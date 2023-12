Basketball-Champions League - Ludwigsburg rückt in den Mittelkreis vor

Der Basketballspieler der MHP Riesen Ludwigsburg hat die Mittelrunde der Champions League erreicht. Am Mittwoch besiegte das Team von Cheftrainer Josh King den griechischen Klub AEK Athen mit 83:79 (35:38) und belegte in der Gruppe D den zweiten Platz. Ab dem 2. Januar 2024 kämpfen Bundesliga-Vereine im sogenannten Best-of-Three-Format um den Platz in der zweiten Gruppenphase.

Ein langes, ausgeglichenes Spiel mit ständig wechselndem Vorsprung. Die Heimmannschaft ging mit einem Punkt Vorsprung hinter Jayvon Graves‘ 17 Punkten in die zweite Halbzeit. Dort hatte Ludwigsburg mehr Mut und holte sich den nötigen Sieg. Graves zeigte mit insgesamt 24 Punkten eine herausragende Leistung.

