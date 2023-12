Putins rechte Hand soll der Drahtzieher von Prigoschins Tod gewesen sein

Der Tod von Wagner-Chef Prigozhin bei einem Flugzeugabsturz löste schnell Spekulationen aus, dass der Kreml dahinter stecken könnte. Jetzt hat das Wall Street Journal einen Bericht veröffentlicht, in dem behauptet wird, der Sicherheitsbeamte Patruschew sei für den Angriff verantwortlich. Er ist ein langjähriger Vertrauter Putins.

Im Juni orchestrierte Jewgeni Prigoschin einen Aufstand gegen die militärische Führung Russlands. Zwei Monate später kam der Anführer der Wagner-Söldnergruppe ums Leben, als sein Privatflugzeug auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg abstürzte. Unmittelbar nachdem die Nachricht vom plötzlichen Tod des einflussreichen Unternehmers bekannt wurde, gab es Spekulationen darüber, dass der Kreml dahinter stecken könnte. Doch die Moskauer Führung bestreitet entschieden jegliche Beteiligung. Der russische Präsident Wladimir Putin deutete sogar an, dass möglicherweise eine Granate auf dem Schiff explodiert sei und den Absturz verursacht habe.

Das Wall Street Journal behauptet nun, diese und andere falsche Erklärungen aus Moskau als Lügen entlarvt zu haben. Bei ihrer detaillierten Rekonstruktion der Ereignisse, die zum Absturz vom 23. August führten, stützte sich die Zeitung auf Informationen westlicher Geheimdienste, ehemaliger US-amerikanischer und russischer Sicherheits- und Geheimdienstmitarbeiter sowie ehemaliger Kreml-Funktionäre. Das Ergebnis: Der russische Sicherheitsbeamte Nikolai Patruschew war der Drahtzieher des Angriffs. Deshalb wurde vor dem Start von Prigozhins Privatflugzeug eine kleine Bombe unter der Tragfläche angebracht. Etwa 30 Minuten nach dem Start des Flugzeugs explodierte der Sprengsatz und riss die Tragfläche ab. Alle zehn Menschen an Bord, darunter Prigozhin und Wagner-Offizier Dmitry Utkin, kamen ums Leben.

Übereinstimmenden Berichten zufolge ist Patruschew einer der engsten Vertrauten Putins. Der 72-Jährige ist laut Wall Street Journal der zweitmächtigste Mann Russlands. Er war ehemaliger Leiter der Sicherheitsabteilung des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes und ist derzeit Sekretär des russischen Sicherheitsrats. Er gilt als einer der einflussreichsten Hardliner unter Putins engen Beratern. Die beiden kannten sich seit ihrer gemeinsamen Arbeit im sowjetischen KGB in Leningrad (heute St. Petersburg) in den 1970er Jahren.

Schon vor dem Wagner-Söldneraufstand im Juni 2023 betrachtete Patruschew Prigoschin als Bedrohung für Putins Macht, berichtete das Wall Street Journal. Darüber hinaus ist ihm die offene und heftige Kritik an hochrangigen russischen Militärs ein Dorn im Auge. Angesichts des militärischen Erfolgs und der Bedeutung der Wagner-Gruppe im ukrainischen Angriffskrieg befürchtete Patruschew, dass Privatarmeen zu viel Macht erlangen würden.

Kreml spricht über „Pulp Fiction“

Am 23. Juni startete Prigozhin schließlich einen umfassenden Aufstand. Am nächsten Tag verließen seine Soldaten ihre Stellungen in der Ukraine und marschierten in Richtung Rostow am Don, wo sie mit den Truppen um Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow kämpfen wollten. Russlands militärisches Establishment stellt sich. Tagsüber bewegten sich Panzer sogar in Richtung Moskau. Prigoschin konnte schließlich durch die Vermittlung des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko zum Zugeständnis überredet werden. Seine Söldner drangen ungestraft nach Weißrussland ein.

Putin sprach offen über Verrat, aber es gab eine Art Waffenstillstand, der Prigoschin etwas Bewegungsfreiheit gab. Das Aufkommen eines solchen Aufstands wird jedoch als ernsthafte Herausforderung für Putins fast ein Vierteljahrhundert währende Macht angesehen. Die Machthaber können das offensichtlich nicht zulassen. Dem Wall Street Journal zufolge hat Putin keine Einwände gegen Patruschews Plan, Prigoschin zu eliminieren.

Der Kreml warf der US-Zeitung heute nach Bekanntwerden des Berichts vor, „Pulp Fiction“ zu veröffentlichen. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, er habe die Geschichte gesehen, wolle sich aber nicht dazu äußern, laut Reuters. Doch dann fügte er hinzu: „Leider hat das Wall Street Journal heutzutage eine Schwäche für Pulp Fiction.“ Moskau hat zuvor die Behauptung, Prigoschin sei auf Putins Befehl getötet worden, zurückgewiesen und dies als „absolute Lüge“ bezeichnet.

Wenn der Bericht wahr ist, wäre dies nicht der erste erfolgreiche Attentatsversuch gegen einen in Ungnade gefallenen russischen Staatsbürger. Im Jahr 2006 wurde der ehemalige Agent Alexander Litwinenko getötet. Er ging nach England ins Exil und trank mit der radioaktiven Substanz Polonium-210 vergifteten Tee. Nach Angaben eines britischen Richters genehmigte Patruschew den Mord.

