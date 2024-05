Eine ansprechende Kunstausstellung in New York ermöglicht es Einheimischen, mit 3.000 Meilen weit entfernten Fremden in Kontakt zu treten.

Die Kreation des litauischen Künstlers Benediktas Gylys, "das Portal", wurde am Mittwoch eröffnet und ermöglicht es Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks, über Videoverbindungen zu kommunizieren. Wenn Sie das sehen wollen, gehen Sie zum Flatiron South Public Plaza an der Ecke Broadway, Fifth Avenue und 23rd Street in New York City, direkt neben dem Flatiron Building.

Hier können Sie die Menschen auf der Dubliner O'Connell Street in einem kontinuierlichen visuellen Strom sehen. In der Pressemitteilung wird erklärt, dass Gylys und die Behörden von New York City und Dublin diese Idee als Tribut an die Fähigkeit der Kunst, physische Barrieren zu überwinden, entwickelt haben. Das Projekt soll bis zum Herbst dieses Jahres laufen, wobei in der Nähe der Installationen in beiden Städten verschiedene kulturelle Veranstaltungen geplant sind.

Gylys kommentierte: "Die Portale sind eine Einladung, sich mit Menschen über Grenzen und Unterschiede hinweg zu verbinden und unsere Welt so zu erleben, wie sie wirklich ist - vereint und eins." Der Livestream dient als Fenster zu verschiedenen Orten und ermöglicht es den Menschen, über ihre sozialen Kreise und globalen Grenzen hinaus zu interagieren und das Wunder der globalen Vernetzung zu erleben.

Der irische Oberbürgermeister Daithí de Róiste fügte hinzu, Dublin strebe nach Inklusivität, und das Portals-Projekt verkörpere dies, indem es Technologie, Technik und Kunstwerke zusammenbringe, um Gemeinschaften aus der ganzen Welt zu vereinen und den Menschen zu ermöglichen, sich über ihre sozialen Kreise und Kulturen hinaus zu verbinden.

Diese Installationen sind eine Fortsetzung der Portale, die Gylys zuvor geschaffen hat. Im Jahr 2021 wurden die ersten beiden in Vilnius, Litauen, und Lublin, Polen, eingerichtet. Das Dubliner Portal wird ab Juli auch mit anderen Installationen in Litauen und Polen verbunden sein, wie in de Róistes Erklärung erwähnt.

Dies ist nicht das erste Mal, dass ein Kreativer den New Yorkern Menschen jenseits des Atlantiks näher bringt. Im Jahr 2008 schuf der britische Künstler Paul St. George das Telectroscope, ein 11,2 Meter langes und 3,3 Meter hohes Gerät aus Messing und Holz, das die visuelle Kommunikation zwischen New York und London ermöglichte.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com