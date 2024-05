ISW äußert sich besorgt über mögliche russische Militäraktionen in Moldawien.

Russland verschärft seinen Diskurs gegenüber der Republik Moldau. Das Außenministerium verwendet Worte wie "Völkermord" und zieht Vergleiche mit den Nazis - eine ähnliche Taktik wurde auch zur Rechtfertigung des Konflikts in der Ukraine verwendet. Das in den USA ansässige Institute for the Study of War (ISW) ist der Ansicht, dass der russische Präsident Putin ehrgeizige Pläne für Moldawien hat.

Die Behauptungen der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, über einen "naziähnlichen Völkermord" in der Republik Moldau haben die Aufmerksamkeit von Experten auf sich gezogen und stellen eine deutliche Veränderung der offiziellen Rhetorik Moskaus dar. Das ISW spekuliert, dass dies den Weg für Russland ebnen könnte, die Kontrolle über das gesamte Land und nicht nur über Teile davon zu übernehmen.

Besonders brisant waren die Äußerungen Zakharovas in einem Interview mit der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS während der Feierlichkeiten zum Tag des Sieges. Sie scheute nicht davor zurück, den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij zu kritisieren und beschuldigte sie, ihr eigenes Volk zu verraten. Besonders hervorstechend waren jedoch ihre Äußerungen über Moldawien. Sie erwähnte die Ähnlichkeiten zwischen der Regierung des derzeitigen moldawischen Präsidenten Maia Sandu und der Nazi-Ideologie und behauptete, dass der Machtmissbrauch durch korrupte Beamte in Moldawien "Elementen des Völkermords an einem ganzen Volk" gleichkomme.

Zakharova fügte hinzu, dass die moldawische Regierung versuche, ihre eigene Sprache durch Rumänisch zu ersetzen, und nannte diesen Akt einen "Federstrich der Regierung Sandu", der sich ihrer Meinung nach nicht von der Politik des Dritten Reichs oder der Kolonialherren in Afrika unterscheide.

Die Interpretationen des ISW

Das ISW sieht in diesen Äußerungen ein Signal dafür, dass Russland eine neue moldauische Regierung erwartet, die im Gegensatz zur derzeitigen westlich orientierten Regierung stehen würde. Die Denkfabrik vermutet, dass Putins Konzentration auf den Kampf gegen das, was er als westliche "Neo-Nazi-Bewegung" ansieht, ihm eine breitere öffentliche Unterstützung innerhalb Russlands für aggressive Maßnahmen verschaffen könnte, ähnlich wie in der aktuellen Situation in der Ukraine.

Das ISW stellte auch fest, dass Moskau nicht mehr das Narrativ verbreitet, russische Bürger würden im Ausland misshandelt, sondern die anhaltenden Unruhen als "existenziellen geopolitischen Konflikt" mit dieser angeblichen Nazibewegung darstellt. Die Experten sind der Meinung, dass diese Verschiebung des Diskurses möglicherweise eine russische Aggression in der Republik Moldau rechtfertigen könnte.

Die von Moskau unterstützten Regionen in der Republik Moldau, nämlich Gagausien und Transnistrien, haben eine große russischsprachige Bevölkerung und beherbergen eine kremlnahe Opposition. ISW-Analysten interpretieren die Teilnahme der Führer der moldauischen Siegermächte an der Parade zum Tag des Sieges in Moskau als ein weiteres Indiz für die russischen Absichten, die gesamte Republik Moldau zu destabilisieren und möglicherweise den demokratischen Prozess und den EU-Beitritt des Landes zu gefährden.

Transnistrien mit seinen rund 375 000 Einwohnern hat eine gemeinsame Grenze mit der Ukraine und wird nur von Russland anerkannt. Der Rest der Welt betrachtet es als Teil der Republik Moldau. Die Region und ihre Regierung werden von Russland unterstützt, und sie verfügt über eigene paramilitärische Einheiten, in denen über 1 000 russische Soldaten stationiert sind. Im vergangenen Februar baten die Separatisten die moldauische Regierung um Schutz, und Russland kam ihnen entgegen.

