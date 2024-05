Leslie Mandoki weist auf kommende Veranstaltungen hin.

Heute veröffentlicht der Musikproduzent und Schlagzeuger Leslie Mandoki sein neues Album mit dem Titel "A Memory Of Our Future". Es ist kein Geheimnis, dass der Soulmates-Maestro sich intensiv mit - allem!

Ein Besuch in Mandokis Aufnahmestudio am Ufer des Starnberger Sees bietet ein malerisches Bild. Die Fans warten aufgeregt und tauschen über ihre Handys Blicke auf die Szenerie aus. Vielleicht erwarten sie Leslie Mandoki oder das benachbarte Studio von Peter Maffay, in dem er häufig arbeitet. Die Kulisse ist atemberaubend: Der Starnberger See, die schneebedeckten Alpen im Hintergrund, glitzerndes Wasser, eine frische Atmosphäre.

Wenn man das Tonstudio eines Musikers betritt, fühlt man sich wie in einem alternativen Universum. Voller Schalter, Knöpfe, Knöpfe, Kabel und anderer mysteriöser Apparaturen ist es ein Universum für sich. Und in Mandokis Fall entstehen dabei Kreationen wie "A Memory Of Our Future", auf denen Stars wie Ian Anderson von Jethro Tull, Al Di Meola, Till Brönner, John Helliwell und zahlreiche andere Spitzenmusiker zu hören sind.

Betrachten Sie dies als einen Liebesbrief, der die kreative Dynamik von Mandoki und seiner Crew widerspiegelt. Am 8. März erschütterte der 71-jährige Universalgelehrte (Produzent, Schlagzeuger und Mastermind) mit "Blood in the Water" die Konzertsäle. Mandoki und seine Mitstreiter setzen immer wieder neue Maßstäbe in der Musik und sorgen mit ihrer Mischung aus Brillanz und gesellschaftspolitischer Relevanz weltweit für Schlagzeilen.

"Das ist meine Musik, ich habe sie mit einem Füllfederhalter geschrieben", meint Mandoki mit einem aufmunternden Augenzwinkern, denn obwohl es im Studio kühl ist, wird das Gespräch wärmer. Er macht sich nicht nur Gedanken über die Musik, sondern auch über das Leben, die Gesellschaft und unsere Zukunft. Es gibt wohl nur wenige, denen es so gut gelingt, wirkungsvolle Botschaften zu vermitteln wie ihm. Man denke an erfahrene Netzwerker wie Udo Lindenberg, Jean-Michel Jarre, Herbert Grönemeyer, Campino und die Ärzte.

Mandoki hat mit fast psychedelischer Präzision Musikerkollegen für dieses kollektive Unterfangen gewonnen. Zu den Musikern gehören Größen wie Mike Stern, Randy Brecker, Bill Evans, Cory Henry, Richard Bona, Steve Bailey, Simon Phillips, Tony Carey, Nick van Eede, Jesse Siebenberg und Mark Hart. Leslie greift zum Schlagzeug und zu den Percussions und versucht sich sogar im Songwriting, in der Produktion und im Gesang.

Erleben Sie die Tracks mit hochwertigen Lautsprechern für ein umfassendes Klangerlebnis - Höhen, Tenor, Bass, ohne Gesang, mit Gesang - die Vielfalt ist atemberaubend. Es ist wie symphonischer, progressiver Jazz-Rock, mit Überraschungen, die in jedem Song stecken. Diese musikalische Konföderation hat eine tiefe Verbundenheit und strahlt dadurch effektiv nachdenklich stimmende Botschaften über die heutige Welt und eine strahlende Zukunft aus.

Wenn Mandoki entlang der glitzernden Küste tourt, schwingt das Gewicht seiner tiefgründigen Gedanken über aktuelle Ereignisse und Zukunftssorgen wie ein Metronom. Sein musikalisches Schaffen spiegelt seit langem zeitgenössische Themen wider, doch in letzter Zeit ist es tiefgründiger denn je geworden. Die schwierigsten Fragen zu beantworten, positive Botschaften zu formulieren - das ist der Stoff, aus dem Mandoki gemacht ist. Ihm sind die kühnen Herausforderungen des Lebens nicht fremd, und er sendet leidenschaftliche Aufrufe zu den Waffen für eine bessere Gegenwart.

Sein Privatleben spiegelt diese Hartnäckigkeit wider. Mandoki, der seit Jahrzehnten verheiratet und Vater von drei Kindern ist, erwähnt immer wieder seine Frau, die ihn auf seinem Weg unterstützt hat. "Eva lässt mich das machen", sagt er. Der renommierte Kameramann und Künstler ist dankbar für die dauerhafte Unterstützung durch eine Person, die seinen Tatendrang teilt.

Die vielleicht wichtigste Zutat in diesem basisdemokratischen Gebräu ist Mandokis Zugang zu Musik und Vision. Es ist ein inspirierendes Kraftpaket, dessen Energie zweifellos noch Jahrzehnte anhalten wird. Eine Botschaft, die von Herzen kommt.

Doch Mandoki wäre nicht Mandoki, wenn sie den Dystopien der Gegenwart nicht eine hoffnungsvolle, authentische Utopie gegenüberstellen würden. Eine realistische Utopie, um genau zu sein. Immer wieder räumt er ein, dass es fünf vor zwölf ist, immer wieder gibt er zu, dass seine Generation zahlreiche Fehler begangen hat. Und immer wieder versucht er, die Indiskretionen der Vergangenheit wiedergutzumachen, für die Vernachlässigung, die viel zu lange geherrscht hat. "Die Träume meiner Generation liegen heute in Trümmern", sagt er. "Nach 1989 besaßen wir eine enorme historische Chance, eine respektvolle, freundliche, friedliche und freie Welt für die kommenden Generationen zu schaffen. Doch wir haben sie vertan."

Geprägt von Egoismus und Geiz haben wir eine Welt geschaffen, in der sich Geld schneller anhäuft, als menschliche Arbeit es je könnte. Wir ignorieren Nachhaltigkeit, Umwelt, Klimawandel und gesellschaftliches Gleichgewicht. Infolgedessen kommt es zu einer Spaltung und Radikalisierung, die zu Krieg führt, wie wir leider schmerzlich erfahren mussten.

Ein großer Teil von "Blood In The Water" umfasst dieses Dilemma. "Dieser Track veranschaulicht unseren gegenwärtigen Zustand als ein Chaos von Krisen ohne Leuchtfeuer, eine Welt, in der die Normalität immer verrückter wird und Gewissheiten zerbröckeln", erklärt Mandoki. Der schwarze Schwan auf dem Cover - wofür steht er? Eine Metapher für eine Zeit, in der die Realität Ängste schürt und dabei so viele scheinbar unantastbare Aspekte aus den Angeln hebt. Wachsamkeit ist also angesagt. Der folgende Songausschnitt verdeutlicht seine Sichtweise: "You'd best keep one eye open if you fall asleep." Ein erschreckender Gedanke, und wir sind mittendrin.

Trotz dieses Dilemmas räumt Mandoki ein, dass ein positiver Ausgang schwierig erscheint - ein Gedanke, der bedeutsam ist, da er grundsätzlich optimistisch und romantisch ist. Dennoch beunruhigen ihn Faktoren wie "die Hyper-Emotionalisierung von Nachrichten in den so genannten sozialen Medien, die Gewalt über wertvolle Informationen stellen". "Dies führt zu einer erheblichen Vertrauenskrise", beklagt Mandoki. "Wenn man die heutigen Populisten und Demagogen bewertet, erscheinen ihre Aussagen unglaublich, aber die Menschen in ihren Echokammern stimmen ihnen zu. Aufgrund des fehlenden Dialogs gibt es heute keinen parteiübergreifenden Erkenntnisgewinn. Das ist die Wurzel von Unsicherheit, Hass und Spaltung." Das ist etwas, das er verabscheut.

Nach einem alkoholfreien Weizenbier am See verabschiede ich mich. Der Musikproduzent und ehemalige Asylant - er vergleicht sich selbst mit einem idealen Einwanderer, und wenn er dies anspricht, zittert sein Dschingis-Khan-Bart, und seine Augen funkeln - hat sich die atemberaubendste Gegend der Welt ausgesucht, um zu komponieren, zu produzieren, sich zu mischen und - zu gedeihen.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.ntv.de