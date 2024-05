Der Seat Ibiza ist mit Polo-Technologie ausgestattet und verfügt über einen Ausweis.

Wenn Ihnen der Volkswagen Polo mit seiner Technik nicht zusagt, können Sie sich für den Seat Ibiza entscheiden. Obwohl er auf deutschen Straßen weniger verbreitet ist, ist der Ibiza dafür bekannt, das sportlichere Modell zu sein, auch wenn der Polo stärkere Motoren hat. Aber Vorsicht, dieser spanische Kleinwagen könnte Ihnen bei der Hauptuntersuchung (TÜV) das Leben schwer machen.

Der erste Ibiza wurde 1984 auf den Markt gebracht, die Generation IV ist diejenige, die mit Teilen aus dem VW-Technikregal gebaut wurde. Sie wurde 2008 eingeführt und erhielt 2012 und 2015 ein Facelift (erstmals mit verstellbarem Fahrwerk als Option). Die fünfte Ibiza-Generation kam 2017 auf den Markt, wobei Assistenten und Konnektivität 2021 ein Upgrade erhielten.

Dieses Auto wurde als fünftürige Schräghecklimousine, dreitüriges SC (Sportcoupé) und als ST-Kombi eingeführt. Der ST-Kombi wurde eingestellt, aber der Ibiza ist weiterhin als Fünftürer erhältlich. Im fünften Ibiza, der 2017 eingeführt wurde, gab es auch einen Erdgasantrieb.

Abmessungen für die 4^{th} Generation: 4,03 bis 4,23 Meter in der Länge, 1,69 Meter in der Breite und 1,43 bis 1,45 Meter in der Höhe; Kofferraumvolumen: 292 bis 938 Liter (Schrägheck), 284 bis 930 Liter (SC) und 430 bis 1164 Liter (ST). Für die 5^{th} Generation: 4,06 Meter in der Länge, 1,78 Meter in der Breite und 1,44 bis 1,45 Meter in der Höhe; Kofferraumvolumen: 355 bis 1165 Liter (TGI-Erdgasversion: 262 bis 1072 Liter).

Apropos Stärken: Laut ADAC TÜV Report 2024 schneidet der Seat bei den Achsaufhängungen und Blinkern gut ab. Die Funktion der Fuß- und Feststellbremse lag beim ersten Prüfpunkt im grünen Bereich. Auch die Lenkung, die Federn und die Dämpfung machten bis zur zweiten Hauptuntersuchung keine Probleme. Der Ölverlust ist bis zur zweiten Inspektion kein Thema, und Rost am Fahrgestell ist so gut wie nicht zu sehen.

Wie sieht es nun mit den Schwachstellen aus? Die Lenkungsgelenke des fünften Ibiza geben bei der zweiten Hauptuntersuchung Anlass zur Sorge. Auch das Abblendlicht löst sich zur gleichen Zeit. Auch die Scheinwerfer und Rückleuchten der Seat-Verwandten bereiteten ihren Besitzern in der Vergangenheit so manchen Ärger. Auch die Bremsteile waren ein häufiger Übeltäter, und die Auspuffanlage ist nicht viel besser. Bei den Modellen von 2009 war die Starterbatterie eine der Hauptursachen für Pannen.

Die Pannenstatistiken zeigen, dass diese Autos je nach Zulassungsjahr gut bis durchschnittlich abschnitten. Modelle aus dem Jahr 2016 zeigen, dass sie gut abschneiden. Das einzige Problem, das erwähnt wurde, war die Starterbatterie bei den Modellen von 2009. Bei der fünften Generation gab es außerdem Probleme mit den Handbremsen, den Airbags und den Klimaanlagen. Bei der vierten Generation gab es Rückrufe aufgrund von Problemen mit dem Kraftstoffsystem bei TDI-Motoren oder DSG-Getrieben.

Was die Motoren betrifft, so hatte die 4^{th} Generation Benzinmotoren mit drei bis vier Zylindern und Vorderradantrieb. Es gab LPG-Motoren mit vier Zylindern und Frontantrieb. Die Dieselmotoren hatten ebenfalls drei oder vier Zylinder und Frontantrieb, die Leistung reichte von 55 kW/75 PS bis 105 kW/143 PS.

Die fünfte Generation umfasst Benzinmotoren, Erdgasmotoren (Dreizylinder, Frontantrieb) und Dieselmotoren mit vier Zylindern und Frontantrieb. Das Leistungsspektrum reicht von 48 kW/65 PS bis 110 kW/150 PS bei den Benzinmotoren und 59 kW/80 PS bis 85 kW/115 PS bei den Dieselmotoren.

Die DAT gibt ihre Preise auf der Grundlage des durchschnittlichen Händlerverkaufswertes unter Berücksichtigung der statistisch zu erwartenden Kilometerleistung an, wobei drei Preisbeispiele angegeben werden.

Wenn Sie also den VW Polo nicht mögen, aber seine technische Ausstattung schätzen, sollten Sie den Seat Ibiza in Betracht ziehen. Achten Sie aber bei der Inspektion und Wartung auf diese möglichen Probleme.

"* Ibiza ST 1.2 12 V aus dem Jahr 2012 mit einer Leistung von 44 kW/60 PS (3-Zylinder); 124.000 km auf dem Zähler; kostet 2937 Euro* Ibiza 1.4 TDI DPF Reference aus dem Jahr 2016 mit einer Leistung von 55 kW/75 PS (3-Zylinder); 129.000 gefahrene Kilometer; und hat einen Preis von 5035 Euro* Ibiza 1.0 TGI aus dem Jahr 2020 mit 66 kW/90 PS (3-Zylinder); 46.000 gefahrene Kilometer; und kostet 12.377 Euro"

Lesen Sie auch:

Quelle: www.ntv.de