Ramaswamy-Kampagne setzt vor den Iowa Caucuses nicht mehr auf TV-Anzeigen

Nach Angaben des Datenverfolgungsunternehmens AdImpact hat Ramaswamys Kampagne bis zu den Iowa Caucuses im nächsten Monat keine weiteren Werbebuchungen, obwohl sie eine Werbekampagne in achtstelliger Höhe für Iowa und New Hampshire im November angekündigt hat. Bislang hat die Kampagne 1,8 Millionen Dollar für Fernsehwerbung in Iowa und weitere 1,3 Millionen Dollar für Fernsehwerbung in New Hampshire ausgegeben.

Die Kampagne signalisiert, dass die Abkehr von der TV-Werbung Teil einer Strategie ist, um bestimmte Wähler effektiver anzusprechen. In einem Social-Media-Beitrag am Dienstag bezeichnete Ramaswamy die Ausgaben für TV-Werbung als "idiotisch" und "low-ROI" und teilte einen anderen Beitrag eines Nutzers, der darauf hindeutet, dass jüngere Wähler möglicherweise keine regelmäßigen TV-Konsumenten sind.

"Die Ausgaben für TV-Werbung bei Präsidentschaftswahlen sind idiotisch, haben einen geringen ROI und sind ein Trick, mit dem politische Berater Kandidaten mit niedrigem IQ verwirren wollen. Wir machen es anders. Wir geben $$ auf eine Art und Weise aus, die den Daten folgt... offenbar eine verrückte Idee in der US-Politik", sagte Ramaswamy.

Trotz der Spekulationen einiger, dass seine mangelnden TV-Ausgaben darauf hindeuten, dass seine Kampagne vor den Iowa Caucuses am 15. Januar auslaufen könnte, sagte Ramaswamy, er plane eine "große Überraschung am 15. Januar".

Die Ramaswamy-Kampagne hat seit ihrem Start im Februar insgesamt nur 4,7 Millionen Dollar für TV-Werbung ausgegeben, eine relativ geringe Summe im Vergleich zu den Werbeausgaben seiner republikanischen Konkurrenten, wobei nur 3,2 Millionen Dollar an Werbeausgaben von American Exceptionalism PAC, dem Super PAC, der Ramaswamy unterstützt, bereitgestellt wurden. Die Kampagne hat sich oft stark auf Medieninterviews und soziale Medien gestützt, um ihre Botschaft zu verbreiten. Im November veröffentlichte die Kampagne ihren ersten Fernsehspot und plante, mindestens 10 Millionen Dollar für Werbung in Fernsehen, Radio, Digitaltechnik und Direktwerbung auszugeben.

Im Gegensatz dazu haben die Kampagnen und Super PACs, die den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, und den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, unterstützen, im Laufe des Wahlkampfes jeweils mehrere Millionen Dollar für Fernsehwerbung ausgegeben. Jeder der Kandidaten wird in den kommenden Wochen in Iowa und New Hampshire für seine Botschaft werben.

In einer Erklärung gegenüber CNN sagte Tricia McLaughlin, Sprecherin der Ramaswamy-Kampagne, dass die Kampagne eine neue Fernsehwerbung vorbereite, die bald ausgestrahlt werden solle, und dass sich das Ausgabenniveau der Kampagne nicht geändert habe, wobei sie betonte, dass die Ausgaben anhand von Daten ermittelt würden.

"Wir konzentrieren uns darauf, die Wähler zu erreichen, die wir identifiziert haben - der beste Weg, sie zu erreichen, ist die Nutzung von adressierbarer Werbung, Post, SMS, Live-Anrufen und Haustüren, um mit unseren Wählern über Viveks Vision für Amerika zu kommunizieren, ihren Plan zum Caucus zu machen und sie zur Wahl zu bringen", sagte McLaughlin gegenüber CNN. "Wie Sie wissen, sehen die meisten Kampagnen so nicht aus. Wir haben uns absichtlich so strukturiert, damit wir in der Lage sind, bei unseren Werbeausgaben flink und sehr gezielt zu sein."

NBC News berichtete als erstes über die Abkehr der Ramaswamy-Kampagne von der Fernsehwerbung.

Quelle: edition.cnn.com