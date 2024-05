KI von Google zur Vorhersage der Handlungen der molekularen Einheiten von lebenden Organismen

Wir stellen den nächsten Meilenstein in der medizinischen Forschung vor: AlphaFold 3, das neueste KI-Modell von Google DeepMind! Dieses Modell ist ein enormer Fortschritt, denn es ist in der Lage, die Struktur und die Interaktionen aller Proteine vorherzusagen, nicht nur ihre Form.

DeepMind, eine Tochtergesellschaft der Alphabet-Holding, erklärt, dass AlphaFold 3 über die grundlegenden Berechnungen der Bausteine des Lebens - der Proteine - hinausgeht. Diese komplexen und komplizierten Wechselwirkungen zwischen Proteinen und anderen Biomolekülen sind das, was für das Verständnis der menschlichen Zellfunktionen und Krankheiten wirklich wichtig ist.

Das in London ansässige Team von Isomorphic Labs, Teil von DeepMind, war ebenfalls maßgeblich an der Entwicklung dieses bahnbrechenden KI-Modells beteiligt. Das Team ist auf den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Arzneimittelforschung spezialisiert und hat mit seinem Fachwissen einen wertvollen Beitrag zu diesem Projekt geleistet. DeepMind selbst ist bekannt für die Entwicklung von AlphaFold 2, einer Software zur Berechnung der dreidimensionalen Form von Proteinen.

Das Verständnis der Form und Funktion von Proteinen ist für Forscher von entscheidender Bedeutung. Dieses Wissen führt zu tiefgreifenden Erkenntnissen über biologische Prozesse im Körper und kann helfen, mögliche Ursachen von Krankheiten zu ermitteln. Im Jahr 2020 machte DeepMind mit einem bahnbrechenden Durchbruch bei der Vorhersage von Proteinstrukturen Schlagzeilen und ebnete damit den Weg für Entdeckungen in Bereichen wie Malariaimpfstoffe, Krebsbehandlungen und Enzymdesign.

In einem kürzlich erschienenen Artikel in der Zeitschrift Nature stellte DeepMind AlphaFold 3 als ein Modell vor, das die Messlatte für die Vorhersage der Struktur und Interaktion aller Moleküle des Lebens höher legt. Die Genauigkeit des Modells übertrifft aktuelle Methoden um mindestens 50 %, und in bestimmten wichtigen Kategorien ist es sogar doppelt so genau.

Zusätzlich zu dieser Ankündigung stellte DeepMind auch einen AlphaFold-Server vor. Dieser kostenlose Dienst steht nicht-kommerziellen Forschern offen, die die Fähigkeiten von AlphaFold 3 zur Erstellung biologischer Strukturmodelle erkunden möchten. Biologen können auf einfache Weise große, komplexe Proteinstrukturen erstellen, indem sie einfach ein paar Mal auf ihren Bildschirm klicken! Das Team von Isomorphic Labs arbeitet mit pharmazeutischen Unternehmen zusammen, um das Potenzial von AlphaFold 3 für die Entwicklung von Arzneimitteln nutzbar zu machen.

