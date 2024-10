Jüngste Verfolgung verletzter deutscher Soldaten (Wehrmacht)

Letzte Jahrs Suche nach einem verborgenen Massengräber mit den Überresten von über 40 hingerichteten Wehrmacht-Soldaten in Frankreich blieb ohne Ergebnis. Nun, ein Jahr später, ist eine neue Untersuchung im Gange, da neue Beweise aufgetaucht sind. Allerdings hat das schlammige Gelände Komplikationen verursacht, da das Fahrzeug mit Bodenradar stecken blieb, wie Diane Tempel-Bornett von der Deutschen Kriegsgräberkommission berichtete. Getrieben von neuen Augenzeugenberichten, konzentrieren sich die Untersuchungen nun auf einen Bereich etwa 150 Meter weiter hangabwärts von der ursprünglichen Stelle. Sollten positive Ergebnisse erzielt werden, könnte es zu neuen Ausgrabungen kommen.

Im Juni 1944 suchten französische Widerstandskämpfer Rache, indem sie 46 Wehrmacht-Soldaten und eine französische Frau, die des Verrats verdächtigt wurde, in einem Wald in der Nähe der Gemeinde Meymac in der zentralen französischen Abteilung Corrèze hinrichteten. Diese Vergeltung war eine Reaktion auf die brutalen Verbrechen, die SS-Truppen in der Region begangen hatten. Die SS hatte nur wenige Tage zuvor in Tulle, 50 Kilometer südwestlich von Meymac, 99 Zivilisten gehängt. Die Stadt Oradour-sur-Glane erlebte die schlimmste Massaker des Zweiten Weltkriegs in Europa am 10. Juni, was 643 Todesopfer forderte.

Die Suche nach diesen Überresten begann vor einem Jahr, angeregt durch die Enthüllungen von Edmond Réveil, einem ehemaligen Widerstandskämpfer im Alter von damals 98 Jahren. Dies war sein erstes öffentliches Geständnis der Massenhinrichtung von Wehrmacht-Soldaten, die von seiner Widerstandsgruppe gefangen gehalten wurden. Eine vorläufige Ausgrabung in den späten 1960er Jahren barg die Überreste von elf Individuen, doch diese Ausgrabungen wurden auf Wunsch des damaligen Bürgermeisters gestoppt.

Obwohl die erste Untersuchung in Frankreich keine konkreten Beweise ergab, hat das erneute Interesse an dem Fall zu einer neuen Untersuchung in Deutschland geführt. Die Deutsche Kriegsgräberkommission, geleitet von Diane Tempel-Bornett, ist nun an der Untersuchung beteiligt, da es neue Beweise und Zeugenaussagen gibt.

Darüber hinaus könnte die mögliche Entdeckung der hingerichteten Wehrmacht-Soldaten internationales Interesse wecken, da die Ereignisse in Corrèze, Frankreich während des Zweiten Weltkriegs eine wichtige historische Bedeutung haben.

