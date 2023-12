Konföderierten-Statuen aus Park in Jacksonville entfernt

"Dies ist keineswegs ein Versuch, die Geschichte auszulöschen, sondern zu zeigen, dass wir aus ihr gelernt haben. Dass wir, wenn wir es besser wissen, auch besser miteinander und füreinander umgehen", sagte die demokratische Bürgermeisterin Donna Deegan in einer Erklärung.

Die Statuen stellen zwei Frauenfiguren dar - eine mit Kindern unter einem Granitdach und die andere auf dem Dach des Gebäudes. Nach Angaben des Smithsonian American Art Museum wurde der Park 1915 eingeweiht, im selben Jahr, als der Name des Ortes in Confederate Park geändert wurde. Im Jahr 2020 benannte die Stadt den Park in Springfield Park um.

EinVideo der CNN-Tochter WJXT zeigte, wie die Figuren zum Abtransport auf Paletten verladen wurden, während das Granitdenkmal an seinem Platz blieb. Deegan sagte, dass die Kosten von 187.000 Dollar für die Entfernung mit privaten Mitteln bezahlt wurden, die von der lokalen Gruppe 904WARD aufgebracht wurden, die sich selbst als "engagiert für die Schaffung einer Gemeinschaft der Inklusion für alle Einwohner von Jacksonville, FL" beschreibt.

"Konföderierten-Denkmäler, die oft in Zeiten rassistischer Spannungen und Spaltungen errichtet wurden, dienen als schmerzhafte Erinnerung an eine spaltende Vergangenheit und tragen zu einem Klima bei, das die Ungleichheit aufrechterhält", so 904WARD in einer Erklärung.

Der republikanische Vorsitzende des Stadtrats, Ron Salem, kritisierte die Entfernung der Statuen und sagte gegenüber WJXT, dass seiner Meinung nach die Bürgermeisterin ihre Befugnisse überschritten habe, indem sie die Statuen ohne die Zustimmung des Stadtrats entfernt habe. "Was sind die Auswirkungen dieser Entscheidung für die Zukunft?" sagte Salem dem Sender am Mittwoch. "Kann die Bürgermeisterin privat Geld auftreiben, um andere Dinge zu tun? Eine Brücke bauen? Das Gefängnis abreißen?"

Deegan hatte die Befugnis, die Statuen zu entfernen, weil sie sich auf einem Grundstück befanden, das von der städtischen Abteilung für Parks, Erholung und kommunale Dienste kontrolliert wurde, sagte der oberste Anwalt der Stadt in einer Stellungnahme, die vom Büro des Bürgermeisters veröffentlicht wurde. "Der Bürgermeister ist die alleinige Exekutive mit der Autorität über den Betrieb und die Verwaltung der städtischen Parks und des Parkeigentums", sagte General Counsel Michael Fackler.

Eine andere Statue, die einen konföderierten Soldaten in einem Park in der Innenstadt von Jacksonville darstellte, wurde 2020 entfernt, als es in allen Städten der USA nach dem Mord an George Floyd zu Protesten kam, wie die CNN-Tochter WJXT berichtete. Der damalige Bürgermeister Lenny Curry, ein Republikaner, versprach damals, alle Konföderierten-Denkmäler der Stadt zu entfernen, aber der Stadtrat hat sich wiederholt gegen die Forderung gewehrt, Geld für die Beseitigung bereitzustellen.

Quelle: edition.cnn.com