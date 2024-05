Ein neuer Friseursalon in Denver beschäftigt Personen, die zuvor im Gefängnis gesessen haben.

Vor zwei Wochen wurde Canody aus den Mauern des Gefängnisses entlassen, in dem er 6,5 Jahre seiner 18-jährigen Haftstrafe verbüßt hatte.

Als eines der vielen Gesichter in den USA, wo jährlich mehr als 650.000 Personen aus dem Gefängnis entlassen werden, kämpft Canody darum, einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden und sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Nach Angaben des Justizministeriums sind etwa 75 % dieser ehemaligen Häftlinge auch ein Jahr nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis noch arbeitslos. Auch wenn es ihnen gelingt, eine Beschäftigung zu finden, sind ihre Verdienstmöglichkeiten deutlich geringer als die ihrer Altersgenossen - Daten der Brookings Institution zeigen, dass diejenigen, die nach der Entlassung eine Arbeit finden, nur 53 % des Durchschnittslohns in den USA verdienen.

R&R Head Labs stellt sich diesem Trend entgegen und hat in seinem neuen Friseursalon, der im Februar eröffnet wurde, acht Mitarbeiter - Auszubildende, Friseure und Manager - willkommen geheißen, die ausschließlich aus ehemaligen Gefangenen und aus der Justiz stammenden Personen bestehen. Dieser Schritt zielt darauf ab, die finanziellen, logistischen und emotionalen Ungleichheiten zu überwinden, mit denen die Zielgruppe beim Wiedereinstieg in das normale Leben konfrontiert ist.

Ein Einstieg in einen Neuanfang

R&R Head Labs bietet einen Weg in die Erwerbstätigkeit und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Fähigkeiten der Mitarbeiter zu nutzen, die sie hinter Gittern erworben haben, einschließlich derer, die sogar eine Friseur-/Kosmetiklizenz besitzen. Nicht alle Mitarbeiter des Ladens müssen jedoch eine Vorgeschichte als Friseur haben, denn der Betrieb bietet auch ein Ausbildungsprogramm an, das 2.000 Stunden harte Arbeit im Laden und 300 Stunden Unterricht umfasst, um eine Friseurlizenz in Colorado zu erhalten.

James Repenning, der Kopf hinter R&R Head Labs, ist ein ehemaliger Präsident der nationalen Friseurkette Floyd's 99. Inspiriert von dem Konzept der Friseurprogramme in Gefängnissen, sah er das Potenzial, seine Erfahrung für eine größere Sache einzusetzen. Außerdem führte er Mentorenprogramme und Gemeindepartnerschaften ein, um weitere Gebiete in Denver zu erreichen.

"Wir haben uns zunächst gefragt, wie wir Friseure finden können, die sich wirklich für Veränderungen einsetzen und sich mit ihren Bedürfnissen auseinandersetzen", erzählte Repenning in einem virtuellen Gespräch mit CNN. "Das Ziel ist es, diesen Menschen Hoffnung und eine klare Richtung zu geben."

Um neue Mitarbeiter zu rekrutieren, gehen Repenning und sein Team auf die Gefängnisse in Colorado zu, um Einzelpersonen für das Ausbildungsprogramm zu gewinnen. Die Strafvollzugsbehörde von Colorado hat sie dabei unglaublich unterstützt, indem sie Startersets für Friseurwerkzeuge zur Verfügung stellte und Jobmessen speziell für ehemalige Strafgefangene veranstaltete.

"Für diese Menschen ist es sehr wichtig, Geld zu verdienen - sowohl aufgrund der Bewährungsauflagen als auch für ihr zwischenzeitliches Überleben", erklärte er gegenüber CNN. "Wir haben uns entschlossen, Lehrstellen zu schaffen, um es jemandem zu ermöglichen, schon vor dem Erwerb der Friseurlizenz Geld zu verdienen."

Umstellung auf einen neuen Geisteszustand

Richard "Canody" Carter ist ein lebendes Beispiel dafür, wie das Modell von R&R Head Labs das Leben revolutionieren kann. Nach seiner Entlassung erlebt Canody ein Wechselbad der Gefühle, während er sich an ein Leben außerhalb des Gefängnisses gewöhnt. "Die Chance fühlt sich surreal und überwältigend an", sagt er. "Aber das ist eine gute Sache. Ich nehme die Unannehmlichkeiten in Kauf und schaue mir an, wie das Friseurhandwerk meine Zukunft verändern kann."

Charles Smith, Berater im Beirat von R&R Head Labs, beleuchtet die großen Herausforderungen, mit denen diese Menschen konfrontiert sind, und nennt Wohnungs- und Arbeitsmöglichkeiten als ihre dringendsten Anliegen. "Eine Beschäftigung ist entscheidend, um ihre finanzielle Stabilität zu gewährleisten und sie auf den Wiederaufbau ihres Lebens zu konzentrieren", sagte er. "Ein untätiger Geist ist ein gefährlicher Geist, der zu unerwünschten Konsequenzen führt.

Es ist geplant, in jedem Bundesstaat, in den das Unternehmen expandiert, einen Charles Smith zu haben, um seine Verbindung zu den Häftlingen und das Vertrauen, das sie aus ihrer Haftzeit mitbringen, zu nutzen. Smiths Ziel ist es, 90 Tage vor der Entlassung Kontakt zu den Entlassenen aufzunehmen und ihnen vor dem Entlassungsdatum Mentoren und Beratung anzubieten, um einen reibungsloseren Übergang zurück in die reale Welt zu gewährleisten. Viele der Mitarbeiter an seinem neuen Standort, wie z. B. Canody, sind bekannte Gesichter, denen er während seiner eigenen 24-jährigen Haftstrafe begegnet ist.

"Ehemals inhaftierte Personen sind oft eine vergessene Gruppe in der Gesellschaft", betonte Smith. "Es ist ungemein befriedigend und ermutigend zu sehen, dass jemand an eine Person glaubt, die den gleichen Weg geht".

Bei der Gestaltung des Friseursalons wurden die besonderen Bedürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigt und die Ästhetik so gestaltet, dass Auslöser, die den Fortschritt der Mitarbeiter behindern könnten, minimiert werden. "Das Bewusstsein und die Sorge um das Wohlergehen der Mitarbeiter zu sehen, ist unglaublich berührend", freut sich Smith. "Es ist wie ein frischer Wind, der den Wunsch weckt, sich ständig zu verbessern.

"Das Konzept hinter allem bei R&R Head Labs besteht darin, ein Gefühl der Verbundenheit zu schaffen", so Inhaber Repenning. "Viele Friseursalons verwenden kalte Materialien wie Edelstahl, aber wir wollten, dass unser Salon einladend und warm ist. Deshalb haben wir uns von bestimmten Farben wie Orange, Rot, Grün und Blau ferngehalten - die an Gefängnisanzüge erinnern können - und uns für hellere Farben entschieden, um die Umgebung angenehmer und aufmunternder zu gestalten."

Auch die Positionierung der Friseurstühle ist strategisch. Kein Friseur steht mit dem Rücken zur Tür, was für jemanden, der bereits im Gefängnis gesessen hat, ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte. Aus diesem Grund achten die Friseure von R&R Head Labs mehr darauf, wer hinter ihnen sitzt und wer den Raum betritt.

Eine Besonderheit ist ein runder Wartebereich, in dem die Kunden sitzen und sich unterhalten können, während sie auf ihren Termin warten. Diese Einrichtung fördert Gespräche und das Gemeinschaftsgefühl.

Was die Bezahlung angeht, so erhalten die Friseure bei R&R Head Labs eine Kombination aus Grundgehalt und Provision, ähnlich wie bei anderen Friseursalons. Was R&R Head Labs jedoch von anderen Friseursalons unterscheidet, ist die Tatsache, dass die Mitarbeiter ihre Preise selbst festlegen und anpassen können. Außerdem genießen sie Vorteile wie Krankenversicherung und bezahlten Urlaub.

Repenning wird noch in diesem Jahr eine weitere Filiale in Denver eröffnen und plant weitere Standorte in Städten wie Boston, Chicago und New York.

In den ersten Monaten seines Bestehens ist es R&R Head Labs gelungen, eine vielfältige Kundschaft anzuziehen, sagte Repenning gegenüber CNN. "Kunden aller Rassen, Haartypen, Geschlechter, Einkommensschichten und Altersgruppen besuchen unser Geschäft. Es hat einige Zeit gedauert, das Geschäft aufzubauen, da unsere Friseure in der Regel keine bestehenden Kunden haben, aber jetzt bedienen wir etwa 10 neue Kunden pro Tag."

Smith zufolge ist R&R Head Labs so etwas wie "die Verbindung zwischen dem Viertel und Beverly Hills. Es ist ein wunderschöner Raum, in dem man sich sicher fühlt.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com