Oberster Gerichtshof von Michigan lehnt Fall von "Aufstandsverbot" ab und hält Trump auf dem Wahlzettel für die Vorwahlen 2024

Das Ergebnis, das allgemein erwartet wurde, ist ein Sieg für den ehemaligen Präsidenten, auch wenn bei den allgemeinen Wahlen erneut versucht werden könnte, ihn abzusetzen. Die Entscheidung vom Mittwoch steht im Gegensatz zu der jüngsten Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Colorado, der Trump wegen seiner Rolle bei den Unruhen im Kapitol am 6. Januar von den Vorwahlen ausschloss. Diese Entscheidung wurde in Erwartung einer Berufung vertagt.

Mit diesen beiden Entscheidungen werden die zu erwartenden Berufungen vor dem Obersten Gerichtshof der USA noch wichtiger, insbesondere da die Nation auf den Beginn der Vorwahlen 2024 zusteuert. Anders als in Colorado kam es in Michigan nie zu einer Verhandlung und die Klage wurde schon früh abgewiesen. Ein zwischengeschaltetes Berufungsgericht bestätigte die Entscheidung, den Fall aus verfahrenstechnischen Gründen zu verwerfen.

Der Richter des Michigan Court of Claims, der sich zuerst mit dem Fall befasste, sagte, dass das staatliche Recht den Wahlbeamten keinen Spielraum für die Kontrolle der Wählbarkeit von Präsidentschaftskandidaten lässt. Er sagte auch, dass der Fall eine politische Frage aufwerfe, die nicht von den Gerichten entschieden werden sollte.

Seine Entscheidung wurde vom Michigan Court of Appeals bestätigt: "Im Moment ist das einzige Ereignis, das bevorsteht, die Präsidentschaftsvorwahlen. Aber wie bereits erläutert, ist es für die Platzierung von Trump auf dem Wahlzettel unerheblich, ob er disqualifiziert wird.

Die Anordnung des Obersten Gerichtshofs von Michigan war nicht unterzeichnet, und das Gericht gab keine Stimmenauszählung bekannt.

Anders als in Colorado wiesen die Gerichte in Michigan den Fall ausschließlich aus verfahrenstechnischen Gründen ab. Sie sind nie auf die Frage eingegangen, ob der 6. Januar ein Aufstand war und ob Trump daran beteiligt war.

Einer der Richter aus Michigan schrieb am Mittwoch, warum Michigan anders ist als Colorado.

Die Trump-Gegner "haben keine analoge Bestimmung im Wahlgesetz von Michigan gefunden, die von jemandem, der sich um das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten bewirbt, verlangt, dass er seine rechtliche Qualifikation für das Amt bestätigt", schrieb Richterin Elizabeth Welch und verglich das Gesetz von Michigan mit dem Wahlgesetz von Colorado.

Die Urteile der unteren Instanzen in Michigan hielten die Tür für künftige Anfechtungen des 14. Verfassungszusatzes offen, falls Trump die Nominierung der Republikaner gewinnt. Welch wies in ihrer am Mittwoch verfassten separaten Stellungnahme ausdrücklich auf diese Dynamik hin.

"Ich würde die Entscheidung des Berufungsgerichts in dieser Frage bestätigen, die es den Berufungsklägern immer noch erlaubt, ihre rechtlichen Bemühungen in Bezug auf die allgemeinen Wahlen in Michigan später im Jahr 2024 zu erneuern, sollte Trump der republikanische Kandidat für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten werden oder dieses Amt als unabhängiger Kandidat anstreben", schrieb Welch.

Der Oberste Gerichtshof von Minnesota kam im vergangenen Monat zu einem ähnlichen Schluss und entschied, dass ein Fall von "Aufstandsverbot", in den Trump verwickelt war, im Hinblick auf die GOP-Vorwahlen abgewiesen werden sollte, dass die Herausforderer es aber erneut versuchen könnten, falls er die Nominierung gewinnt.

Auf Truth Social prangerte Trump an, was er als "erbärmlichen Schachzug" bezeichnete, um ihn von der Wahl fernzuhalten, und wiederholte seine unbegründeten Warnungen, dass die Wahl 2024 Gefahr laufe, "manipuliert und gestohlen" zu werden.

Ron Fein, der juristische Leiter von Free Speech For People, die den Fall in Michigan eingereicht hatten, bezeichnete die Entscheidung als "enttäuschend", wies aber darauf hin, dass sie "für kein Gericht außerhalb Michigans bindend ist". Ein anderer Anwalt der Herausforderer, Mark Brewer, sagte, sie würden die Bemühungen in Michigan fortsetzen.

"Die Entscheidung des Gerichts ist enttäuschend, aber wir werden zu einem späteren Zeitpunkt weiter versuchen, diese wichtige Verfassungsbestimmung zum Schutz unserer Republik aufrechtzuerhalten", sagte Brewer in der Erklärung.

Der 14. Verfassungszusatz wurde nach dem Bürgerkrieg ratifiziert und besagt, dass Beamte, die einen Eid auf die Verfassung geleistet haben, von künftigen Ämtern ausgeschlossen sind, wenn sie sich an einem Aufstand beteiligt haben". Die Bestimmung wurde verwendet, um Tausende von Ex-Konföderierten zu disqualifizieren. Seit 1919 wurde sie jedoch nur zweimal angewandt, und in der vagen Formulierung wird das Präsidentenamt nicht erwähnt.

Die Klage in Michigan wurde im September von einer Organisation namens Free Speech For People im Namen einer Gruppe von Wählern eingereicht. Sie hat auch in Minnesota erfolglos gegen Trump wegen des 14. Verfassungszusatzes geklagt und vor kurzem einen neuen Fall in Oregon eingereicht. Die Klage in Colorado wurde von einer anderen liberal orientierten Gruppe angestrengt.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Details und Hintergrundinformationen aktualisiert.

Quelle: edition.cnn.com