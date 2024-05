Netanjahu erklärt Israels Bereitschaft, bei Bedarf im Alleingang zu kämpfen.

Die Vereinigten Staaten erwägen, die Waffenlieferungen an Israel einzuschränken, falls das Land beschließt, eine Offensive in Rafah zu starten. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat erklärt, dass sich sein Land unabhängig von einem möglichen Widerstand von außen verteidigen wird, und bekräftigt, dass es in der Lage ist, "mit seinen Krallen" zu kämpfen und zu siegen.

Als Reaktion auf die internationale Kritik am anhaltenden Konflikt im Gazastreifen machte Netanjahu in einer Videobotschaft deutlich, dass Israel sich selbst verteidigen wird, wenn es sich selbst überlassen wird. Er verwies auf den israelischen Unabhängigkeitskrieg von 1948 und betonte: "Wir waren zahlenmäßig unterlegen, hatten nur wenige Ressourcen und waren sogar mit einem Waffenembargo konfrontiert. Trotzdem haben wir gesiegt". Netanjahu zeigte sich zuversichtlich, allen potenziellen Herausforderungen standhalten zu können und sich mit dem Ziel zu vereinen, ihre Feinde zu besiegen.

US-Präsident Joe Biden hatte zuvor angedeutet, dass er die Lieferung von Militärgütern an Israel weiter einschränken könnte, falls Israel einen Großangriff auf das dicht besiedelte Rafah im Gazastreifen starten sollte. In einem Interview mit CNN warnte Biden, dass Amerika keine Waffen für eine groß angelegte Invasion liefern würde.

In Anbetracht dieser möglichen Einschränkungen bekräftigte Netanjahus Sprecher Daniel Hagari in einem Interview mit den Medien, dass die Streitkräfte über die notwendigen Waffen verfügen, um ihre Offensive in Rafah durchführen zu können. Auf die Frage, ob die Operation ohne amerikanische Waffen fortgesetzt werden könne, bestätigte der Sprecher: "Wir haben, was wir brauchen."

Quelle: www.ntv.de