Neues Filmmaterial zeigt, dass die Strafverfolgungsbehörden vor den Schüssen in Maine über die psychische Verfassung des Schützen und seinen Zugang zu Waffen informiert waren

Das Dashcam-Material des Sagadahoc County Sheriff's Office enthüllt Details, die zeigen, dass den Strafverfolgungsbehörden die Probleme des Amokläufers Robert Card bekannt waren und sie Bedenken hinsichtlich seines Zugangs zu Schusswaffen im September hatten. Damals unternahmen die Behörden Schritte, um Card in einem Wohnhaus zur Rede zu stellen, aber er öffnete die Tür nicht.

Card, der Reservist der US-Armee war, wurde beschuldigt, am Abend des 25. Oktober bei einem Amoklauf in einer Bowlingbahn und einem Restaurant in Lewiston, Maine, 18 Menschen getötet und 13 weitere verletzt zu haben. Nach einer intensiven Fahndung wurde er zwei Tage später in der Nähe von Lewiston tot aufgefunden, nachdem er sich selbst eine Schusswunde zugefügt hatte.

Vor der Schießerei hatte sich die Familie von Card im Mai an das Büro des Sheriffs von Sagadahoc County gewandt und der Polizei mitgeteilt, dass sich sein "geistiger Zustand seit Januar verschlechtert hatte" und dass sie "um sein Wohlergehen besorgt" seien. "Card hatte Zugang zu Schusswaffen", heißt es in der Pressemitteilung des Sheriffs vom 30. Oktober.

Einige Monate später, im September, erhielt das Büro des Sheriffs eine E-Mail von Card's Armee-Reserve-Einheit in Saco, Maine, in der die Strafverfolgungsbehörden gebeten wurden, eine Gesundheitsprüfung bei Card durchzuführen, so die Pressemitteilung weiter.

CNN hat die Familie von Card um eine Stellungnahme gebeten.

Nachdem sie diese wiederholten Bedenken sowohl von seinen Familienmitgliedern als auch von Mitgliedern seiner Armee-Reserveeinheit gehört hatten, versuchten Beamte des Sagadahoc County Sheriffs im September, mit Card in Kontakt zu treten, indem sie zu seinem Wohnsitz gingen, wo sie "wiederholt an die Tür klopften", ihn nicht sahen, aber "hörten, wie sich jemand im Wohnwagen bewegte", heißt es in der Pressemitteilung.

Beamte besorgt wegen Card's Waffen

In einem der beiden Dashcam-Videos vom 16. September, die CNN am Freitag vom Sagadahoc County Sheriff's Office erhalten hat, ist ein Abgeordneter zu hören, der mit dem U.S. Army Reserve Captain Jeremy Reamer spricht, wobei es sich um ein Telefongespräch zu handeln scheint, das in seinem Streifenwagen aufgenommen wurde.

Der Hilfssheriff sagt Reamer, dass er nicht als "Panikmacher" erscheinen will, sondern "nur versucht, von dem Hauptmann der Armeereserve ein paar Antworten zu bekommen", um zu erfahren, in welchem Verhältnis Card zur Reserveeinheit steht.

"Sie (Card's Familie) sind besorgt, dass er eine Massenerschießung begehen könnte, und dass er Halluzinationen hat, dass er im letzten Sommer für ein paar Wochen in eine Anstalt eingewiesen wurde und dass er keine Anzeichen einer Besserung zeigt", hört man den Deputy zu Reamer sagen.

Der Abgeordnete fragt Reamer dann, ob er wisse, ob Card irgendwelche von der Regierung ausgegebenen Waffen der Armeereserve in seinem Haus habe.

Reamer sagt dem Abgeordneten, dass er sich nicht sicher ist, ob Card Zugang zu Waffen hat, aber dass ihm gesagt wurde, er aber nicht in der Lage war, dies zu überprüfen, dass Card's "Waffen in die Wohnung eines Familienmitglieds gebracht worden sind".

"Ob er bei den Familienmitgliedern Zugang zu diesen Waffen hat, weiß ich nicht", sagte Reamer.

CNN hat Reamer um einen Kommentar gebeten.

In einem anderen Dashcam-Video, das vom Sagadahoc County Sheriff's Office veröffentlicht wurde, ist zu hören, wie der Abgeordnete mit Card's Vater, Robert Card Sr. spricht und ihn fragt, ob er seinen Sohn gesehen hat oder etwas über den Zugang seines Sohnes zu Waffen weiß.

"So wie ich es verstanden habe, hat Ryan (Card) seine Waffen, und ich möchte nur sichergehen, dass das der Fall ist. Ist Ihnen das bekannt?"

Card's Vater sagt, er wisse nichts über den Waffenzugang seines Sohnes und bittet den Abgeordneten, mit seinem anderen Sohn Ryan Card zu sprechen, und fügt hinzu, er habe in den letzten Tagen nicht mit Robert gesprochen.

Card ist dafür bekannt, dass er Konfrontationen mit den Behörden ausweicht.

Der Hauptmann der Armeereserve, Jeremy Reamer, warnte einen Abgeordneten des Sheriffs von Sagadahoc County, dass die Armeereserve in der Vergangenheit mit Card's ausweichendem Verhalten zu tun gehabt habe.

"Er kann unkooperativ sein oder was auch immer, aber es hat keinen Sinn, dass ihr euch einmischt", sagte Reamer dem Deputy. "Es scheint sein Ding zu sein, wenn er einfach nicht mit uns oder irgendjemandem zu tun haben will. Er schließt sich einfach dort ein ... es ist nichts passiert. Er hatte keine Waffen dabei."

Reamer erzählt dem Deputy, dass er auch Polizist ist, allerdings in New Hampshire, und dass dort andere Gesetze für den Umgang mit Leuten wie Card gelten.

Der Hilfssheriff antwortet, dass es in Maine etwas komplizierter sei und verweist auf das "Gelbe-Flagge"-Gesetz des Bundesstaates: "Wenn es jemanden gibt, der eine Gefahr für sich selbst oder andere darstellt, gibt es ein Verfahren, das wir durchlaufen müssen, um seine Waffen zu beschlagnahmen, wenn er als Gefahr für sich selbst oder andere angesehen wird."

"Das ist natürlich eine Hürde, mit der wir fertig werden müssen, aber gleichzeitig wollen wir auch nicht eine Stange Dynamit in eine Gaslache werfen und die Dinge verschlimmern", sagt der Abgeordnete zu Reamer.

Der Hilfssheriff teilt dem Hauptmann der Armeereservisten dann mit, dass die Polizei zum Wohnwagen von Card gegangen ist, um nach ihm zu sehen, und festgestellt hat, dass er zu Hause war, aber "er macht nicht auf".

In der vergangenen Woche befand ein unabhängiger Gut achter, dass die Beamten des Sheriffs in den Monaten vor der Massenerschießung "angemessen" auf die Besorgnis über die psychische Verfassung von Card reagiert hätten, empfahl jedoch Verbesserungen der Strategie des Sheriff-Büros von Sagadahoc County.

"Nach einer objektiven Analyse kam der Gutachter zu dem Schluss, dass die Reaktionen des Sagadahoc County Sheriff's Office auf die Bedenken bezüglich der psychischen Gesundheit von Herrn Card im Mai und September 2023 unter Berücksichtigung der Gesamtheit der Umstände angemessen waren", heißt es in dem 97-seitigen Bericht.

Quelle: edition.cnn.com