Konflikte - NATO-Generalsekretär: Putins Kriegsziele sind unerreichbar

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg glaubt, dass Russland seine Kriegsziele in der Ukraine trotz erheblicher militärischer Anstrengungen nicht mehr erreichen kann. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur kurz vor Weihnachten sagte Präsident Wladimir Putin, er habe die Invasion angeordnet, um die Ukraine von einer Annäherung an die NATO und die Europäische Union abzuhalten. Nach fast zwei Jahren Krieg ist die Ukraine nun näher denn je an die NATO und die EU herangerückt.

Stoltenberg sagte: "Präsident Putin hat die Ukraine für immer verloren." Er wies darauf hin, dass Russland die Ukraine seit Jahrzehnten als Teil seiner Einflusssphäre betrachtet habe. Dies sei ein großer strategischer Misserfolg für Russland. Er sei sich absolut sicher, dass die Ukraine ihr Ziel, der NATO beizutreten, irgendwann erreichen werde.

Stoltenberg wies auch darauf hin, dass Russland einen hohen Preis für seinen Krieg zahle. Das Land hat Hunderte von Flugzeugen und Tausende von Panzern verloren und 300.000 Soldatenverluste hinnehmen müssen. Infolge des Krieges hat die Inflation zugenommen und der Lebensstandard ist gesunken. Auch politisch ist Russland stärker isoliert als je zuvor.

Keine Anzeichen für eine Änderung der Politik

Unterdessen warnte Stoltenberg davor, sich angesichts der Entwicklungen auf ein schnelles Ende des Krieges zu verlassen und zu glauben, dass Putin nach seiner erwarteten Wiederwahl am 17. März seinen Kurs ändern werde. "Wir haben keine Anzeichen dafür, dass Putin seine Ziele und seine Politik ändern wird", sagte der ehemalige norwegische Premierminister. "Er wird weiterhin versuchen, weitere Gebiete zu besetzen."

Für Stoltenberg bedeutet das, dass die NATO und die 31 Mitgliedsstaaten die Ukraine weiterhin stark unterstützen müssen. Er sagte: "Die Ukrainer haben gezeigt, dass sie in der Lage sind, sich selbst zu verteidigen und sich selbst zu verteidigen, insbesondere wenn sie Waffen von Deutschland und vielen anderen NATO-Ländern erhalten."

Stoltenbergs Appell an die Verbündeten

Konkret forderte Stoltenberg die Verbündeten auf, die Möglichkeit zu prüfen, der Ukraine durch die Änderung bestehender Abkommen mit Drittstaaten mehr militärische Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. "Generell müssen wir die Produktion erhöhen, um der Ukraine besser helfen und uns selbst besser schützen zu können", sagte er.

Es hat sich bereits gezeigt, dass die Pläne der EU, der Ukraine bis zum Frühjahr 2024 eine Million Schuss Artilleriegranaten zu liefern, scheitern werden. Einer der Gründe dafür ist, dass schätzungsweise mindestens 40 Prozent davon derzeit in Drittländer exportiert werden. Die Frage ist, ob wir wirklich in Drittländer exportieren müssen, wie wir es derzeit tun", sagte Stoltenberg.

Keine Vorschläge zur Mobilisierung

In dem Interview wollte sich Norwegian Air nicht zu Diskussionen über einen möglichen Einsatz zusätzlicher Soldaten in der Ukraine äußern. "Ich würde mich hüten, Präsident Zelensky Ratschläge zu erteilen, wie man den Krieg am besten führt", sagte er. "Niemand versteht die Bedürfnisse der Soldaten besser als die Ukrainer."

Stoltenberg äußerte sich in dem Interview nur kurz zu seinem geplanten Rücktritt als Generalsekretär im kommenden Herbst und zu seiner Bewerbung an den scheidenden niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte als seinen Nachfolger. Mark ist ein Freund, er ist ein fähiger Premierminister mit viel Erfahrung", sagte der 64-Jährige. (......) Aber es steht mir nicht zu, Vorschläge zu machen, wer mein Nachfolger werden soll.

Trump-Szenario

Einer möglichen Rückkehr Trumps ins Weiße Haus nach den US-Präsidentschaftswahlen stand Stoltenberg relativ gelassen gegenüber. Er sagte: "Ich bin zuversichtlich, dass die Vereinigten Staaten der transatlantischen Partnerschaft verpflichtet bleiben werden, unabhängig davon, wer zum Präsidenten gewählt wird." Die NATO macht Amerika sicherer und stärker. Keine andere Großmacht in der Welt, sei es Russland oder China, kann es mit den Beziehungen der USA zur NATO aufnehmen.

Quelle: www.stern.de