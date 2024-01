Mehr Amerikaner können jetzt Insulin für 35 Dollar bekommen

Sanofi schließt sich den beiden anderen großen Insulinherstellern des Landes an und bietet entweder Preisobergrenzen oder Sparprogramme an, die die Kosten für die Medikamente für viele Patienten auf 35 Dollar senken. Die drei Arzneimittelhersteller senken auch die Listenpreise für ihre Produkte drastisch.

Die Maßnahmen wurden im Frühjahr angekündigt, traten aber zum Teil erst am 1. Januar in Kraft.

Die Arzneimittelhersteller stehen seit Jahren in der Kritik, weil sie die Preise für Insulin, das relativ kostengünstig hergestellt werden kann, stark erhöht haben. Die inflationsbereinigten Kosten des Medikaments sind zwischen 2017 und 2022 um 24 % gestiegen, und die Ausgaben für Insulin haben sich in den letzten zehn Jahren verdreifacht und werden 2022 bei 22,3 Milliarden Dollar liegen, so die American Diabetes Association.

Etwa 8,4 Millionen Amerikaner sind auf Insulin angewiesen, um zu überleben, und jeder vierte Patient kann sich sein Medikament nicht leisten, was dazu führt, dass er die Dosis rationieren muss - manchmal mit fatalen Folgen, so der Verband.

Der Kongress und neue Akteure auf dem Markt haben den Druck auf die Insulinhersteller erhöht, ihre Preise zu senken. Dank des Inflation Reduction Act, den demokratische Gesetzgeber im Jahr 2022 im Kongress durchsetzten, zahlen Medicare-Versicherte jetzt nicht mehr als 35 Dollar pro Monat für jedes ihrer Insulinrezepte.

Aber die Arzneimittelhersteller sahen sich auch mit Änderungen des Medicaid-Rabattprogramms konfrontiert, die sie wahrscheinlich jeweils Hunderte von Millionen Dollar gekostet hätten, wenn sie ihre Listenpreise nicht gesenkt hätten.

Preisobergrenze von 35 Dollar

Sanofi hat für Lantus, das am häufigsten verschriebene Insulin in den USA, ab dem 1. Januar eine monatliche Kostenobergrenze von 35 Dollar für alle Patienten mit kommerzieller Versicherung eingeführt. Für alle nicht versicherten Patienten sind die Kosten bereits auf 35 Dollar begrenzt.

Novo Nordisk führte im September das MyInsulinRx-Programm ein, das berechtigten Patienten, einschließlich der Nichtversicherten, einen 30-Tage-Vorrat an Insulin für 35 Dollar bietet. Das Unternehmen bietet auch eine Zuzahlungs-Sparkarte an, mit der berechtigte Patienten seine Insulinprodukte je nach Krankenversicherungsschutz für nur 35 $ und höchstens 99 $ kaufen können.

Und Eli Lilly hat im März eine automatische monatliche Obergrenze von 35 Dollar für Versicherte eingeführt, die seine Insulinprodukte in teilnehmenden Einzelhandelsapotheken kaufen. Nichtversicherte können die Lilly Insulin Value Program-Sparkarte herunterladen, mit der sie das Medikament für 35 Dollar pro Monat erhalten können.

Die Insulinhersteller sind jetzt eher bereit, die Selbstbeteiligung zu begrenzen, weil die Öffentlichkeit Druck ausübt, das Medikament erschwinglicher zu machen, und weil es neue Wettbewerber wie Civica Rx gibt, sagte Tim Lash, Präsident des West Health Policy Center, das sich auf die Senkung der Gesundheitskosten konzentriert. Civica Rx arbeitet an der Herstellung und dem Verkauf von Insulin für nicht mehr als 30 Dollar pro Ampulle.

Die Obergrenzen werden den drei Unternehmen auch helfen, ihre Beziehungen zu ihren Patienten zu festigen.

"Der Gewinn, auf den sie [durch die Deckelung der Kosten] verzichten, ist relativ gering", sagte Lash. "Der gute Wille, den sie erhalten, ist sehr bedeutend.

Einsparung von Millionen an Medicaid-Rabatten

Alle drei Unternehmen senken auch die Listenpreise für viele ihrer Insulinprodukte, worauf Gesetzgeber und Patientenanwälte seit Jahren gedrängt haben.

Sanofi senkte den Listenpreis von Lantus ab 1. Januar um 78% auf 96 Dollar für die vorgefüllten Pens und 64 Dollar für die 10-Milliliter-Ampulle. Der Listenpreis des kurzwirksamen Insulins Apidra wurde um 70% gesenkt.

Novo Nordisk senkte die Listenpreise für mehrere seiner Insulinfläschchen und vorgefüllten Pens, darunter NovoLog, Novolin und Levemir, zum 1. Januar um bis zu 75%. Der neue Listenpreis für NovoLog beträgt 72 $ pro Ampulle und 140 $ für den FlexPen.

Und Eli Lilly kündigte an, die Listenpreise für Humalog, sein am häufigsten verschriebenes Insulin, und für Humulin bis Ende 2023 um 70 % zu senken. Humalog wird nun einen Listenpreis von 66 Dollar pro Ampulle haben.

Diese Schritte wurden sorgfältig geplant und werden den Unternehmen nach Ansicht von Experten jährlich Hunderte von Millionen Dollar einsparen. Das liegt daran, dass der American Rescue Plan Act 2021 die Rabatte, die die Arzneimittelhersteller jährlich an die staatlichen Medicaid-Programme zahlen, stark verändert hat - eine Änderung, die am 1. Januar in Kraft getreten ist.

Der Rabatt richtet sich danach, um wie viel der Listenpreis eines Medikaments im Vergleich zur Inflation gestiegen ist und wie stark es auf dem kommerziellen Markt herabgesetzt ist. Bislang war der Rabatt auf 100 % des durchschnittlichen Herstellerpreises des Arzneimittels begrenzt, der stellvertretend für den Listenpreis steht.

Diese Obergrenze wurde jedoch am 1. Januar aufgehoben, so dass der Rabatt nun höher sein kann als der Betrag, den der Arzneimittelhersteller von Medicaid für das Medikament erhält. Nach Angaben des Analyse- und Forschungsunternehmens IQVIA haben etwa 15 % bis 20 % der Markenmedikamente diese Obergrenze erreicht.

Durch die Senkung der Listenpreise für Humalog und Humulin könnte Eli Lilly die Zahlung zusätzlicher Medicaid-Rabatte in Höhe von 430 Millionen Dollar im Jahr 2024 vermeiden, so Spencer Perlman, Leiter der Gesundheitsforschung bei Veda Partners, einer Beratungsgruppe, die politische Analysen für institutionelle Anleger erstellt. Darüber hinaus könnte Eli Lilly aufgrund der Art und Weise, wie die Rabattformel gestaltet ist, zusätzliche 85 Millionen Dollar an Gewinnen aus Medicaid erzielen.

Novo Nordisk könnte etwa 350 Millionen Dollar an neuen Rabatten vermeiden und fast 210 Millionen Dollar mehr mit NovoLog und Levemir verdienen. Sanofi hingegen könnte 560 Mio. USD an Rabatten vermeiden und zusätzlich 200 Mio. USD an Gewinn für Lantus erzielen.

Auf die Frage nach den Medicaid-Rabattzahlungen erklärte Novo Nordisk, dass Preisänderungen mehrere betriebliche Anforderungen auslösen und mehrere Bereiche des Unternehmens betreffen, weshalb sie am 1. Januar eingeführt wurden.

Sanofi erklärte, es überprüfe seine Preis- und Zugangsstrategien, um ein Gleichgewicht zwischen der Erschwinglichkeit für die Patienten und der Möglichkeit für das Unternehmen zu schaffen, weiterhin in Innovationen zu investieren.

Eli Lilly antwortete, dass das Unternehmen mehrere Faktoren - einschließlich Veränderungen auf dem Markt, der Gesetzgebung und der Vorschriften - abwägt, um den richtigen Zeitpunkt für eine Senkung der Listenpreise zu bestimmen, die für die Patienten erschwinglich ist und sicherstellt, dass das Unternehmen weiterhin ein nachhaltiges Insulingeschäft betreiben kann, das das Medikament für Medicaid zu geringen oder gar keinen Kosten bereitstellen kann.

Die Arzneimittelhersteller wären so hart getroffen worden, weil sie alle die Listenpreise ihrer Insuline erhöht haben und den Apothekenverwaltern hohe Rabatte gewähren, um sicherzustellen, dass ihre Produkte von den Versicherungsplänen abgedeckt werden.

"Vor den Preissenkungen waren diese älteren Insulinprodukte preislich gesehen um ein Vielfaches teurer als vor 30 Jahren, als sie auf den Markt kamen, und sie erhielten hohe Rabatte", so Perlman.

