Weihnachten - Jeder zehnte Erwerbstätige muss an Heiligabend arbeiten

Viele Menschen in Deutschland dürfen feiern und die Feiertagsfreizeit genießen, andere müssen arbeiten: An Heiligabend gehen je nach Tageszeit bis zu zehn Prozent der Erwerbstätigen zur Arbeit, an Silvester eine Zahl liegt bei neun Prozent.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des gewerkschaftsnahen Instituts für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.

In diesem Jahr werden am 24. und 31. Dezember deutlich weniger Menschen zur Arbeit gehen als in den Vorjahren, da beide Tage Sonntage sind. Davon profitieren vor allem Beschäftigte im Einzelhandel. An Heiligabend 2022 lag die Auslastung bei bis zu 45 %, jetzt sind es nur noch 14 %.

In welchen Branchen arbeiten die meisten Menschen?

Besonders hoch ist der Anteil der Menschen, die in den Ferien arbeiten müssen, dieses Mal im Gastgewerbe. Auch die Branchen Transport und Logistik sowie Gesundheits- und Sozialwesen weisen überdurchschnittliche Werte auf. Männer und Ostdeutsche dienten an Feiertagen etwas häufiger als Frauen und Westdeutsche.

Die Umfrage zeigt, dass am Morgen des 24. Dezember insgesamt 10 % der Erwerbstätigen am Arbeitsplatz waren. Bis 14 Uhr, der gesetzlichen Ladenschlusszeit, sank dieser Wert auf 6 Prozent. An den beiden Weihnachtstagen sind es acht Prozent, im Gastgewerbe muss es aber jeder Dritte tun. 9 % der Menschen müssen es am Silvestermorgen tun und nur 6 % müssen es nach 14 Uhr tun. Acht Prozent der Arbeitnehmer müssen am Neujahrstag zur Arbeit gehen.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de