Oberster Gerichtshof lehnt Antrag von Jack Smith auf Anhörung der Richter im Streit um die Immunität von Trump ab

Das Gericht erläuterte seine Argumentation nicht, und es gab keine nennenswerten Gegenstimmen.

Die Entscheidung des Gerichts ist ein schwerer Schlag für Smith, der ein außergewöhnliches Risiko einging, als er die Richter bat, den seltenen Schritt zu wagen, ein Bundesberufungsgericht zu überspringen und schnell über eine grundlegende Frage in seinem Strafverfahren wegen Wahluntergrabung gegen Trump zu entscheiden.

Beide Seiten haben immer noch die Möglichkeit, gegen eine eventuelle Entscheidung des DC Circuit Court of Appeals bis zum Obersten Gerichtshof Berufung einzulegen, aber der Schritt des Gerichts ist ein großer Sieg für Trump, zu dessen Verzögerungsstrategie in der Strafsache ein langwieriger Kampf um die Frage der Immunität gehörte, die geklärt werden muss, bevor sein Fall vor Gericht kommt.

Eine beschleunigte Prüfung dieser Frage ist bereits beim DC Circuit im Gange, der mündliche Argumente für den 9. Januar angesetzt hat. Der Prozess wegen Wahlbetrugs soll derzeit im März beginnen.

In ihrer Aufforderung an das Gericht, den Fall nicht zu übernehmen, argumentierten Trumps Anwälte, dass der Sonderbeauftragte versuche, "die Fragen übereilt und leichtfertig zu entscheiden".

"Die Tatsache, dass dieser Fall im Strudel der politischen Auseinandersetzung auftaucht, rechtfertigt Vorsicht, nicht Eile", schrieben Trumps Anwälte in den Gerichtsunterlagen.

Trumps Team hatte das Berufungsgericht Anfang des Monats gebeten, die Immunitätsentscheidung von Bezirksrichterin Tanya Chutkan zu prüfen, die sein Strafverfahren beaufsichtigt.

Chutkan hatte die Argumente von Trumps Anwälten zurückgewiesen, dass die strafrechtliche Anklage verworfen werden sollte, weil er im Rahmen seiner offiziellen Funktion als Präsident an der "Sicherstellung der Integrität der Wahlen" gearbeitet habe, als er angeblich die Wahlergebnisse für 2020 untergrub, und daher durch die Immunität des Präsidenten geschützt sei. Der Richter hat alle verfahrensrechtlichen Fristen in dem Fall ausgesetzt, während das Berufungsverfahren läuft.

Smiths Team versuchte jedoch, die Prüfung der Angelegenheit durch das Berufungsgericht zu umgehen, indem es die Richter jetzt einschalten ließ.

"Es ist von zwingender öffentlicher Bedeutung, dass die Immunitätsansprüche des Beklagten von diesem Gericht geklärt werden und dass der Prozess des Beklagten so schnell wie möglich fortgesetzt wird, wenn sein Immunitätsanspruch zurückgewiesen wird", schrieb Smiths Team in seiner Petition an den Obersten Gerichtshof.

Smith wies auf einen Fall aus der Watergate-Ära hin, in dem das Oberste Gericht ebenfalls ein Berufungsgericht überging, um schnell einen Fall zu verhandeln, in dem die Richter schließlich die Ansprüche des damaligen Präsidenten Richard Nixon auf das Präsidentenprivileg in einem Streit um Vorladungen für Tonbänder aus dem Oval Office zurückwiesen.

"Hier steht mindestens genauso viel auf dem Spiel, wenn nicht sogar mehr: Die Klärung der vorgelegten Frage ist entscheidend dafür, ob der ehemalige Präsident selbst vor Gericht stehen wird - was in weniger als drei Monaten der Fall sein wird", schrieb der Sonderberater in den Gerichtsunterlagen.

Smith wies auch Trumps Behauptung zurück, dass die Staatsanwälte versuchten, ihn auf unfaire Weise zu einem Prozess im März zu drängen, und schrieb, dass diese Behauptungen "unbegründet und falsch sind".

Der ehemalige Präsident, so Smith, sei schwerer Verbrechen angeklagt, weil die Grand Jury den Fakten gefolgt sei und das Gesetz angewendet habe. Die Regierung bittet das Gericht um eine Entscheidung über den Immunitätsantrag, damit diese Vorwürfe umgehend geklärt werden können, egal wie das Ergebnis ausfällt.

Die Staatsanwälte baten das Gericht auch um eine Entscheidung darüber, ob Trump vor einer doppelten Strafverfolgung geschützt ist. Die Anwälte der Verteidigung haben geltend gemacht, dass Trump aufgrund des Freispruchs durch den Senat während seines Amtsenthebungsverfahrens nicht für dieselben angeblichen Handlungen strafrechtlich verfolgt werden kann.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Details aktualisiert.

Quelle: edition.cnn.com