Mike Johnson, Sprecher des Repräsentantenhauses, beantwortet Fragen von der südlichen Grenze der USA

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, wird am Mittwochnachmittag Jake Tapper von CNN Rede und Antwort stehen, während er eine Delegation von Republikanern des Repräsentantenhauses zu einem Besuch an der Grenze zwischen den USA und Mexiko in Texas anführt.

Johnsons Reise an die Grenze findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Senatoren versuchen, ein parteiübergreifendes Grenzabkommen als Teil eines umfassenderen Finanzierungspakets für die Ukraine, die Israelhilfe und die Grenzsicherheit auszuhandeln - und es bleibt unklar, was der Sprecher tun wird, wenn der Senat eine Einigung erzielt.

Johnson besuchte Eagle Pass, Texas, mit etwa 60 Republikanern des Repräsentantenhauses, da die GOP-Konferenz die Grenze zu einem Schwerpunkt ihrer Kritik an Präsident Joe Biden und seiner Regierung gemacht hat. CNN berichtete am Mittwoch, dass die Republikaner im Repräsentantenhaus Schritte einleiten, um den Minister für Innere Sicherheit, Alejandro Mayorkas, wegen seines Umgangs mit der Grenze anzuklagen.

Die konservativen Hardliner im Repräsentantenhaus wollen ein Grenzgesetz, das dem von den Republikanern im Repräsentantenhaus verabschiedeten Gesetz HR2 entspricht, das nach Ansicht der Demokraten im Senat nicht durchsetzbar ist.

Die Verhandlungen im Senat über die Grenze dauern schon seit einigen Wochen an, da die Republikaner der Forderung der Regierung Biden nach zusätzlichen Mitteln für die Ukraine nur dann zustimmen werden, wenn auch ein Grenzpaket enthalten ist.

Das Zusatzpaket, das zusätzliche Mittel für die Grenze, die Ukraine, Israel und Taiwan bereitstellen soll, ist nur eine der schwierigen finanziellen Herausforderungen, denen sich der Kongress im neuen Jahr stellen muss, da ein teilweiser Regierungsstillstand nun auch weniger als einen Monat entfernt ist.

Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, sagte am Mittwoch vor Reportern, er wolle, dass der Senat zuerst eine Einigung über die Grenze erzielt, als er gefragt wurde, ob Johnson stärker in die Gespräche einbezogen werden sollte. "Er hat sich bei den Haushaltsverhandlungen sehr engagiert. In Bezug auf die Grenze wollen wir den Senat dazu bringen, zuerst eine Einigung zu erzielen, da sie nicht von HR 2 abrücken", sagte Schumer.

Im Vorfeld von Johnsons Besuch sagten Beamte der Biden-Regierung, sie seien "ermutigt durch die Fortschritte" bei den Grenzverhandlungen im Kongress und verwiesen gleichzeitig auf einen dramatischen Rückgang der Grenzübertritte in dieser Woche.

Am Montag trafen die Grenzbehörden an der Südgrenze der USA auf etwa 2.500 Migranten - ein dramatischer Rückgang gegenüber Mitte Dezember, als nach Angaben eines hochrangigen Regierungsbeamten täglich mehr als 10.000 Migranten festgenommen wurden. Weniger als 500 Migranten wurden am Montag im Sektor Del Rio aufgegriffen, der Ende Dezember mit Tausenden von Ankömmlingen überschwemmt war.

Der Ergänzungsantrag des Weißen Hauses zur nationalen Sicherheit umfasst auch 14 Milliarden Dollar für die Grenzsicherung, und Biden forderte den Kongress am Dienstag dringend auf, diese Mittel bereitzustellen.

"Wir müssen etwas tun. Sie sollten mir das Geld geben, das ich brauche, um die Grenze zu schützen", sagte Biden auf die Frage eines Reporters, was er in Bezug auf die südliche Grenze zu tun gedenke.

Priscilla Alvarez, Lauren Fox, Morgan Rimmer und Ted Barrett von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com