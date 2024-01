Persönlich

Michelle Obama Schnelle Fakten

Geburtsdatum: Januar 17, 1964

Geburtsort: Chicago, Illinois

Geburtsname: Michelle LaVaughn Robinson

Vater: Fraser Robinson, Arbeiter in der Wasserfiltration

Mutter: Marian (Shields) Robinson

Heirat: Barack Obama (3. Oktober 1992 bis heute)

Kinder: Sasha, Malia

Ausbildung: Princeton Universität, B.A., 1985; Harvard Universität, J.D., 1988

Religion: Christlich

Weitere Fakten

Abschluss mit magna cum laude in Soziologie an der Princeton University.

Sie lernte Barack Obama kennen, als sie ihm als Mentorin in der Chicagoer Anwaltskanzlei Sidley & Austin zugeteilt wurde.

Ihr Vater litt an Multipler Sklerose und starb schließlich daran.

Hat einen Grammy Award gewonnen .

Nominiert für einen Primetime Emmy Award.

Zeitleiste

1988-1991 - Assoziierter Anwalt bei Sidley & Austin in Chicago.

1991-1992 - Assistentin des Bürgermeisters von Chicago, Richard Daley.

1992-1993 - Stellvertretender Kommissar für Planung und Entwicklung.

1993-1996 - Gründungsgeschäftsführerin von Public Allies Chicago.

1996-2002 - Stellvertretende Dekanin für Studentenbetreuung an der University of Chicago und Direktorin des University Community Service Center.

2002-2005 - Geschäftsführender Direktor für Gemeinschaftsangelegenheiten für die Krankenhäuser der Universität Chicago.

2005-2007 - Mitglied des Vorstands von Tree House Foods, einem Lebensmittellieferanten für Walmart-Filialen.

2005-Januar 2009 - Vizepräsidentin für kommunale und externe Angelegenheiten der University of Chicago Hospitals.

20. Januar 2009- Ernennung zur First Lady der Vereinigten Staaten.

April 2009 - "Michelle Obama: In Her Own Words" wird veröffentlicht.

Februar 2009 - Erscheint auf dem März-Cover der Zeitschrift Vogue.

9. Februar 2010 - Startet die nationale Kampagne "Let's Move!", um Fettleibigkeit bei Kindern zu reduzieren.

April 2011 - Startet zusammen mit Jill Biden die nationale Veteranenkampagne "Joining Forces".

20. Juni 2011 - Reist für eine Woche nach Afrika, um sich auf die Themen Jugendführung, Bildung, Gesundheit und Wellness zu konzentrieren.

21. Juni 2011 - Besucht den ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela in seinem Haus.

29. Mai 2012 - "American Grown: The Story of the White House Kitchen Garden and Gardens Across America" wird veröffentlicht.

24. Februar 2013 - Verleihung des Academy Award für den besten Film.

13. März 2013 - Zusammen mit anderen prominenten Persönlichkeiten und Politikern werden Obamas Finanzdaten gehackt und ins Internet gestellt. Ihre Informationen über Studienkredite und ihre Kreditauskunft werden veröffentlicht.

14. März 2013 - Sie ist auf dem Cover der April-Ausgabe der Vogue. Dies ist das zweite Mal, dass sie auf dem Cover erscheint.

Mai 2014 - Startet die nationale Kampagne "Reach Higher", eine Initiative für Hochschulbildung.

März 2015 - Startet die nationale Kampagne "Let Girls Learn", die sich weltweit für die Bildung von Mädchen einsetzt.

Juli 2015 -Gastredaktion des Magazins "More". Obama ist die erste Gastredakteurin des Magazins und die erste First Lady, die eine ganze Ausgabe von "More" als Gastredakteurin herausgibt.

10. November 2016 - Obama empfängt die künftige First Lady Melania Trump zum Tee und zu einer Führung durch das Weiße Haus, wie Pressesprecher Josh Earnest in einem Briefing im Weißen Haus mitteilt.

11. November 2016 - Melania Trump ist auf dem Cover der Dezember-Ausgabe der Vogue zu sehen. Es ist das dritte Mal, dass sie auf dem Cover erscheint.

13. Januar 2017 - In ihrer letzten Rede im Weißen Haus dankt sie ihren Unterstützern und sagt: "Eure First Lady zu sein, war die größte Ehre meines Lebens, und ich hoffe, ich habe euch stolz gemacht."

27. September 2017 - Äußerung, dass "jede Frau, die gegen Hillary Clinton gestimmt hat, gegen ihre eigene Stimme gestimmt hat", bei einem Auftritt auf der Inbound-Konferenz 2017 in Boston.

21. Mai 2018 - Netflix gibt bekannt, dass die Obamas einen mehrjährigen Produktionsvertrag unterzeichnet haben, bei dem die beiden sowohl vor als auch hinter der Kamera arbeiten werden.

13. November 2018 - Obamas Memoiren "Becoming" werden veröffentlicht und schießen auf Platz 1 der Amazon-Bestsellerliste.

27. Dezember 2018 - Laut der jährlichen Gallup-Umfrage wird sie indiesem Jahr zur von den Amerikanern am meisten bewunderten Frau gewählt und verdrängt damit Hillary Clinton zum ersten Mal seit 17 Jahren von der Spitze.

20. November 2019 - Nominierung für einen Grammy für das beste Spoken-Word-Album für die Audioversion von "Becoming".

30. Dezember 2019 - Das zweite Jahr in Folge wird Obama in einer Gallup-Umfrage als die von den Amerikanern am meisten bewunderte Frau genannt.

26. Januar 2020 - Gewinnteinen Grammy für das beste Spoken-Word-Album für die Audioversion von "Becoming".

16. Juli 2020 - Siekündigt an, dass sie den "Michelle Obama Podcast" auf Spotify starten wird.

10. März 2021 - Obama spricht in einem Interview mit dem People Magazine offen über ihre Kämpfe mit leichten Depressionen während der Covid-19-Pandemie und die Herausforderungen des Jahres 2020. "Depressionen sind unter diesen Umständen, in diesen Zeiten, verständlich", sagte sie in dem Interview. "Zu glauben, dass wir uns irgendwie über all den Schock, das Trauma und die Umwälzungen, die wir erlebt haben, erheben können, ohne sie auf diese Weise zu spüren, ist einfach unrealistisch."

21. Juni 2022 - Audible, Amazons Hörbuch- und Podcast-Service, gibt bekannt, dass Barack und Michelle Obamas Produktionsfirma Higher Ground einen exklusiven mehrjährigen Produktionsvertrag mit Audible unterzeichnet hat.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com