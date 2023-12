Polizeibeamter in Ohio beurlaubt, nachdem er einen Footballspieler der Universität Miami bei der Verhaftung geschlagen hatte

Der Student, der von seiner Familie als Devin Johnson identifiziert wurde, betrat die Bar in der Brick Street am 18. November durch ein Tor, das nur dem Ausgang vorbehalten war, und drängte sich an einer weiblichen Angestellten vorbei, wie die Polizei von Oxford auf Facebook mitteilte.

Als der Manager der Bar Johnson zur Rede stellte, wurde er nach Angaben der Polizei angegriffen. Johnson weigerte sich daraufhin, die Bar zu verlassen, und es kam zu einer Auseinandersetzung außerhalb des Lokals, heißt es in dem Beitrag.

"Als der Beamte am Tatort eintraf, bemerkte er, dass die Person Widerstand leistete, und er konnte die Verhaftung nicht vollenden, bis weitere Beamte ihm dabei helfen konnten, ihm Handschellen anzulegen", heißt es in der Mitteilung weiter.

CNN hat die Polizei um den Bericht über den Vorfall und weitere Kommentare gebeten.

Johnson, ein 20-jähriger Defensive Back der Miami RedHawks, wurde verhaftet und wegen Widerstands gegen die Festnahme, Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Trunkenheit Minderjähriger angeklagt. Johnson hat auf nicht schuldig plädiert, so sein Anwalt gegenüber CNN. Laut Gerichtsunterlagen soll sein Fall im Februar vor Gericht verhandelt werden.

Auf einem Überwachungsvideo, das in den sozialen Medien kursiert, ist Johnson zusammen mit mehreren anderen Personen außerhalb der Bar zu sehen. Man sieht Johnson und einen der Männer kämpfen, und Johnson wird von mindestens drei Personen auf den Boden gedrückt, bevor die Polizei eintrifft.

Ein Beamter trifft am Tatort ein, als Johnson von den Personen zu Boden gedrückt wird. Man sieht, wie der Beamte versucht, Johnson am Boden zu halten und ihn offenbar dreimal schlägt. Sie halten Johnson weiter fest, als ein weiterer Beamter am Tatort eintrifft. Beide Polizisten halten Johnson gewaltsam am Kopf fest, wobei einer von ihnen ihn an den Haaren zieht, bevor er ihm Handschellen anlegt.

Johnsons Anwalt, Ryan Agee, bezeichnete das Video in einer Erklärung an den Miami Student Anfang dieser Woche als "zutiefst verstörend".

In einer Erklärung vom Donnerstag gegenüber CNN sagte Agee: "Bis heute gibt es einen beunruhigenden Mangel an Kommunikation zwischen dem Oxford City Police Department und denjenigen, die die Untersuchung der Gewaltanwendung durchführen. In Anbetracht der öffentlichen Erklärungen des Departments nach dem Vorfall und der Tatsache, dass sie anscheinend kritische Details übersehen haben, sind wir der festen Überzeugung, dass eine unabhängige, externe Untersuchung nicht nur gerechtfertigt, sondern auch unerlässlich ist, um das Vertrauen der Gemeinde und der Familie Johnson in den Ermittlungsprozess zu erhalten."

In einem Facebook-Posting am Montag sagte die Polizei von Oxford, dass ihre ersten Ermittlungen "diesen Videowinkel nicht einschließen".

Der in den Vorfall verwickelte Beamte, Matthew Blauvelt, ist nach Angaben von Oxfords Polizeichef John Jones während der Ermittlungen in bezahltem Verwaltungsurlaub. CNN war nicht in der Lage, Blauvelt für eine Stellungnahme zu erreichen.

In einer Erklärung der Universität Miami heißt es, man habe von dem "beunruhigenden Video" erfahren und sich an den Studenten gewandt. Die Universität hat sich auch mit der Stadt Oxford in Verbindung gesetzt, um mehr über diesen Vorfall zu erfahren und unsere tiefe Besorgnis über das Geschehene zum Ausdruck zu bringen", hieß es.

Bürgermeister William Snavely sagte in einer Erklärung gegenüber CNN: "Dies ist ein sehr ungewöhnlicher und bedauerlicher Vorfall für Oxford. Die Stadt duldet natürlich keine übermäßige Gewaltanwendung. Der betroffene Beamte wurde vom Dienst suspendiert und eine umfassende Untersuchung ist im Gange. Wir wollen, dass diese Untersuchung fair und transparent ist und so schnell wie möglich abgeschlossen wird."

Ein Vertreter von Brick Street, der um einen Kommentar zu dem Vorfall gebeten wurde, sagte, dass er zu diesem Zeitpunkt keinen Kommentar abgeben könne.

In einem Instagram-Post vom Dienstag hieß es unter anderem: "Das Video ist verstörend, vor allem für Devin und die Familienmitglieder. Wir sind dankbar, dass Devin und unser Crowd Manager keine medizinische Behandlung benötigten und dass Devin kurz nach dem Vorfall auf der Polizeiwache entlassen wurde. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass dieser Teil des Videos verstörend ist und Emotionen hervorgerufen hat."

"Wir freuen uns darauf, nach der Pause mit Devin sprechen zu können. Solche Situationen können sich in Sekundenschnelle ereignen, wenn die Emotionen hochkochen und sich schnell überschlagen. Gute Menschen können in der Mitte von unglücklichen (sic) Umständen gefangen werden", heißt es weiter.

David Williams von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com