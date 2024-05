Katholische Schule gewinnt Prozess nach Entlassung eines Lehrers wegen der geplanten Hochzeit mit einem gleichgeschlechtlichen Ehepartner.

Ein Gremium von drei Richtern des Berufungsgerichts des vierten Bezirks hat entschieden, dass eine Schule in North Carolina nicht gegen die Rechte von Lonnie Billard gemäß Titel VII des Bürgerrechtsgesetzes von 1964 verstoßen hat, das vor Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund von Rasse, Geschlecht und Religion schützt.

Laut der von der Bezirksrichterin Pamela Harris verfassten Mehrheitsentscheidung sind zwei Mitglieder des Gremiums der Ansicht, dass Billards Rolle an der Charlotte Catholic High School für die Verbreitung der religiösen Überzeugungen der Schule von entscheidender Bedeutung war und seine Entlassung daher aufgrund der "ministeriellen Ausnahme" zu Titel VII zulässig war.

Die ministerielle Ausnahme schützt religiöse Organisationen vor der Einmischung der Zivilbehörden und ermöglicht es ihnen, Personen auszuwählen, die ihre Überzeugungen zum Ausdruck bringen. Dies wurde von der Equal Employment Opportunity Commission festgestellt.

Diese Entscheidung des Berufungsgerichts, das dafür bekannt ist, LGBTQ-Rechte in verschiedenen Lebensbereichen zu fördern, darunter zwei Urteile im letzten Monat zu staatlichen Krankenversicherungsplänen, die die Deckung für geschlechtsangleichende Pflege in North Carolina und West Virginia ausschlossen, und ein Urteil zugunsten eines Transgender-Sportlers in West Virginia, der aufgrund staatlicher Gesetze von der Teilnahme am Sport ausgeschlossen wurde, ist eine bedeutende Veränderung gegenüber früheren Urteilen des Gerichts.

Billard sprach mit CNN und äußerte seine Enttäuschung über die Entscheidung des Gerichts und seine Besorgnis über seine weiteren Möglichkeiten. "Es gibt eine Menge Rechtsprechung, die meinen Fall unterstützt", sagte er, "aber mein Hauptgefühl ist Verwirrung. Ich bin einfach der Meinung, dass man den Menschen nicht vorschreiben kann, wen sie lieben und wen sie heiraten dürfen. Man sollte nicht in der Lage sein, jemanden zu entlassen, weil er eine andere Person liebt. Dafür habe ich gekämpft."

Im Jahr 2014 gab Billard, der noch immer an der Schule arbeitete, über die sozialen Medien die Verlobung mit seiner Partnerin bekannt. Obwohl er seit einem Jahrzehnt an der Schule arbeitete, wurde ihm nach eigenen Angaben zwei Monate später gekündigt. Billard reichte daraufhin eine Diskriminierungsbeschwerde bei der EEOC und 2017 eine Diskriminierungsklage gegen die Charlotte Catholic High School, die Mecklenburg Area Catholic Schools und die römisch-katholische Diözese von Charlotte ein.

Lonnie Billard wurde nach seiner Entlassung aus dem Schuldienst in den Ruhestand versetzt und macht sich nun Sorgen um seine schwindenden Möglichkeiten. "Ich habe jede Minute meiner Lehrtätigkeit geliebt", sagte er. Die beiden anderen Richter stimmten dem Urteil zu, aber einer von ihnen schrieb eine teilweise abweichende Meinung, in der er erklärte, er hätte den Fall auf einer anderen Grundlage entschieden.

In einer Erklärung bezeichnete Luke Goodrich, Vizepräsident und Senior Counsel bei Becket Law, das die römisch-katholische Diözese Charlotte vertritt, die Entscheidung als "Sieg für Menschen aller Glaubensrichtungen, die die Freiheit schätzen, ihre religiösen Überzeugungen an künftige Generationen weiterzugeben".

"Der Oberste Gerichtshof hat sich in dieser Frage eindeutig geäußert: Katholische Schulen dürfen Lehrer auswählen, die ihre Lehre voll unterstützen", fügte Goodrich hinzu.

CNN hat auch versucht, die Mecklenburg Area Catholic Schools und die Charlotte Catholic High School zu kontaktieren, um eine Klarstellung zu erhalten.

N.B.: Alle oben genannten Informationen wurden einem Originaltext entnommen und in einer einfacheren und informellen Weise dargestellt. Die Struktur wurde beibehalten, Abschnitte hervorgehoben und das Format beibehalten, jedoch mit anderen Formulierungen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com