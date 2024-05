Just Stop Oil"-Aktivisten zerschlagen zusammen mit einem 82-jährigen Priester das Schutzglas der alten britischen Magna Carta.

Just Stop Oil berichtet, dass Reverend Dr. Sue Parfitt, 82 Jahre alt, und Judy Bruce, Biologielehrerin im Ruhestand, 85 Jahre alt, am Freitag in die British Library in London eingedrungen sind und das Glasgehäuse, das die Magna Carta schützt, zerschlagen haben. Anschließend klammerten sie sich an das Gehäuse und hielten ein Schild mit der Aufschrift "Die Regierung bricht das Gesetz".

Die British Library teilte auf X mit, dass ihre Schatzkammer, in der sich die Magna Carta befindet, am Freitag kurzzeitig geschlossen war. Die Pressestelle der Bibliothek erklärte auf X, dass es am 10. Mai zu einem Vorfall gekommen sei, "bei dem zwei Personen die Hartglasvitrine mit der Magna Carta in der Schatzkammer der Bibliothek beschädigt haben". In der Mitteilung wird betont, dass die Vitrine nur geringfügig beschädigt wurde, und dass die Polizei sofort gerufen wurde. Die Magna Carta selbst wurde nicht verletzt.

Die Londoner Metropolitan Police berichtete CNN, dass die beiden Personen unter dem Verdacht der kriminellen Beschädigung festgenommen wurden. Sie wurden beide in Gewahrsam genommen.

Die Magna Carta, die als die früheste Erklärung der Menschenrechte gilt, wurde 1215 veröffentlicht. In ihr wurde erstmals festgelegt, dass der Monarch und seine Regierung nicht über dem Gesetz stehen, wie es das britische Parlament tut.

Parfitt kommentierte den Vorfall im Auftrag von Just Stop Oil mit den Worten: "Die Magna Carta hat einen hohen Stellenwert in unserer Geschichte, in der Achtung unserer Freiheiten und in unseren Gesetzen. Diese Freiheiten und Gesetze werden jedoch verloren gehen, wenn wir zulassen, dass der Klimazusammenbruch zu einer Katastrophe wird."

Just Stop Oil fügte hinzu, dass dieser Protest in der gleichen Woche stattfand, in der die Klimapolitik der britischen Regierung vom Obersten Gerichtshof des Landes für ungesetzlich erklärt wurde. Bruce erklärte: "Die Augen zu verschließen, die Ohren zu verschließen und zu schweigen ist wie der Ansatz der drei Affen. Wir müssen unsere Abhängigkeit von Öl und Gas bis 2030 beenden - jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen."

Die Magna Carta ist ein wichtiges historisches Dokument, das die Menschenrechte schützt und den Grundsatz festschreibt, dass weder der König noch seine Regierung über dem Gesetz stehen. Im Jahr 1215 war sie das erste Dokument dieser Art, das dies im englischen Recht tat. Die Freiheit, die Rechtmäßigkeit und die Rechte, die wir schätzen, werden jedoch verschwinden, wenn wir nichts gegen die drohende Klimakatastrophe unternehmen.

