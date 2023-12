Mehr als 350 Migranten werden von Texas nach Rockford geflogen, bevor sie nach Chicago eskortiert werden

Die Stadt Rockford teilte in einem Facebook-Post mit, dass der Sheriff von Winnebago County, Gary Caruana, der Vorsitzende des Verwaltungsrats von Winnebago County, Joe Chiarelli, und der Bürgermeister von Rockford, Tom McNamara, die Nachricht erhielten, dass am Samstagabend ein Flugzeug mit Migranten auf dem Rockford International Airport landen würde.

Der Bürgermeister von Chicago, Brandon Johnson, sagte am Sonntag auf X, früher bekannt als Twitter, dass es keine Kommunikation aus Texas gab" und die Beamten der Stadt Chicago erst von den Behörden in Rockford von dem Flug aus San Antonio erfuhren.

"Dies ist der zweite bekannte Fall, in dem der texanische Gouverneur Asylsuchende per Privatflugzeug transportiert", fügte Johnson auf X hinzu.

Die Behörden von Rockford teilten auf Facebook mit, dass die 355 Migranten nach der Landung des Flugzeugs gegen 1 Uhr nachts sofort in Busse umgeladen wurden.

Zunächst hieß es, die Passagiere würden in die "Landezone" in der Innenstadt von Chicago gebracht. Später teilten sie auf Facebook mit, dass die Busse von Sheriffs aus Winnebago County eskortiert und zur Grenze von McHenry County, etwa 60 Meilen nordwestlich der Landezone, gebracht wurden.

Die Beamten fügten hinzu, dass die Busse unterwegs nicht angehalten hätten.

Johnson fügte in einem X-Post am Sonntag hinzu, dass der republikanische Texaner Greg Abbott die Busse gechartert habe und die Menschen an Bord "in verschiedenen umliegenden Vororten abgesetzt wurden, um ihren Weg in die Stadt zu finden".

CNN hat Abbotts Büro am Sonntag wegen des Fluges von Rockford und der Busse nach Chicago kontaktiert.

Auf Abbotts Anweisung hin hat Texas seit April 2022 mehr als 90.000 Migranten mit Bussen in von Demokraten geführte "sanctuary cities " wie Washington, D.C., New York City, Chicago, Philadelphia, Denver und Los Angeles gebracht, so die am Freitag vom Büro des Gouverneurs veröffentlichten Zahlen. Speziell in Chicago sind seit August 2022 mehr als 28.000 Asylsuchende angekommen.

Zur Rechtfertigung der Abschiebung von Migranten, die die südliche Grenze überqueren, sagte Abbott in einer Erklärung im vergangenen Jahr, dass nur Texas und Arizona die Hauptlast des Chaos und der Probleme, die damit einhergehen, zu tragen hätten.

"Jetzt kann der Rest von Amerika genau verstehen, was vor sich geht", sagte er.

Viele der Migranten kommen mit äußerst begrenzten Mitteln an, wie CNN bereits berichtete. Sie wurden von den Grenzschutzbeamten ihrer warmen Kleidung beraubt und haben ihre Habseligkeiten auf eine einzige Tasche reduziert. Oft kommen sie in den kalten Städten des Nordostens nur mit einem einzigen T-Shirt an", sagte Pedro Rios, Programmdirektor des American Friends Service Committee's U.S./Mexico Border Program in San Diego, am Freitag gegenüber CNN.

Die Stadtverwaltung von Rockford teilte auf Facebook mit, dass sie die örtliche Notrufzentrale aktivieren werde, um die Logistik und Planung zu koordinieren und die Sicherheit aller Beteiligten während dieses Prozesses zu gewährleisten.

Am Sonntag beschrieb der Bürgermeister in der CBS-Sendung Face the Nation" die Situation als eine internationale und föderale Krise, die von den lokalen Regierungen subventioniert werden soll.

Er sagte, die derzeitige Situation sei "unhaltbar".

"Wir haben versucht, diese humanitäre Krise zu strukturieren und zu koordinieren, und leider ist der Gouverneur von Texas, Gouverneur [Greg] Abbott, entschlossen, weiterhin Chaos zu säen", sagte Johnson. "Er übernimmt diese sehr gefährliche Aufgabe, Menschen in Flugzeuge zu setzen und sie in unsere Städte zu fliegen. Das ist nicht nur eine Frage der nationalen Sicherheit, sondern auch die Art von Chaos, die dieser Gouverneur anrichten will."

Chicago hat Anfang des Monats damit begonnen, Busse zu beschlagnahmen und abzuschleppen, nachdem es eine städtische Verordnung erlassen hatte, um gegen "Schurkenbusse" aus Texas vorzugehen, die Migranten in der ganzen Stadt absetzen, wie CNN zuvor berichtete.

Die Flüge und Busse aus Texas kommen auch in einer Zeit, in der die Zahl der Migranten, die an der südlichen Grenze in die USA einreisen, zunimmt. Nach vorläufigen Statistiken des Heimatschutzes, die CNN vorliegen, haben die Grenzbehörden in diesem Monat mehr als 225.000 Migranten an der Grenze zwischen den USA und Mexiko angetroffen - die höchste monatliche Zahl seit dem Jahr 2000.

Travis Nichols und Alisha Ebrahimji von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com