von Frauen, die eine Abtreibung in Erwägung ziehen, zu verringern.

Auf die Frage, ob er den Bundesstaaten die Befugnis einräumen wolle, den Zugang von Frauen zur Abtreibung zu regeln, antwortete Kennedy: "Wir sollten die Regierung nicht einbeziehen".

"Selbst wenn es sich um eine Abtreibung in vollem Umfang handelt?" fragte Steele und bezog sich dabei auf die Möglichkeit einer Abtreibung kurz vor dem Geburtstermin des Kindes.

"Selbst wenn es eine volle Schwangerschaft ist", bestätigte Kennedy.

Kennedys Haltung weicht von früheren Äußerungen zu diesem Thema ab und steht im Gegensatz zu der Charakterisierung seiner Position zur Abtreibung durch seine Kandidatin Nicole Shanahan. In einem Gespräch mit Steele in der Woche zuvor sagte Shanahan: "Soweit ich das beurteilen kann, glaubt er fest an die Beschränkungen für die Abtreibung".

Als das Gespräch auf die Frage kam, ob Kennedy für keine staatlichen Einschränkungen bei der Abtreibung eintrete, gab Shanahan zu: "So habe ich seine Haltung nicht verstanden, und ich glaube, dass es hier ein Missverständnis gegeben hat."

Die Wahlkampfsprecherin Stefanie Spear erklärte gegenüber CNN, dass Kennedy Spätabtreibungen "abscheulich" findet und glaubt, dass "die Mutter das letzte Wort und die moralische Pflicht hat, diese Entscheidungen zu treffen."

"Er setzt sich für die Senkung der Abtreibungsrate ein, indem er Mütter und Familien unterstützt und eine universelle, kostengünstige Kinderbetreuung einführt", fügte sie hinzu.

Kennedys Äußerungen gegenüber Steele waren der deutlichste Ausdruck seiner Ansichten über mögliche Einschränkungen des Zugangs zu Schwangerschaftsabbrüchen. Letztes Jahr hatte Kennedy erklärt, dass er eine dreimonatige Abtreibungsbeschränkung auf Bundesebene unterstützen würde, doch kurz darauf korrigierte seine Kampagne diese Aussage. Kennedy hat sich häufig der Frage nach der Einführung von Abtreibungsbeschränkungen entzogen, während er seinen Plan zur Subventionierung der Kinderbetreuung und zur Verbesserung des Zugangs zu Adoptionsressourcen anpries.

Kennedy teilte Steele mit, dass "ein wirklich überzeugendes Argument" dafür spreche, dass die Regierung den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen begrenzen sollte. Er räumte auch ein, dass seine Haltung "kein sehr romantisches Ergebnis" sei, da es zu "unglücklichen Ereignissen" kommen könne.

"Ich glaube wirklich, dass es ein bemerkenswertes Argument dafür gibt, dass der Staat einen voll ausgebildeten Fötus schützen sollte", sagte Kennedy. "Ich unterstütze dieses Argument voll und ganz. Aber ich komme noch einmal auf die Tatsache zurück, dass ich dem Staat nicht traue, und ich denke, wir sollten uns auf die Frauen verlassen."

Kennedy behauptete, dass Szenarien, in denen sich eine Frau einer Spätabtreibung unterziehen würde, auf "mildernde Umstände" zurückzuführen seien, und bekräftigte seine Überzeugung, dass die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch allein von der Mutter getroffen werden sollte.

"Ich bin davon überzeugt, dass keine Frau ein Kind bekommen, schwanger werden und das Kind bis zum achten Monat austragen möchte, nur um dann die Schwangerschaft abzubrechen", sagte er. "Ich bin sicher, dass es passiert ist. Ich würde sagen, dass es in den allermeisten Fällen mildernde Umstände gibt".

"Aber ich denke, letztlich müssen wir den Frauen vertrauen", wiederholte er später.

Die Organisation Susan B. Anthony Pro-Life America, eine prominente Anti-Abtreibungsgruppe, kritisierte Kennedy am Donnerstag: "Er würde die Bundesregierung dazu benutzen, den Schutz des Lebens in den Bundesstaaten aufzuheben und eine unbegrenzte Abtreibung auf Verlangen bis zur 'vollen Laufzeit', wie er es ausdrückt, im ganzen Land einzuführen. Das macht ihn für Millionen von Pro-Life-Wählern im ganzen Land ungeeignet."

