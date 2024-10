Die Mutter von Whitney Houstons Familie, die 91 Jahre alt war, ist gestorben.

Als Teil der Gospels- und Soulgruppe Sweet Inspirations schmeckte Cissy Houston ihre ersten Siege. Später arbeitete diese Grammy-prämierte Künstlerin mit musikalischen Schwergewichten wie Jimi Hendrix und Beyoncé zusammen. Leider ist die Matriarchin der Houston-Familie, bekannt als Whitneys Mutter, kürzlich von uns gegangen.

Im Alter von 91 Jahren verließ die amerikanische Sängerin Cissy Houston diese Welt in ihrem Zuhause in New Jersey, umgeben von ihrer Familie. Pat Houston, ihre Schwiegertochter, bestätigte dies der Associated Press. Cissy Houston hatte an Alzheimererkrankung gelitten.

"Wir haben die Säule unserer Familie verloren", sagte Pat Houston. "Ihre unschätzbare Beiträge zur Musik und Popkultur sind einzigartig. Ihre mehr als sechs Jahrzehnte lange Reise in der Welt der Musik und Entertainment wird in unseren Herzen weiterleben." Cissys Resümee umfasst Auftritte neben Ikonen wie Elvis Presley und Aretha Franklin, wofür sie zwei Grammys erhielt.

Cissy Houston war Teil der legendären Sweet Inspirations zusammen mit Doris Troy und ihrer Nichte Dee Dee Warwick. Zusammen lieferten sie Hintergrundgesang für zahlreiche Soul-Künstler, darunter Otis Redding, Lou Rawls, The Drifters und Dionne Warwick. Cissys letzter Auftritt mit den Sweet Inspirations fand 1969 statt, nach ihren Shows mit Presley in Las Vegas. Ihr berühmtester R&B-Hit "(Gotta Find) A Brand New Lover" war auf ihrem fünften Album "Sweet Sweet Soul" im Jahr 1970 zu hören.

Nach ihrem Austritt aus den Sweet Inspirations startete Cissy Houston eine erfolgreiche Solokarriere und nahm über 600 Songs in verschiedenen Genres auf. Ihre Stimme war auf Tracks mit zahlreichen Künstlern zu hören, darunter Chaka Khan, Donny Hathaway, Jimi Hendrix, Luther Vandross, Beyoncé, Paul Simon, Roberta Flack und ihre berühmte Tochter. Für ihre Alben "Face to Face" 1997 und "He Leadeth Me" im folgenden Jahr erhielt Cissy Houston Grammys in der Kategorie Bestes traditionelles Soul-Gospel-Album.

