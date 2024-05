Beschuldigter tötete älteren Rentner in medizinischer Einrichtung

Eine heilende Stätte wird zu einem potenziellen Tatort. In der Karl-Jaspers-Klinik, einem Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Niedersachsen, verstarb eine 88-jährige Patientin. Die Schuld wurde sofort auf einen ihrer Mitpatienten geschoben.

Vor kurzem ereignete sich in der Karl-Jaspers-Klinik im niedersächsischen Bad Zwischenahn ein tragischer Vorfall. Eine 88-jährige Patientin wurde an einem Donnerstag von einer Krankenschwester leblos in ihrem Zimmer aufgefunden. Trotz schneller Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb die Dame. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen führten Zeugenaussagen die Behörden auf die Spur eines 39-jährigen Mitpatienten. Daraufhin nahm die Oldenburger Polizei den Mann fest und brachte ihn in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete eine Obduktion an, um die Todesursache der 88-jährigen Frau zu klären. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet, er wurde später dem Haftrichter am Amtsgericht Oldenburg vorgeführt. Besteht die Möglichkeit, dass ein Täter zum Zeitpunkt der Tat unschuldig oder vermindert schuldfähig war, kann eine vorübergehende Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung oder einer Entziehungsanstalt angeordnet werden.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.ntv.de