In Wisconsin wird Biden trotz anhaltender Inflationssorgen die wirtschaftlichen Errungenschaften hervorheben.

Biden beabsichtigt, eine Ausgabe von 3,3 Mrd. USD von Microsoft für den Bau eines neuen KI-Zentrums an demselben Standort vorzustellen, an dem Präsident Trump 2018 mit dem Bau eines Projekts begonnen hat, das ein herausragendes Vorhaben der Trump-Administration sein sollte: eine Elektronikfabrik für das taiwanesische Unternehmen Foxconn, das Steueranreize in Milliardenhöhe erhalten und versprochen hatte, unzählige Arbeitsplätze zu schaffen.

Diese Investitionen blieben weitgehend unrealisiert. Es wird erwartet, dass Biden in seinen Ausführungen am Mittwoch Trump direkt für dieses Scheitern verantwortlich machen wird, so ein Beamter des Weißen Hauses.

Das Gebiet in Racine County, das zwischen Chicago und Milwaukee liegt, war aufgrund der häufigen Wahlen der Brennpunkt einer intensiven lokalen politischen Debatte. Die Menschen, die in der Nähe des Standorts leben und arbeiten, äußerten sich zufrieden mit den Projekten und den Arbeitsplätzen, waren aber nicht zuversichtlich, dass ihre wirtschaftlichen Bedenken ausgeräumt würden.

"Die Situation ist unvorhersehbar, mit Sorgen über die Zinssätze und die Gesamtwirtschaft", sagte Dave Flannery, dessen Familie eine Obstplantage und einen Bauernhof in Apple Holler betreibt, nur wenige Meilen von dem Gebiet entfernt, das Biden am Mittwoch besuchen wird. "Ich persönlich bin sehr hoffnungsvoll, was unsere Zukunft angeht, aber manchmal kann es auch ziemlich beängstigend sein".

Tom Osterhaus, dessen Familie die Cozy Nook Farm in der Nähe von Waukesha besitzt, äußerte seine Unzufriedenheit über Bidens Politik und erklärte, die Inflation sei einer der größten Kritikpunkte an seiner Regierung. Obwohl Osterhaus kein großer Bewunderer von Trump war und eine republikanische Alternative suchte, behauptete er, er wäre mit der Wirtschaftspolitik einverstanden, wenn sie wieder eingeführt würde.

"Man bekommt seinen Gehaltsscheck und es sieht zufriedenstellend aus, aber wenn man dann die Rechnungen bezahlt, ist alles weg", sagte Osterhaus. "Die Inflation ist für mich die größte wirtschaftliche Sorge."

Auf die Frage, ob es fair sei, die Schuld ausschließlich Biden zuzuschieben, antwortete Osterhaus: "Sie sind die Regierung, die an der Macht ist."

Biden: Der fortschrittliche Präsident?

Zu Beginn seiner Amtszeit erklärte Biden einigen demokratischen Freunden, er wolle der "progressivste Präsident seit FDR" sein, der treibenden Kraft hinter dem New Deal.

In den letzten zwei Jahren reiste Biden durch das Land und prahlte mit den Billionen von Dollar an Infrastruktur- und Bauausgaben, die auf die von ihm unterzeichneten Gesetze zurückgehen, von denen die meisten mit parteiübergreifender Unterstützung durch den Kongress gingen. Prominente Ökonomen haben jedoch argumentiert, dass die für das Wirtschaftswachstum verantwortlichen Mittel auch zu steigenden Preisen geführt haben, so dass es für Biden schwierig ist, diese Errungenschaften bei den Wählern zu vermarkten.

"Es ist wichtig, dass er hier ist, um seine wirtschaftlichen Botschaften zu vermitteln und sie für die Menschen greifbar zu machen", sagte Mandela Barnes, der frühere Vizegouverneur des Bundesstaates, in einem Gespräch mit CNN. "Einige Menschen denken immer noch an den Scheck über 1.500 Dollar, den sie von Trump erhalten haben."

Laut der jüngsten CNN-Umfrage sind Bidens Zustimmungswerte für die Wirtschaft (34 %) und die Inflation (29 %) deutlich negativ, da die Wähler bei der Wahl eines Kandidaten im Gegensatz zu früheren Wahlen wirtschaftliche Bedenken als Hauptfaktor anführen.

Während Biden sich auf die unerledigten Aufgaben seiner Kampagne 2020 konzentriert und an die Wähler appelliert, ihm zu erlauben, die Arbeit 2024 zu Ende zu bringen", haben einige Wahlkampfberater und Spender die Sorge geäußert, dass er zu weit nach links rückt. Sie befürchten, dass Plattformen wie die allgemeine Vorschule, subventionierte Kinder- und Seniorenbetreuung und eine erweiterte Gesundheitsversorgung weniger auf gemäßigte Wähler als vielmehr auf den Kern der Partei ausgerichtet sind.

"Ein Achtel von einem Prozent der Bevölkerung wird diese Wahl entscheiden", sagte ein langjähriger Biden-Spender gegenüber CNN und bat um Anonymität, um private Gespräche mit der Kampagne zu führen. "Ich habe ihnen geraten, sich mehr der Mitte zuzuwenden.

Doch Biden ist auch bestrebt, seine eigene progressive Basis zufrieden zu stellen, eine Aufgabe, die durch die wachsende Unzufriedenheit mit dem Umgang der Regierung mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas noch schwieriger wird.

Wisconsin ist entscheidend für Bidens Wiederwahl

Der Mittwoch markiert Bidens vierten Besuch in Wisconsin im Jahr 2022 und zeigt, wie wichtig der Bundesstaat für die Wiederwahlstrategie des Präsidenten ist. Wisconsin ist eine der Säulen der sogenannten blauen Wand, zu der auch Michigan und Pennsylvania gehören - alle drei gewann Trump 2016, bevor Biden sie 2020 zurückholte.

Im Jahr 2020 gewann Biden Wisconsin mit rund 21.000 Stimmen. Da für die Wahl 2024 ein ähnlich geringer Vorsprung vorhergesagt wird, haben mehrere Berater und ehemalige Beamte von Biden betont, wie wichtig es für Biden ist, in diesem Jahr den richtigen politischen Ton bei den Gemäßigten zu treffen, ohne die Parteibasis zu verprellen.

"Ich denke, das ist die wichtigste Frage", sagte ein ehemaliger Biden-Berater mit Blick auf den Streit darüber, wie fortschrittlich Bidens Strategie sein soll. "Diese Frage richtig zu lösen, ist die Lösung, damit Biden die Wahl gewinnt.

Bidens Team und seine Verbündeten behaupten jedoch, dass der Präsident sich nicht zwischen einem progressiven und einem gemäßigten Ansatz entscheiden muss.

"Er muss sich nicht zwischen einem progressiven und einem gemäßigten Weg entscheiden", sagte Bharat Ramamurti, ein ehemaliger stellvertretender Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats unter Biden. "Die Agenda, die er verfolgt hat, ist der typische Weg".

Verschiebung der Politik entsprechend den sich verändernden Prioritäten der Partei

Da sich die Prioritäten der Demokratischen Partei verschieben, hat der Konsens verschiedene Formen angenommen und sogar von Biden verlangt, seine eigenen Perspektiven nach links zu verschieben.

Ein Mann, der von sich behauptete, ein Kapitalist zu sein, versprach während seiner Kandidatur 2020, dass er die Wohlhabenden nicht verteufeln würde. Nach seinem Amtsantritt setzte er sich jedoch häufig für eine Politik ein, die darauf abzielt, wohlhabende Personen und Unternehmen zu besteuern. Dieser Wandel ist auf eine während des Wahlkampfs eingerichtete "Unity Task Force" zurückzuführen, die Vorschläge von progressiven Wirtschaftswissenschaftlern sammelte.

Eine Politik, die diesen Wandel verdeutlicht, ist der Erlass von Studentenkrediten. Zu Beginn des Wahlkampfs 2020 unterstützte Biden nur die kleinsten Formen der Streichung von Studentendarlehen, wie z. B. die Streichung von Darlehen, wenn ein Darlehensnehmer Konkurs anmeldet oder stirbt.

Am Vorabend einer Debatte gegen Senator Bernie Sanders, der sich für die Streichung aller Studiendarlehen aussprach, weitete Biden jedoch seine Unterstützung für den Erlass von Darlehen aus. Als Präsident sprach sich Biden für einen einkommensabhängigen Erlassplan aus, mit dem staatliche Darlehen in Höhe von über 360 Milliarden Dollar gestrichen werden sollten.

Obwohl dieser Plan vom Obersten Gerichtshof gestoppt wurde, nutzte Biden Vorschriften und Befugnisse verschiedener Behörden, um rund 146 Milliarden Dollar an Studentenschulden zu tilgen.

"Während des Wahlkampfes hatte man nie den Eindruck, dass er dies wirklich wollte", sagte ein ehemaliger Berater Bidens. "Jetzt ist es ein wichtiger Teil seiner wirtschaftlichen Agenda geworden.

Einzelne Themen wie der Erlass von Studentenkrediten erhalten oft hohe Zustimmungsraten von Wählern, vor allem von jüngeren, deren monatliche Kreditraten einen höheren Anteil ihres Einkommens ausmachen.

"Es ist ziemlich bemerkenswert, wenn man sich die Daten ansieht", sagte Ramamurti, der ehemalige stellvertretende NEC-Direktor von Biden und frühere Berater von Senatorin Elizabeth Warren, gegenüber CNN. Die Frage ist, ob sich diese Unterstützung im November in Stimmen niederschlagen wird.

Jeff Zeleny, MJ Lee und Camilla DeChalus von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com