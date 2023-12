Mann, der angeblich durch einen Hamas-Anschlag motiviert wurde, wird beschuldigt, versucht zu haben, sich einer in Somalia ansässigen terroristischen Organisation anzuschließen

Karrem Nasr, 23, wird angeklagt, versucht zu haben, al-Shabaab, einer in Somalia ansässigen und als ausländische Terrororganisation eingestuften Organisation, materielle Unterstützung und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, so die US-Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York in einer Presseerklärung.

Sollte Nasr für schuldig befunden werden, drohen ihm bis zu 20 Jahre Gefängnis, so die Bundesbehörden.

Im November äußerte er während seines Aufenthalts in Ägypten "wiederholt seinen Wunsch und seine Pläne", sich al-Shabaab anzuschließen und "den Dschihad zu führen, auch in der Kommunikation mit einer vertraulichen Quelle des FBI", die sich als Vermittler für terroristische Organisationen ausgab, heißt es in der Klage.

Nasr, ein US-amerikanischer Staatsbürger, gab in Nachrichten an die vertrauliche Quelle und in Online-Posts an, dass er "seit langem darüber nachdenkt, sich dem Dschihad anzuschließen", und dass er durch den Überraschungsangriff der Hamas am 7. Oktober, bei dem mindestens 1.200 Israelis getötet wurden, besonders motiviert war, Dschihadist zu werden, so die Beschwerde.

Er kommunizierte mit der vertraulichen Quelle, dass der Feind Nummer eins das "böse Amerika" sei, das er als "Kopf der Schlange" bezeichnete, und in jüngsten öffentlichen Social-Media-Posts warnte Nasr, dass der "Dschihad" "bald an einen US-Standort in deiner Nähe kommt", und postete außerdem Flugzeug-, Bomben- und Feuer-Emoji, so die Beschwerde.

Damian Williams, Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den südlichen Distrikt von New York, sagte in einer Erklärung, Nasr sei durch den abscheulichen Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober motiviert gewesen und habe sich dem gewaltsamen Dschihad gegen Amerika und seine Verbündeten verschrieben. Nasr, ein Bürger dieses Landes, reiste von Ägypten nach Kenia, um sich der al-Shabaab anzuschließen und sich dort ausbilden zu lassen, damit er seine dschihadistische Mission des Todes und der Zerstörung ausführen konnte.

Nasr "war bereit zu töten und getötet zu werden, um die dschihadistische Sache zu unterstützen, und in seinen eigenen Worten bezeichnete er Amerika als 'böse' und den 'Kopf der Schlange'", so Williams weiter.

Der Klage zufolge zog Nasr etwa im Juli 2023 von New Jersey nach Ägypten. Am 14. Dezember flog er von Ägypten nach Kenia, von wo aus er nach Somalia reisen wollte, wurde aber von den kenianischen Behörden verhaftet und am 28. Dezember in die Vereinigten Staaten zurückgebracht, heißt es in der Mitteilung.

Es ist unklar, ob Nasr einen Anwalt hat, aber es wird erwartet, dass er am Freitag vor einem Bundesgericht in Manhattan erscheint.

Quelle: edition.cnn.com