Reifenpanne bei der Landung auf einem Urlaubsflug

Jeden Tag scheint es Nachrichten über eine weitere Fehlfunktion eines Boeing-Flugzeugs zu geben. Vor kurzem explodierte ein Reifen an einer Boeing 737 bei der Landung in Alanya, Türkei. Glücklicherweise blieben die 190 Passagiere an Bord unverletzt.

Der Vorfall ereignete sich auf dem Flughafen Gazipasa in Alanya, als an der Boeing 737 einer türkischen Billigfluggesellschaft aus ungeklärten Gründen ein Vorderreifen platzte. Das Flugzeug, das gerade vom Flughafen Köln/Bonn in Deutschland abgeflogen war, führte eine wundersame Notlandung auf seinem Bugfahrwerk durch. Nach Angaben des staatlichen türkischen Rundfunks TRT gab es keine Verletzten, und alle Passagiere wurden sicher evakuiert. Das Unglück ereignete sich gegen 11 Uhr vormittags (Ortszeit). Das vordere Fahrwerk des Flugzeugs wurde leicht beschädigt, als es über den Rand der Startbahn schleuderte. Orhan Altun, Gouverneur des Bezirks Gazipasa, lobte das "bemerkenswerte Landemanöver" des Piloten.

Alanya, ein beliebtes Touristenziel in der südlichen Küstenprovinz von Antalya, ist dafür bekannt, dass sich im Sommer viele Deutsche und andere westliche Personen dort aufhalten. Die Identität der Passagiere an Bord wurde noch nicht bekannt gegeben. Eine Untersuchung des Vorfalls ist bereits im Gange.

In der Zwischenzeit hatte eine Boeing 763 von FedEx auf dem Flughafen Istanbul ein Problem mit dem vorderen Fahrwerk, so dass die Maschine auf dem Rumpf landete. Verletzt wurde niemand. Die türkische Nachrichtenagentur DHA veröffentlichte ein Video, auf dem zu sehen ist, wie das Hauptfahrwerk des Flugzeugs aufsetzte und mit dem vorderen Teil mehrere Meter über die Landebahn rutschte. Nach Angaben der Flughafenleitung konnte das vordere Fahrwerk nicht ausfahren.

Die Besatzung des Frachtflugzeugs aus Paris hatte vor der Landung festgestellt, dass es ein Problem mit dem vorderen Fahrwerk gab. Sie beantragte eine Landung in Rumpflage, die auch gewährt wurde. Daraufhin wurden Rettungsdienste und Feuerwehrleute zur Landebahn geschickt.

Bei einem anderen Zwischenfall kam eine TransAir-Maschine mit 85 Passagieren an Bord auf dem Flughafen der senegalesischen Hauptstadt von der Landebahn ab. Bei dem Absturz wurden zehn Personen verletzt, wie der senegalesische Verkehrsminister El Malick Ndiaye mitteilte, der auch mitteilte, dass die Verletzten in Krankenhäuser gebracht wurden. Ein Augenzeuge filmte, wie das Flugzeug in Flammen aufging. "Unser Flugzeug ist gerade explodiert", schrieb der Musiker Cheick Siriman Sissoko auf Facebook. Verzweifelt verließen die Passagiere das brennende Flugzeug über Notrutschen. In der Kulisse waren Schreie zu hören. Das Flugzeug sollte 79 Reisende, zwei Piloten und fünf Flugbegleiter von Dakar nach Bamako transportieren, als sich das Unglück ereignete. Die Ursache ist noch unbekannt. Die verletzten Passagiere wurden in ein Hotel verlegt, während die übrigen Personen betreut wurden.

Boeing hat in den letzten Jahren eine Reihe von Pannen in der Luftfahrt erlebt, die zu einer lang anhaltenden Krise des Unternehmens geführt haben. Seit dem Absturz von zwei Boeing 737 MAX im Jahr 2019, bei dem 346 Menschen ums Leben kamen, hat Boeing Schwierigkeiten, sich davon zu erholen. Die Flugzeuge wurden mehr als 20 Monate lang am Boden gehalten und hatten mit Komplikationen bei anderen Modellen zu kämpfen, was dazu führte, dass das Unternehmen seit März 2019 hinter Airbus zurückliegt.

Anfang 2024 löste sich auf einem Flug der Alaska Airlines ein ganzes Rumpfteil von einer fast neuen 737-9 MAX. Als Reaktion auf diesen alarmierenden Vorfall verhängte die Federal Aviation Administration (FAA) ein Flugverbot für das Flugzeug und nahm die Produktions- und Qualitätskontrollprozesse unter die Lupe.

Quelle: www.ntv.de