Mark Meadows bittet das Berufungsgericht, seinen gescheiterten Antrag, den Fall der Wahluntergrabung in Georgia an ein Bundesgericht zu verweisen, erneut zu prüfen

Ein Drei-Richter-Gremium des 11th US Circuit Court of Appeals entschied letzten Monat einstimmig, dass Meadows seinen Fall nicht vor ein Bundesgericht bringen könne, weil das Verhalten, um das es in der Anklageschrift gegen ihn geht, nicht mit seinen offiziellen Pflichten als Stabschef zusammenhänge.

Nun bittet Meadows das Berufungsgericht um eine erneute Verhandlung des Falles, was bedeutet, dass der Fall vor dem gesamten Gericht verhandelt werden würde. Sollte sich das Gericht weigern, den Fall erneut zu verhandeln, könnte Meadows gegen die Entscheidung vom letzten Monat beim Obersten Gerichtshof der USA Berufung einlegen.

"Die Entscheidung des Gremiums ist zutiefst falsch - sie widerspricht dem Text, dem Präzedenzfall und dem gesunden Menschenverstand - und hat weitreichende Folgen", schrieben die Anwälte von Meadows in einer Eingabe am Dienstagabend.

"Während die Gerichte sich damit auseinandersetzen, ob Tabakkonzerne und Krankenversicherungen abgesetzt werden können, sollte ein Stabschef des Weißen Hauses, der von einem örtlichen Staatsanwalt aufgrund von Handlungen im Westflügel angeklagt wird, nicht vor Gericht stehen", schrieben die Anwälte.

Die Verlegung des Falles an ein Bundesgericht könnte es Meadows ermöglichen, die Anklage insgesamt abzuweisen, indem er sich auf die Immunität beruft, die bestimmten Personen gewährt wird, die wegen ihres Verhaltens im Zusammenhang mit ihrer Rolle in der US-Regierung verfolgt oder verklagt werden.

Quelle: edition.cnn.com