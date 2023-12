Nach einer tödlichen Schießerei in einem Einkaufszentrum in Florida fahndet die Polizei nach einem Verdächtigen

Der Polizeichef von Ocala, Mike Balken, erklärte am Samstag, die Polizei gehe davon aus, dass es sich bei den Schüssen um eine gezielte Gewalttat gehandelt habe. Ein Mann - identifiziert als der 40-jährige David Nathaniel Barron - wurde mit Schusswunden in einem Gemeinschaftsbereich neben dem Einkaufszentrum tot aufgefunden, so die Polizei, während eine Frau, die am Bein verwundet wurde, voraussichtlich überleben wird.

Der Verdächtige floh nach der Schießerei zu Fuß aus dem Einkaufszentrum, so die Polizei am Samstag. Balken beschrieb ihn als einen Schwarzen, der eine schwarze Hose, einen Kapuzenpulli und eine schwarze Maske trug.

Der Vorfall ereignete sich im Paddock-Einkaufszentrum nur zwei Tage vor Weihnachten, an einem Tag, von dem Analysten erwarten, dass er dank der Last-Minute-Einkäufe der Verbraucher an zweiter Stelle nach dem Schwarzen Freitag steht.

Nach Angaben des Gun Violence Archive starben bis Sonntagmorgen im Jahr 2023 mehr als 42 000 Menschen durch Schusswaffen. Mehr als 18 400 von ihnen waren das Ergebnis eines Tötungsdelikts.

Am frühen Sonntag veröffentlichte die Polizei mehrere Bilder einer "Person von Interesse" in diesem Fall und bat die Öffentlichkeit, die Person zu identifizieren, die dunkle Kleidung, weiße Turnschuhe und eine rote Mütze trug.

Balken räumte ein, dass sich zum Zeitpunkt der Schießerei "viele Menschen im Einkaufszentrum" aufhielten, "was bedeutet, dass es viele Zeugen gibt, die uns möglicherweise helfen könnten, diesen Fall zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen."

Die Polizei erhielt zunächst gegen 15.40 Uhr einen Anruf über mehrere Schüsse, sagte Balken am Samstag auf einer Pressekonferenz. Die Polizei reagierte mit einem starken Aufgebot, nachdem der erste Anruf den Vorfall als "Active Shooter"-Szenario beschrieben hatte.

"Die Beamten drangen sofort in das Einkaufszentrum ein und stellten schließlich fest, dass es sich nicht um eine aktive Schießerei handelte", sagte Balken.

Die Polizei traf auf die Opfer und stellte die Waffe sicher, von der sie glaubt, dass sie bei der Schießerei benutzt wurde, so Balken.

Syriah Williams war mit ihrer Mutter im Einkaufszentrum einkaufen, als sich die Schießerei ereignete, sagte die 18-Jährige gegenüber CNN.

"Wir hörten einen Schuss, dann eine Pause, dann ertönten drei weitere Schüsse und das Chaos brach aus", sagte sie in einer Nachricht und fügte hinzu, dass die Angestellten des Einkaufszentrums den hinteren Lagerbereich öffneten und alle aufforderten zu rennen.

Das Einkaufszentrum blieb am Samstagabend geschlossen, wie die Polizei von Ocala auf Facebook mitteilte, obwohl der Parkplatz wieder geöffnet wurde, damit die Leute ihre Fahrzeuge abholen konnten.

