Mehrere Vororte Chicagos stimmen für die Begrenzung außerplanmäßiger Busabfahrten von Migranten aus Texas

Hier sind die neuesten Entwicklungen:

Die Bürgermeister mehrerer Vororte von Chicago haben beschlossen, Busse daran zu hindern, Migranten ohne Vorankündigung in ihren Gemeinden abzusetzen, während Beamte in New Jersey versuchen, herauszufinden, wie sie mit Bussen umgehen sollen, die Transitstellen in ihrem Bundesstaat nutzen, um neue Vorschriften zu umgehen, die den Zustrom von Migranten in New York City eindämmen sollen.

Die Bürgermeister von New York und Chicago sowie von Denver haben aus Frustration über "abtrünnige Busse" aus Texas, die Tausende von Migranten absetzen, versucht, den Zustrom zu verlangsamen, indem sie die Busbetreiber unter Androhung von Beschlagnahmung, Geld- und sogar Gefängnisstrafen per Durchführungsverordnung dazu verpflichteten, die Ankünfte zu koordinieren.

Doch in der Woche, seit New Yorks Durchführungsverordnung den Zeitpunkt und den Ort, an dem Migranten abgesetzt werden können, einschränkt und eine schriftliche Vorankündigung der Ankunft von Asylbewerbern vorschreibt, "hat sich kein einziger Bus aus Texas daran gehalten", sagte Lisa Zornberg, die Rechtsberaterin des New Yorker Bürgermeisters Eric Adams, am Dienstag.

Jetzt werden in den Vororten von New York und Chicago Migranten in ihren Gemeinden abgesetzt - und die Ressourcen werden knapp.

Auf Anweisung des republikanischen Gouverneurs von Texas hat der Bundesstaat mit den einsamen Sternen seit April 2022 mehr als 90.000 Migranten in von Demokraten geführte "Zufluchtsstädte" gebracht , darunter New York, Chicago, Philadelphia, Denver, Los Angeles und Washington, DC, wie das Büro von Gouverneur Greg Abbott am Freitag mitteilte.

Allein im Dezember trafen die Grenzbehörden an der Grenze zwischen den USA und Mexiko auf mehr als 225.000 Migranten. Das ist die höchste monatliche Zahl seit dem Jahr 2000, so die vorläufige Statistik des Heimatschutzes, die dem Sender CNN vorliegt.

"Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Begegnungen an der Grenze weiterhin schwanken wird", sagte ein hochrangiger Beamter der Regierung Biden. "Wir haben im letzten Jahr Zeiten mit mehr Begegnungen und Zeiten mit weniger Begegnungen erlebt".

Chicagoer Vororte verabschieden ihre eigenen Verordnungen

Die Gesetzgeber in den Vororten von Chicago haben in den letzten Tagen neue Gesetze verabschiedet, die der Busverordnung in der drittbevölkerungsreichsten Stadt der USA ähneln. Damit soll die Absetzung von Migranten vereinfacht und verhindert werden, dass Busse Neuankömmlinge mitten im Verkehr, an zufälligen Straßenecken und am internationalen Flughafen O'Hare absetzen", so Beamte aus Chicago.

Nach Angaben von Abbotts Büro vom Freitag hat Texas seit August 2022 über 28.000 Asylsuchende nach Chicago geschickt.

"Das war eine schwierige Entscheidung, denn wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass es uns egal ist, aber wir müssen vorwärts gehen und das alles in den Griff bekommen", sagte Stadträtin Jan Quillman aus Joliet über die Verordnung, die in ihrer Stadt einstimmig verabschiedet wurde.

Drei Tage vor Weihnachten erhielt die Gemeinde Hinsdale "unangekündigte Busladungen von Migranten aus Texas, die am oder in der Nähe des Hauptbahnhofs von Hinsdale abgesetzt wurden, damit sie den Zug von Hinsdale nach Chicago nehmen konnten", sagte der Vorsitzende des Gemeindevorstands Thomas Cauley Jr. am Dienstag, dem Tag, an dem die Gesetzgeber dort einstimmig die Einschränkung der Busaktivitäten beschlossen.

Vorstadtgemeinden, die bereits solche Maßnahmen ergriffen haben, konnten erfolgreich verhindern, dass Migrantenbusse ihre Städte als Umsteigepunkte nutzen, fügte er hinzu. "Der Zustrom von Busladungen von Migranten in diese Vorstädte hat aufgehört", sagte Cauley. "Die Busse fahren dann in Vorstädte, die keine Verordnungen haben".

Die meisten der von den Vorstädten Chicagos verabschiedeten Maßnahmen erfordern eine Vorankündigung von fünf Tagen für "außerplanmäßige Überlandbusse", die Personen in eine Richtung befördern.

In Hinsdale wird ein Verstoß gegen die Verordnung mit einer Geldbuße von 750 Dollar pro Fahrgast geahndet, und die Busse können beschlagnahmt und eingezogen werden. Die Gemeinde Wilmington, südlich von Chicago, hat am Dienstag eine ähnliche Verordnung verabschiedet, sagte ihr Bürgermeister Ben Dietz.

Obwohl die Verantwortlichen der Vororte von Chicago erklärten, es habe keine bekannten Vorfälle im Zusammenhang mit der Ankunft von Migranten an ihren Bahnhöfen gegeben, forderten die Beamten von Joliet die Einwohner auf, alle Busse zu melden, von denen sie glauben, dass sie Migranten absetzen.

"Wenn jemand einen Bus sieht, der so aussehen könnte, bitten wir Sie dringend, den Notruf zu wählen", sagte der Bürgermeister von Joliet, Terry D'Arcy, während der Sitzung am Dienstag. "Unsere Disponenten wissen genau, wie sie mit der Situation umgehen müssen.

Quelle: edition.cnn.com