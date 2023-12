Rauchgasvergiftung - Nach Großbrand in Cottbus: Die Identität des Verstorbenen ist geklärt

Ende Oktober brach in einem leerstehenden Bürogebäude in Cottbus ein Großbrand aus, der von Rettern gefundene Verstorbene starb an einer Rauchvergiftung. Dies bestätigte der am Mittwoch gemeinsam von der Staatsanwaltschaft Cottbus und der Südpolizei veröffentlichten Abschlussbericht über die forensische Untersuchung der Leiche. Der Verstorbene war ein Mann in den Sechzigern ohne feste Adresse und hatte im Gebäude geschlafen. Es wird davon ausgegangen, dass die Polizei den Fall der Brandstiftung mit Todesfolge untersucht.

Das Bürogebäude liegt in der Nähe der Feuerwache Cottbus. Um den Brand zu löschen, musste es teilweise demontiert werden.

Quelle: www.stern.de