Neuer russischer Asset Tracker zeigt Villen und Yachten von Oligarchen

Nach Angaben des Organized Crime and Corruption Reporting Project, das mit 27 Medien zusammenarbeitete, um den Tracker zu erstellen, handelt es sich um "die bisher umfassendste öffentliche Datenbank über das Vermögen von Oligarchen". Das Tool ist interaktiv und zeigt den "enormen Reichtum von Oligarchen und Schlüsselfiguren, die dem russischen Präsidenten nahe stehen", außerhalb Russlands an.

Das investigative Projekt deckte mehr als 150 Vermögenswerte im Gesamtwert von etwa 17 Milliarden Dollar auf, darunter Immobilien, Privatflugzeuge, Unternehmensaktien, Jachten, Villen und mehr. Die Journalisten entdeckten diese Vermögenswerte, indem sie Grundbucheinträge, Unternehmensregister und Offshore-Leaks durchkämmten.

"Russland wird unter Wladimir Putin von einer sehr kleinen Gruppe von Personen kontrolliert, die ihn an der Macht halten und gleichzeitig von seinem Klientelsystem auf Kosten des russischen Volkes profitieren", so OCCRP-Verleger Drew Sullivan in einer Pressemitteilung.

Dieses System wird seit Putins Einmarsch in der Ukraine erneut unter die Lupe genommen, da westliche Regierungen versuchen, das Auslandsvermögen von Putin und den Oligarchen einzufrieren und sie am Reisen zu hindern. Das Ziel ist zweigleisig: Die Sanktionen dienen sowohl als Strafe für die herrschende Klasse Russlands als auch als Knüppel, um Putin zum Einlenken zu zwingen.

Die Idee entstand im Februar, kurz vor dem Einmarsch Russlands in der Ukraine, berichtet der Guardian, der an dem Projekt beteiligt ist. Das Projekt startete mit "einer Liste von 35 Personen, die der inhaftierte Oppositionsführer Alexej Nawalny im vergangenen Jahr als "wichtige Ermöglicher und Nutznießer der Kleptokratie des Kremls" bezeichnet hatte.

Nur drei Wochen nach der Invasion "sind 27 dieser Personen in den USA und Europa mit Sanktionen belegt. Weitere sieben wurden in Kanada auf die schwarze Liste gesetzt", schrieb der Guardian.

Eine der 35 Personen auf dieser Liste ist Roman Abramowitsch, ein 55-Jähriger mit einem geschätzten Vermögen von 13,5 Milliarden Dollar. Obwohl er vom Vereinigten Königreich nicht sanktioniert wurde und Verbindungen zu Putin bestritten hat, kündigte Abramowitsch vor kurzem an, dass er seinen Chelsea Football Club, den er 2003 erworben hatte, verkaufen will. Aus der Datenbank des OCCRP geht hervor, dass er über ein Vermögen von mindestens 7 Milliarden Dollar verfügt, darunter ein Anwesen an der noblen französischen Riviera, einen Bombardier-Privatjet und mehrere in London verstreute Immobilien.

Weitere in der Datenbank aufgeführte Personen sind der Geschäftsmann Alisher Usmanov, Igor Setschin (CEO des russischen Ölriesen Rosneft) und Oleg Deripaska, ein Milliardär, der sein Vermögen im Aluminiumgeschäft gemacht hat.

Das OCCRP hat in der Vergangenheit bereits andere aufschlussreiche Enthüllungen veröffentlicht, darunter einen vernichtenden Bericht über die Credit Suisse, in dem Kunden wie Kriminelle, mutmaßliche Menschenrechtsverletzer und von Sanktionen bedrohte Parteien aufgeführt sind. Die Schweizer Bank wehrte sich gegen den Bericht.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com