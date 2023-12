Putin beschlagnahmt Wintershall-Dea-Aktien

Der alte Vertrag ist plötzlich ausgelaufen. Kremlpräsident Wladimir Putin hat ein Dekret unterzeichnet, nach dem die deutsche Wintershall Dea und die österreichische OMV ihre Beteiligungen an russischen Gasproduktionsprojekten in der Arktis vergessen können. Diese werden an kremltreue Unternehmen übertragen.

Gemäß einem Präsidialerlass werden die deutsche Wintershall Dea und die österreichische OMV offiziell ihre Anteile an russischen Gasproduktionsprojekten in der Arktis verlieren. Alle Aktivitäten mit russischer Beteiligung, darunter auch die Beteiligung von Wintershall Dea an der Gaspipeline Nord Stream und das Joint Venture mit Gazprom, werden durch ein vom Kremlchef Wladimir Putin unterzeichnetes Dekret bis Mitte 2024 rechtlich getrennt.

Dadurch werden die Anteile von OMV und Wintershall Dea am Juschno-Russkoje-Feld und am Achimov-Projekt, beide in Russlands nördlichster Jamal-Nenzen-Region gelegen, auf das neu gegründete russische Unternehmen übertragen. Alle Anteile ausländischer Unternehmen an Joint Ventures mit dem Gasriesen Gazprom werden auf das neue russische Unternehmen übertragen. Der Erlös aus dem Verkauf der Anteile soll angeblich auf ein Sonderkonto für die ehemaligen ausländischen Eigentümer überwiesen werden. Mit der Unterzeichnung des Erlasses verlieren alle bisher gültigen Unternehmensverträge ihre Gültigkeit.

Nach Ausbruch des Ukraine-Konflikts im vergangenen Jahr hat die OMV ihre Truppen aus Russland abgezogen. Wintershall Dea, ein Joint Venture zwischen BASF und LetterOne, einer Investmentgesellschaft des russischen Milliardärs Michail Friedman, steht kurz vor dem Ausstieg aus Russland.

