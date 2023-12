Polizeibeamter aus Mississippi, der einen 11-jährigen Jungen in seinem Haus erschossen hat, als er auf einen 911-Anruf reagierte, wird nach seiner Suspendierung wieder eingestellt

Am 20. Mai schoss Sergeant Greg Capers Aderrien Murry versehentlich in die Brust und verletzte ihn schwer, als er auf einen Anruf wegen häuslicher Unruhen im Haus des Kindes reagierte, wie seine Mutter, Nakala Murry, und das Mississippi Bureau of Investigation mitteilten.

Capers wurde zunächst in bezahlten Verwaltungsurlaub versetzt, während die Schießerei untersucht wurde, berichtete CNN zu der Zeit. Im Juni wurde Capers dann nach einem 4:1-Beschluss des Stadtrats von Indianola ohne Bezahlung suspendiert.

Am Donnerstagabend stimmte der Stadtrat in einer Sondersitzung mit 4:1 Stimmen für die Wiedereinstellung von Capers. Laut Michael Carr, einem Anwalt der Police Benevolent Association, der Capers vertritt, ist seine Wiedereinstellung sofort wirksam.

"Capers freut sich über die Wiedereinstellung und ist bereit, wieder an die Arbeit zu gehen", sagte Carr in einer Erklärung gegenüber CNN. "Da die Entscheidung gestern Abend getroffen wurde, wissen wir noch nicht, wann er wieder in den Dienst aufgenommen wird oder welche Schicht er hat. He remains a Sgt."

Ein exklusives Video von der Sitzung am Donnerstag, das der Anwalt der Familie Murry, Carlos Moore, mit CNN geteilt hat, zeigt den 11-jährigen Aderrien und seine Familie bei der Sitzung des Stadtrats. In dem kurzen Video scheint Aderrien von seinen Gefühlen überwältigt zu sein und man sieht ihn schluchzen, als er nach der Abstimmung über die Wiedereinstellung von Capers aus dem Raum geführt wird.

Der Junge erlitt eine Panikattacke und musste mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden, so Moore in einer Erklärung gegenüber CNN. "Aderrien Murry erlitt während der Sitzung eine Panikattacke, die dazu führte, dass er aus Mund und Nase blutete", so der Anwalt. "Dieser bedauerliche Vorfall unterstreicht nur das tiefe, anhaltende Trauma, das Aderrien und seine Familie durchmachen.

Im Mai reichte die Familie Murry eine Klage gegen die Stadt Indianola, ihren Polizeichef und mehrere Beamte, darunter Greg Capers, ein. In der Klage werden mindestens 5 Millionen Dollar Schadenersatz gefordert, unter anderem wegen übermäßiger Gewaltanwendung, Fahrlässigkeit, rücksichtsloser Gefährdung und zivilrechtlicher Körperverletzung.

In einem am 5. Dezember eingereichten Antrag der Verteidigung auf ein Urteil im Schnellverfahren wird gefordert, die Klage der Murrys abzuweisen, da Capers und der Polizeichef "Anspruch auf qualifizierte Immunität haben, da die Behauptungen auf nicht mehr als eine unbeabsichtigte Schießerei hinauslaufen, bei der ein Beamter vernünftigerweise auf eine potenziell gefährliche Situation und die Bedrohung durch ernsthafte Schäden reagiert hat".

Der Antrag besagt, dass der Kläger auch keine Verletzung des vierten Verfassungszusatzes nachweisen konnte, weil Capers' Handlungen unbeabsichtigt waren und er und sein Kollege nie darüber informiert waren, dass sich Kinder in dem Haus befanden, als sie auf einen Notruf über einen "gewalttätigen häuslichen Streit" reagierten.

Darüber hinaus war die Adresse den Beamten bekannt und war der Schauplatz dutzender gewalttätiger und manchmal bewaffneter Auseinandersetzungen" zwischen Nakala Murry und dem Vater eines ihrer Kinder, heißt es in dem Gerichtsdokument.

Während der Sitzung am Donnerstag stimmte der Vorstand laut Indianola Alderman Marvin Elder auch gegen die Freigabe des Videomaterials des Schießvorfalls.

Als Reaktion auf diesen Schritt behauptete Moore, die Entscheidung spreche für den Mangel an Transparenz und Verantwortlichkeit in Bezug auf den Vorfall.

"Unser Engagement bleibt unerschütterlich bei der Suche nach Rechenschaft und Gerechtigkeit im Namen der Familie Murry", fügte Moore hinzu.

