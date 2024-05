Milliardäre aus Asien werden in die größte Wahl der Welt hineingezogen.

Das bevölkerungsreichste Land der Welt erlebt derzeit eine monumentale Wahl, bei der Premierminister Narendra Modi voraussichtlich eine dritte Amtszeit in Folge gewinnen wird.

Modi wirbt mit seinen beeindruckenden wirtschaftlichen Erfolgen der letzten zehn Jahre, die Indien ein starkes Wachstum beschert haben. Von diesem Wachstum haben auch zwei der reichsten Personen des Landes profitiert: Mukesh Ambani und Gautam Adani. Die beiden Männer, die oft mit den Industriellen verglichen werden, die maßgeblich zum "Goldenen Zeitalter" der Vereinigten Staaten beigetragen haben, gelten als überzeugte Unterstützer von Modi, und ihre vermeintliche Nähe wurde von seinen politischen Konkurrenten zum Ziel von Kontroversen.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung an einem bestimmten Tag schien Modi anzudeuten, dass sein wichtigster politischer Konkurrent, Rahul Gandhi, Geld von Ambani, dem Vorsitzenden des wertvollsten Privatunternehmens in Indien - Reliance Industries - und Gautam Adani, dem Gründer der Adani Group, einem Hafen-Energie-Konglomerat, angenommen hatte.

"Warum hat Shahzade Ji bei dieser Wahl plötzlich aufgehört, über Ambani und Adani zu sprechen?" fragte Modi in einer Rede, die auf einer Plattform veröffentlicht wurde. Der Begriff "Shahzade" ist ein umgangssprachlicher Ausdruck für Gandhi, der das Gesicht der wichtigsten Oppositionspartei, des Indischen Nationalkongresses, ist.

"Wie viel Geld haben Sie von Ambani und Adani genommen?", fragte er auf der Kundgebung.

Gandhi, dessen Vorfahren Indien drei Premierminister beschert haben, hat die Beziehungen zwischen Modi und den prominenten Milliardären des Landes häufig in Frage gestellt.

"Hast du Angst, Modi?" antwortete Gandhi auf derselben Plattform am selben Tag. "Dies ist das erste Mal, dass Sie Ambani und Adani ausdrücklich in der Öffentlichkeit erwähnen."

"Ich möchte die Öffentlichkeit daran erinnern, dass wir die gleiche Summe, die Modi diesen Geschäftsleuten gegeben hat, den verarmten Einwohnern Indiens zur Verfügung stellen werden", fügte er hinzu und forderte eine offizielle Untersuchung der beiden Konglomerate.

Reliance und die Adani-Gruppe schwiegen, als sie von CNN um einen Kommentar gebeten wurden.

Die rätselhafte Natur der Wahlkampffinanzen

Obwohl sich beide Parteien gegenseitig beschuldigen, von den beiden Milliardären unrechtmäßig große Geldsummen erhalten zu haben, wurden keine Beweise für diese Anschuldigungen vorgelegt.

Anfang dieses Jahres übte der Oberste Gerichtshof Indiens Kritik am Wahlfinanzierungssystem des Landes. Das Gericht erklärte das 2017 von der Modi-Regierung eingeführte System, das anonyme Spenden an politische Parteien erlaubte, für verfassungswidrig.

Das System der Wahlanleihen machte es unmöglich, die Herkunft der Spenden zurückzuverfolgen, und ermöglichte es Unternehmen, beträchtliche Summen ohne Offenlegung zu spenden.

Obwohl Modis brisante Äußerungen zu den beiden Milliardären in Indien für große Schlagzeilen sorgten, rechnen die Analysten des Landes nicht damit, dass dies zu eingehenden Untersuchungen durch die lokalen Medien oder zu offiziellen Ermittlungen in dieser Angelegenheit führen wird. Abhinandan Sekhri, Mitbegründer von Newslaundry, einer Nachrichtenwebsite mit Schwerpunkt Medien, meint: "Aufgrund der engen Verbindungen zwischen den alten Medien und den Spitzenunternehmen in Indien besteht wenig Interesse, den Vetternkapitalismus im Land zu bekämpfen."

Indiens führende Medienunternehmen werden oft von riesigen Konglomeraten kontrolliert, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sind, und diese Unternehmen stehen unter dem Druck, mit der Regierungspartei verbündet zu bleiben, um eine günstige Politik für ihre anderen Unternehmungen sicherzustellen.

Adani erwarb 2022 den renommierten Fernsehsender NDTV, während Ambani drei große Unternehmen besitzt: Network 18, ein Medienunternehmen, zu dem auch CNN-News18, eine Tochtergesellschaft von CNN, und Firstpost gehören.

Der Aufstieg der Milliardärselite

In den letzten zehn Jahren haben sowohl Ambani als auch Adani die Menschen mit ihrem Erfolg und ihrem Einfluss in Erstaunen versetzt.

Ambani, der mit 67 Jahren der reichste Mensch Asiens ist, führt ein Imperium, das zahlreiche Branchen umfasst, darunter Öl, saubere Energie, Telekommunikation und Medien.

Auch Adanis 200-Milliarden-Dollar-Konglomerat ist in wichtigen Sektoren wie Energie und Logistik tätig, die für das Wirtschaftswachstum Indiens von entscheidender Bedeutung sind. Nach Angaben von Bloomberg ist Adani derzeit die zweitreichste Person in Asien. Im Jahr 2022 überholte er für kurze Zeit Jeff Bezos und wurde zum zweitreichsten Menschen der Welt.

Viele Investoren haben die Fähigkeit des Paares gelobt, Sektoren zu identifizieren, denen Modi Priorität einräumt, aber viele Kritiker haben behauptet, dass ihr Erfolg den Vetternkapitalismus in der schnell wachsenden Wirtschaft verschärft.

Im Jahr 2014, als Modi sich um das Amt des Premierministers bewarb, nutzte er Adanis Privatflugzeug für seinen Wahlkampf. Modi und die Regierungspartei bestreiten zwar alle Vorwürfe der Günstlingswirtschaft, weisen aber jegliche Anschuldigungen von sich.

Im Januar 2023 geriet Adanis Geschäftsimperium in eine beispiellose Krise, als die US-Firma Hindenburg Research das Unternehmen beschuldigte, jahrzehntelang Betrug begangen zu haben.

Adani bezeichnete den Bericht als "unbegründet" und "böswillig", was jedoch einen katastrophalen Börsenkrach nicht verhindern konnte, der den börsennotierten Unternehmen der Adani-Gruppe zeitweise einen Wertverlust von mehr als 100 Milliarden Dollar einbrachte.

Führende Vertreter der größten Oppositionspartei stellten öffentlich die Verbindung zwischen Adani und Modi in Frage, und einige deuteten sogar an, dass ihnen Konsequenzen drohten, wenn sie die Angelegenheit weiter untersuchten.

Seitdem haben sich die Geschäfte von Adani bemerkenswert erholt, und die Aktien einiger Unternehmen erreichten neue Rekordhöhen.

