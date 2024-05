Nach Ansicht der Amerikaner ist dies der ungünstigste Zeitraum für den Kauf eines Hauses.

Laut einer aktuellen Gallup-Umfrage glauben nur 21 %, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für den Kauf eines Hauses ist. Diese Zahl ist identisch mit der des letzten Jahres und stellt das schlechteste Ergebnis in der Geschichte von Gallup dar. Gleichzeitig erklärten 76 % der Befragten, dass es ein ungünstiger Zeitpunkt für Investitionen in Immobilien sei. Diese Zahl liegt leicht unter dem bisherigen Rekord von 78 %, der im Jahr zuvor aufgestellt wurde.

Die Umfrage ist ein weiteres Zeichen für die Unzufriedenheit mit der anhaltenden Erschwinglichkeitskrise auf dem Wohnungsmarkt. Junge Erwachsene, die ein Haus erwerben wollen, haben mit explodierenden Hauspreisen und steigenden Hypothekenzinsen zu kämpfen.

Jeffrey Jones von Gallup kommentierte die Situation in seinem Bericht mit den Worten: "Die Stimmung der Amerikaner auf dem Wohnungsmarkt ist weiterhin pessimistisch".

Das Weiße Haus könnte diese Daten als beunruhigend empfinden, da es mit der öffentlichen Missbilligung über die steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen hat.

Im April 2019, also vor den dramatischen Veränderungen durch Covid-19, hielten 61 % der Befragten den Zeitpunkt für günstig, um ein Haus zu kaufen. Im Vergleich dazu wurde der Rekordwert im April 2003, inmitten des Immobilienbooms, erreicht, als 81 % der Befragten den Kauf eines Hauses befürworteten.

Zinssätze übersteigen 7%

Als die Hypothekenzinsen in die Höhe schossen und die Immobilienpreise nach der Pandemie in die Höhe schnellten, begannen die Amerikaner, sich negativ auf den Immobilienmarkt einzustellen. Im April 2019 waren lediglich 36 % der Meinung, dass es ein schlechter Zeitpunkt für den Kauf eines Hauses sei. Dieser Anteil stieg bis April 2022 auf 69 % an.

Ein Teil des Grundes für diesen Stimmungsumschwung kann auf die drastischen Maßnahmen der Federal Reserve zur Inflationskontrolle zurückgeführt werden. Dies hat zu einem dramatischen Anstieg der Hypothekenzinsen geführt.

Der durchschnittliche Zinssatz für 30-jährige Festhypotheken sank am Donnerstag geringfügig von 7,22 % auf 7,09 %. Damit sind die Zinsen fünf Wochen in Folge gestiegen. Die aktuellen Zinssätze sind doppelt so hoch wie im Februar 2020, kurz vor der Pandemie.

Die Hypothekenzinsen dürften sinken, wenn die Federal Reserve die Zinsen senkt. Aufgrund der anhaltend hohen Inflation haben sich die Prognosen für den Zeitpunkt, zu dem die Fed handeln kann, jedoch deutlich nach hinten verschoben. Ein Grund für die unerwartet hohen Inflationswerte sind die in die Höhe schießenden Wohnkosten.

"Wenn die Hypothekenzinsen sinken und mehr Häuser zur Verfügung stehen, werden mehr Käufer auf den Markt kommen, unabhängig von ihrer derzeitigen Stimmung", prognostizierte Lawrence Yun, Chefökonom der National Association of Realtors.

Hauspreise auf Rekordniveau

Hinzu kommt, dass die Hauspreise einen stetigen Aufwärtstrend aufweisen, der das Problem der Erschwinglichkeit noch verschärft.

Der Medianpreis der Verkäufe bestehender Häuser lag im März 2023 bei 393.500 $, was nach Angaben des NAR den höchsten Preis in einem März seit Beginn der Aufzeichnungen darstellt. Die Hauspreise stiegen landesweit, wobei sie im Nordosten um 10 % auf 434.600 $ anstiegen.

Die meisten Amerikaner erwarten eine Fortsetzung des Preisanstiegs bei Eigenheimen, wie die Gallup-Umfrage zeigt. 68 % sagen für das nächste Jahr eine weitere Markteskalation an ihrem Wohnort voraus. Dies ist ein Anstieg gegenüber den 56 %, die in der letzten Umfrage davon ausgingen. Die höchsten Werte in der Geschichte von Gallup wurden 2021 und 2005 verzeichnet, als 71 % bzw. 70 % der Befragten mit einem Preisanstieg rechneten.

Positiv zu vermerken ist, dass diejenigen, die bereits ein Haus besitzen, von den gestiegenen Immobilienwerten profitiert haben, wodurch sich ihr Nettovermögen erhöht hat. Als zusätzlichen Bonus können Hausbesitzer den Wert ihres Hauses nutzen, um Bargeld zu erhalten, indem sie Kredite gegen den Marktwert aufnehmen, um Ausgaben zu decken oder Studiengebühren oder Renovierungen zu finanzieren. Viele junge Amerikaner, die sich ein eigenes Haus wünschen, haben jedoch Schwierigkeiten, einen Weg hinein zu finden. Längerfristig wird der anhaltende Preisanstieg diesen Wunsch noch weiter erschweren.

