Leiter eines saudischen Investmentfonds im Fall von Musks Tweet "Finanzierung gesichert" vorgeladen

Tesla (TSLA)-Aktionäre verklagten Musk im Jahr 2018 mit der Behauptung, dass er nicht über eine "gesicherte Finanzierung" verfüge, um das Unternehmen zu einem Preis von 420 US-Dollar pro Aktie zu privatisieren, wie er in einem Tweet in jenem Jahr gesagt hatte - eine Zahl, die sich offenbar auf den inoffiziellen Feiertag der Cannabis-Fans bezog. Der Tweet löste wilde Schwankungen bei der Tesla-Aktie (TSLA)aus, die den Anlegern angeblich schadeten. Musk einigte sich schließlich mit der US-Börsenaufsichtsbehörde über die Tweets, trat als Tesla (TSLA)-Vorsitzender zurück und stimmte einer Überwachung seiner Nutzung sozialer Medien zu, obwohl er die Vereinbarung offenbar mehrmals missachtet hat.

Musk hat lange behauptet, dass er zum Zeitpunkt des Tweets eine Privatisierung von Tesla in Betracht zog. Er sagte, seine Bemerkung "Finanzierung gesichert" basiere auf Gesprächen mit dem riesigen saudi-arabischen Staatsfonds, der ihn gedrängt habe, das Unternehmen zu privatisieren und angeboten habe, seine Investitionen in Tesla zu erhöhen. Der öffentliche Investitionsfonds Saudi-Arabiens investiert in Unternehmen, die für das Wirtschaftswachstum des Landes wichtig sind, und verwaltete Anfang 2022 nach eigenen Angaben ein Vermögen von 620 Milliarden Dollar.

Musks Team versucht nun, Yasir al-Rumayyan, den Leiter des Fonds, im Rahmen des Rechtsstreits als Zeuge zu laden, wie aus einer Vorladung hervorgeht, die im Dezember zugestellt und am Dienstag eingereicht wurde. Musks Team hat außerdem drei weitere Mitglieder des Saudi Public Investment Fund vorgeladen. Der Fonds lehnte es ab, sich gegenüber CNN zu den Vorladungen zu äußern.

Die Verhandlung in diesem Fall soll noch in diesem Monat beginnen.

Eine Reihe von Textnachrichten zwischen Musk und al-Rumayyan aus dem Jahr 2018, die in einer Gerichtsakte vom Juni im Rahmen des Rechtsstreits enthüllt wurden, bieten einen gewissen Einblick in die Finanzierungsgespräche zwischen Musks Tesla und dem Staatsfonds, der bereits eine kleine Investition in den Autohersteller getätigt hatte.

In dem Textaustausch zwischen den beiden Männern, der im Zuge der Reaktionen auf den Tweet "Finanzierung gesichert" stattfand, spielte Musk auf ein Gespräch an, das sie bei Tesla führten und in dem al-Rumayyan sagte, er sei "definitiv daran interessiert, Tesla zu privatisieren, und wollte dies schon seit 2016 tun". In derselben Textnachricht fügte Musk hinzu: "Sie haben auch deutlich gemacht, dass Sie der Entscheidungsträger sind, der zudem vom Kronprinzen stark unterstützt wird, der dies auf nationaler Ebene als strategisch wichtig betrachtet."

Musk forderte al-Rumayyan auf, eine Erklärung abzugeben, in der er bestätigte, dass der saudische Vermögensfonds dabei helfen wolle, Tesla in die Privatwirtschaft zu führen. "Es ist äußerst wichtig, dass Sie bestätigen, dass Sie mit mir Gespräche über eine Privatisierung führen. Mehr braucht nicht gesagt zu werden. Wenn dies nicht gesagt wird, werden wir nie wieder miteinander sprechen. Der Tesla-Chef äußerte auch seine Enttäuschung über mehrere Zeitungsberichte, in denen ungenannte Quellen zitiert wurden, die behaupteten, der saudische Fonds habe kein Interesse an der Finanzierung einer Privatisierung gezeigt.

Doch al-Rumayyan wies dies zurück.

"Wir können nicht etwas genehmigen, über das wir nicht genügend Informationen haben", sagte er in einer Antwort an Musk. "Wir haben uns darauf geeinigt, dass Sie uns die Finanzinformationen und den Weg in die Zukunft übermitteln, und seitdem ist nichts passiert ... Ich bin Ihr Freund. Behandeln Sie mich also bitte nicht wie einen Feind."

Nach al-Rumayyans wiederholten Bitten um zusätzliche Informationen sagte Musk, er plane, verschiedene Investoren für einen Take-Private-Deal zu gewinnen, wie aus den Textnachrichten hervorgeht. Wochen später verwarf er diese Idee.

Die Verhandlung in der Aktionärsklage kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt für Tesla und Musk, der auch unter dem Druck der Aktionäre des Autobauers steht, weniger Zeit mit dem neuesten Unternehmen unter seiner Kontrolle, Twitter, zu verbringen. Die Tesla-Aktien erlebten am Dienstag ihren schlechtesten Tag seit zwei Jahren, nachdem das Unternehmen schwächer als erwartete weltweite Verkaufszahlen gemeldet hatte.

Quelle: edition.cnn.com