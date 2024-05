"Die Vergangenheit bleibt lebendig": "La Chimeras fesselnde Erkundung der Archäologie wirft Fragen zu Italiens Grabschändern auf"

In vielen Bereichen seines Lebens scheint Arthur ein Herumtreiber zu sein, der keine klare Richtung kennt. Doch mit der Schatzsucher-Rute findet er einen Fokus und ein Ziel. Es ist ungewiss, ob eine unbekannte Macht die Rute lenkt oder ob es nur Zufall ist, aber so oder so, das Ergebnis ist das gleiche. Diese Faszination ist es, die Regisseurin Alice Rohrwacher fesselt.

In einem Interview mit CNN sagte die italienische Regisseurin auf die Frage, warum sie O'Connor für die Rolle ausgewählt hat: "Das Schicksal hat ihn mir geschickt." Darüber hinaus hat Rohrwacher auch eine amüsante Anekdote über den Schauspieler und ihre Eltern, die sie zu einem späteren Zeitpunkt erzählte, aber wenn man bedenkt, dass Rohrwachers filmische Abenteuer voller mystischer Erzählungen sind, passt diese Aussage perfekt zu ihr.

Die in der Toskana geborene Rohrwacher lebt noch immer in der gleichen Region, in der die Tombaroli illegal Gräber rauben. Sie hat klassische Literatur, Griechisch und Latein studiert, und ihr vierter Film bot ihr die Gelegenheit, ihre Leidenschaft für das Geschichtenerzählen mit ihrem langjährigen Hobby zu verbinden.

"Es gibt eine starke Verbindung zwischen Archäologie und Film - oder zumindest der Art und Weise, wie ich Filme mache", sagte Rohrwacher. "Ich habe das Gefühl, dass sich die Menschen, vor allem die Weißen, manchmal so verhalten, als wären sie die einzige Existenz. Sie vergessen dabei die Vergangenheit und die Zukunft. Meine Arbeit ist vergleichbar mit der Rolle eines Archäologen, der vergangene kulturelle Relikte ausgräbt."

In den 1980er Jahren waren Grabräuberei und Antiquitätenhandel an der Tagesordnung. Ähnlich wie in ihren früheren Filmen "Heavenly Body", "The Wonders" und "Happy As Lazzaro" kombinierte Rohrwacher lokale Nicht-Schauspieler und prominente Darsteller und bildete eine Gruppe von Grabräubern, die sich wenig um die Geschichte scherten. Diese Personen plündern Gräber und geben ihre Funde an einen anonymen Mittelsmann weiter.

O'Connors Arthur begegnet uns zum ersten Mal, als er aus einem Gefängnis kommt, in dem er wegen derselben Aktivitäten einsaß. Obwohl Arthur die angeborene Fähigkeit besitzt, Gräber aufzuspüren, hadert er mit der Moral des Geschäfts. Er hat Schulden, die ihn zum Weitermachen zwingen, aber er fühlt sich auch wegen ihrer spirituellen Energie zu diesen Orten hingezogen. Hier trauert ein rätselhafter Fremder um den Verlust einer Geliebten; ein moderner Orpheus, der in den Reichen der Verstorbenen nach seiner Eurydike sucht.

Isabella Rossellini spielt die Rolle der Flora, der Mutter der Verstorbenen. Sie hat Mitgefühl mit Arthur, der vielleicht die einzige Verbindung zu ihrer Tochter ist. "Ich habe Alice gefragt: 'Geht es in diesem Film um den Tod?' Sie antwortete: 'Es geht nicht um den Tod, es geht um das Leben nach dem Tod. Und da gibt es einen Unterschied. Das Leben nach dem Tod stellt eine Präsenz dar, die wir noch spüren können." Rossellinis tiefe Überzeugung in dieser Angelegenheit ist offensichtlich.

Die legendäre Schauspielerin, das Model und die Tochter des berühmten Filmemachers Roberto Rossellini und des Hollywood-Stars Ingrid Bergman war ein bedeutender Casting-Coup für den Regisseur. O'Connor, der aufstrebende Star aus "The Crown" und "Challengers", musste sich ganz schön ins Zeug legen, um diese Chance zu bekommen. Nachdem er "Glücklich wie Lazzaro" gesehen hatte, schrieb O'Connor einen Brief an Rohrwacher. "Er konnte jedoch meine Adresse nicht finden", erklärte sie. "Also schickte er mehrere Briefe an verschiedene Adressen, und einer von ihnen erreichte das Haus meiner Eltern."

"Ich hatte mir diesen Film mit einem viel älteren Protagonisten vorgestellt", verriet Rohrwacher, aber O'Connors Briefwechsel war "außergewöhnlich herzlich". Die beiden trafen sich, und der Regisseur entschied, dass der 33-Jährige "einen alten Geist besaß. Er konnte die Figur als einen etwas ungepflegten, romantischen Helden darstellen, der auf einzigartige Weise lächerlich ist".

In einem zerknitterten Leinenanzug und mit einem bedauernswert schüchternen Auftreten verkörpert Arthur das respektable Äußere und den virgilischen Führer in ein düsteres Gebiet, in dem das Profane zum Heiligen wird und Entdeckung und Verlust unweigerlich zusammenfallen. In einer Szene öffnen die Tombaroli ein bisher unberührtes, reich verziertes Grabmal. Die leuchtenden Fresken, die Jahrtausende überdauert haben, verblassen allmählich, wenn die Außenluft sie erreicht; ihre Schönheit wird durch einen Windstoß ausgelöscht. Noch bevor einer der Räuber einer Statue den Gnadenstoß versetzt, verurteilt Rohrwacher ihre Tat als Schändung.

In Wirklichkeit haben die Tombaroli während eines Großteils des 20. Jahrhunderts ihre kriminellen Aktivitäten schamlos und ohne Rücksicht auf rechtliche Konsequenzen durchgeführt. Um die Jahrhundertwende wurden neue Gesetze erlassen, die den internationalen Transport von italienischen Altertümern einschränkten, und in den letzten Jahren wurden erhebliche Mengen etruskischer Artefakte geborgen. In den letzten Jahren wurden beträchtliche Mengen etruskischer Artefakte geborgen. Zu den Bemühungen Italiens gehört heute eine Task Force zum Schutz und zur Bergung gestohlener Kulturgüter aus dem In- und Ausland, die von den Carabinieri und der UNESCO geleitet wird. Dennoch ist das Ausmaß des Schadens beträchtlich. Unzählige Artefakte haben ihren Weg von Dieben zu Händlern und Privatsammlern gefunden, ohne dass ihre Geschichte wissenschaftlich untersucht wurde.

"Die Etrusker waren eine sehr geheimnisvolle Zivilisation", sagt Rossellini. "Vielleicht herrschte bei ihnen ein Matriarchat... Wir wissen es nicht, weil wir ihre Schrift nie entschlüsselt haben." Mit jedem Akt des Vandalismus wird es schwieriger, diese Geheimnisse zu lüften.

Rohrwacher fordert die Zuschauer auf, sich mehr Wissen anzueignen, indem sie im Abspann ihres Films eine Liste mit Lesevorschlägen präsentiert ("ein Film, so unterhaltsam er auch sein mag, ist einschränkend", behauptet sie). Rohrwachers Arbeit hat jedoch auch einen Haken. Sie beklagt, dass die Vergangenheit kommerzialisiert wurde, was unser Verständnis von ihr gefährdet. Und doch ist das Rätsel ein zentrales Element ihrer Erzählung. Eine Überanalyse von "La Chimera" mit einer gewichtigen Geschichte und spezifischen Fakten könnte dem jenseitigen Charakter des Films schaden, ein Merkmal von Rohrwachers Filmemachen.

Campanile, ihr Stil, verbindet das Alte mit dem Neuen - eine Mischung, die Rossellini erkannt hat. "Ich kann den Einfluss meines Vaters sehen, oder Fellini oder Pasolini. Es war für mich sehr bewegend, mit einem jungen Regisseur zu arbeiten, der so viel über das Kino wusste und von der Arbeit meines Vaters beeindruckt war", erzählte sie.

"Mein Vater war ein Gott für mich", sagt Rohrwacher über den ikonischen Regisseur hinter "Paisan" (1946) und "Rom, offene Stadt" (1945), auf dessen neorealistischem Erbe sie aufbaut und einen Hauch von Magie und Verspieltheit einbringt, der jenen Legenden fehlte.

"Ich bin mir der Bedeutung dieses Erbes bewusst", fuhr sie fort. "Meine Erinnerungen, meine Perspektive - meine Wahrnehmung der Welt - wurden sowohl von persönlichen als auch von beruflichen Erfahrungen beeinflusst. Es ist, als ob die Sichtweisen anderer Filmemacher meinen Blick geschult und mein Verständnis der Realität verändert haben."

"Alice spricht von der allgegenwärtigen Vergangenheit in Italien. Es gibt immer den Druck dieser Geschichte", sagte Rossellini. "Du lebst in der Gegenwart und in der Zukunft, aber die Vergangenheit bestimmt dich."

Doch die Vergangenheit ist ein schlüpfriges Konzept, wie Arthurs Reise beweist. Wir finden uns auf verschiedenen Ebenen wieder, aber gelegentlich werden wir auch von ihr überwältigt. Selbst wenn wir, wie die Tombaroli in "La Chimera", ihren wahren Wert übersehen, bleibt sie unverändert.

Rossellini sagte: "Die Vergangenheit ist nicht vergangen". Durch die Linse von Rohrwacher existiert sie nicht einmal in der Vergangenheit.

"La Chimera"kommt am 10. Mai in die britischen Kinos und ist in den USA als Stream verfügbar.

Link: https://www.hollywoodreporter.com/review/la-chimera-east-of-the-west-venice-review-1235133329/

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com