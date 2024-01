Nach 25 Jahren und 185 Millionen Dollar wird Spaniens neues Museum der Königlichen Sammlungen endlich eröffnet

Wenn Spanien nächste Woche die lang erwartete Galerie der Königlichen Sammlungen in Madrid eröffnet, könnte das elegante, achtstöckige Gebäude, das auf einem ikonischen Hügel neben dem Königspalast thront, auch den ausgestellten Alten Meistern etwas von ihrer Aufmerksamkeit stehlen. Die spanischen Architekten Emilio Tuñon und Luis Mansilla gewannen den amerikanischen Architekturpreis 2017 und ein Dutzend weiterer Auszeichnungen für diesen Entwurf, der aus weißem Beton, Granit und Eichenholz gebaut wurde und Hunderte von Fenstern mit Blick auf die grünen Gärten unterhalb des Königspalastes und den weitläufigen Park Casa de Campo dahinter aufweist.

Das neue Museum, das 172 Millionen Euro (186,8 Millionen Euro) gekostet hat, wird am 29. Juni eröffnet und zeigt 650 Werke aus fünf Jahrhunderten, darunter Meisterwerke von Velazquez, Caravaggio, Goya und eine Erstausgabe von Cervantes' "Don Quijote". Es handelt sich um eine "repräsentative" Auswahl der 170.000 Gemälde, Skulpturen, Wandteppiche und dekorativen Kunstwerke, die normalerweise auf die 19 Paläste in Spanien und andere königliche Stätten verteilt sind, die von Patrimonio Nacional (Nationales Kulturerbe) verwaltet werden, erklärte die Präsidentin der Organisation, Ana De la Cueva, gegenüber CNN während eines Rundgangs durch die Galerie im vergangenen Monat.

Das Patrimonio Nacional ist eine staatliche Einrichtung, die Paläste, Klöster und deren umfangreiche Kunstsammlungen verwaltet, die früher der Krone gehörten, heute aber dem spanischen Staat gehören.

Ein neues Zuhause für selten gesehene Kunstwerke

Einige der im neuen Museum ausgestellten Werke waren noch nie zuvor in der Öffentlichkeit zu sehen.

Eines davon ist der "Heilige Erzengel Michael, der den Teufel besiegt", eine Holzskulptur, die 1692 von Luisa Roldan vollendet wurde, der ersten Frau, die zum spanischen Hofbildhauer ernannt wurde.

Unter den 650 ausgestellten Werken gibt es nur drei, die von weiblichen Künstlern signiert wurden, erklärte Leticia Ruiz, Direktorin der Königlichen Sammlungen, gegenüber CNN am Telefon. Im 16. und 17. Jahrhundert, so Ruiz, war es für Frauen unüblich, Kunstwerke mit ihrem eigenen Namen zu signieren, da die Männer - in der Regel die Ehemänner oder Väter - den Titel des Künstlers oder Kunsthandwerkers trugen und daher die Anerkennung erhielten. Die tatsächliche Zahl der von Künstlerinnen ausgestellten Werke ist unbekannt.

"Das Wesentliche an Roldan war ihre Qualität, die es ihr ermöglichte, der Anonymität zu entkommen und Leiterin des Ateliers zu werden, höher gestellt als ihr Ehemann", so Ruiz. "Es ist wahrscheinlich, dass es viele andere Frauen in familiären (Künstler-)Werkstätten gab. Die aber anonym blieben."

Ein weiteres ungesehenes Werk - das bisher im angrenzenden Königspalast versteckt war - ist Diego Velazquez' "Weißes Pferd" aus den Jahren 1634-1638. Auf dem Gemälde bäumt sich das titelgebende Pferd auf seinen Hinterbeinen auf, aber ungewöhnlicherweise ohne einen Reiter. "Das ist das Faszinierende an diesem Werk", sagte Ruiz und fügte hinzu, dass Velazquez zuerst das Pferd gemalt haben könnte, um später einen Reiter - wahrscheinlich einen königlichen - darauf zu malen.

Caravaggios "Salome mit dem Haupt des Heiligen Johannes des Täufers" aus dem Jahr 1607 ist ebenfalls Teil der Sammlung und eines von nur vier Caravaggios, die sich in Spanien befinden.

Ein "spektakuläres" neues Gebäude

"Ein modernes Gebäude mit nüchternen Linien, das in seinen Dimensionen spektakulär ist", sagte de la Cueva bei einem Rundgang durch die Galerie Anfang dieses Monats über das neue Gebäude. "Die Kombination von klassischer Kunst und Barock mit diesen Linien ist sehr kraftvoll."

Die Idee für dieses Museum entstand in den 1930er Jahren während der Zweiten Spanischen Republik, wurde aber erst 1998 verwirklicht, als der Startschuss für das Gebäude fiel. Bei Untersuchungen im Vorfeld des Baus waren von den Mauren errichtete Verteidigungstürme sowie ein Teil der Stadtmauer aus dem neunten Jahrhundert entdeckt worden, die bei Beginn der Arbeiten im Jahr 2006 schnell wiedergefunden wurden.

Diese islamischen Wurzeln des frühen Madrids wurden restauriert und sind ein wichtiger Teil der Ausstellung des Museums, die Besucher durch ein großes Glasfenster betrachten können. "In diesem Raum wurde der älteste Teil Madrids mit dem modernsten in diesem wunderbaren Gebäude des 21. Jahrhunderts vereint", erklärte De la Cueva auf einer Pressekonferenz im vergangenen Monat.

Die Exponate befinden sich in langen, rechteckigen Galerien mit hohen Decken, die chronologisch auf drei Ebenen angeordnet sind, darunter auch die Zeit des spanischen Kaiserreichs mit seinem üppigen Geldbeutel für die Auftragsvergabe an große Künstler. Die Ausstellung beginnt mit den königlichen Sammlungen der Habsburger Monarchen - in der Nähe der alten Stadtmauer - und eine Etage tiefer mit den Sammlungen der Bourbonen-Dynastie.

Ein Stockwerk tiefer befinden sich die Wechselausstellungen, die mit Kutschen aus den königlichen Sammlungen und einigen Leihgaben aus anderen Institutionen beginnen, so Ruiz. Wandteppiche, die oft mit den Monarchen reisten, wenn sie von einem ihrer Paläste zum anderen zogen, sind im Museum gut vertreten.

Einer davon ist "Triumph der Zeit", ein flämischer Wandteppich aus dem frühen 16. Jahrhundert, den Königin Isabel die Katholische später verkaufte und den die spanische Regierung kürzlich für etwas mehr als eine Million Dollar (1 Million Euro) aus einer Privatsammlung zurückkaufte, so Ruiz.

Ein Drittel der 650 Exponate des Museums wird jährlich an die Königspaläste und andere Patrimonio-Stätten zurückgegeben und durch andere Stücke aus deren Sammlungen ersetzt.

Mit Blick auf die gleiche weite Grünfläche westlich der spanischen Hauptstadt, die man auch von den nach Westen ausgerichteten Fenstern des nahe gelegenen Königspalastes aus sehen kann, kann man den Besuchern verzeihen, wenn sie das Museum mit einem etwas königlicheren Gefühl verlassen, als sie es betreten haben.

Quelle: edition.cnn.com