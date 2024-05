In einer privaten Sitzung vor einer Anhörung zum Thema Antisemitismus behauptete ein republikanischer Abgeordneter, der Ku-Klux-Klan sei "der militärische Flügel der Demokratischen Partei".

Perry, ein konservativer Republikaner, der sich in der Vergangenheit einwandererfeindlich und antisemitisch geäußert hat, äußerte sich während einer Informationsveranstaltung des House Oversight Committee zum Thema "Entstehung und Folgen des zunehmenden Antisemitismus im Hochschulwesen".

Das Briefing fand vor der Anhörung des Oversight-Gremiums am Mittwoch statt, bei der es um die Reaktion des DC auf die pro-palästinensischen Proteste und Siedlungen auf dem College-Campus gehen sollte. Die Republikaner im Repräsentantenhaus versuchen, diese Demonstrationen, die sich im ganzen Land ausbreiten, einzudämmen und gleichzeitig eine einheitliche Haltung gegen Antisemitismus einzunehmen. Leider wurde die Anhörung am Mittwochmorgen abgesagt, nachdem das Metropolitan Police Department von Washington DC ein pro-palästinensisches Lager auf dem Campus der George Washington University geräumt hatte, was zur Verhaftung von 30 Demonstranten und drei weiteren Personen bei einem separaten Vorfall führte, so Metro Police Chief Pamela A. Smith.

"Viele junge Menschen halten den KKK heutzutage für eine rechtsgerichtete Organisation, obwohl es sich eigentlich um einen Zweig der Demokratischen Partei handelt. Er ist eindeutig und offen rassistisch und antisemitisch", sagte Perry während der Sitzung, wie aus der Aufzeichnung hervorgeht.

Der KKK hat keine Verbindung zur aktuellen Demokratischen Partei.

Perry verteidigte dann die Ersatztheorie, die besagt, dass weiße Menschen absichtlich durch Minderheiten und Einwanderer ersetzt werden.

"Die Ersetzungstheorie ist wahr", behauptete Perry in der Aufnahme, die CNN vorliegt. "Sie haben 'weiß' hinzugefügt, um zu verhindern, dass jeder darüber spricht.

Obwohl Perry sich zufrieden mit Personen äußerte, "die legal hier sind", zeigte er sich besorgt über Einwanderer, die eine Verachtung für die amerikanische Kultur an den Tag legen.

"Derzeit nehmen wir Menschen ins Land auf, die sich danach sehnen, in Amerika zu sein, aber kein Interesse daran haben, Amerikaner zu sein. Das ist etwas ganz anderes, und die Kritik an diesen Äußerungen zielt darauf ab, die Diskussion zu ersticken, damit wir weiterhin mehr Menschen aufnehmen können, die wir noch nie getroffen haben und die unamerikanisch sind", sagte er in der Aufnahme.

Perry behauptet, seine Äußerungen seien zu Unrecht manipuliert worden, als man ihn mit seinen privaten Worten konfrontierte.

"Einmal mehr verdreht die radikale Linke Fakten, um eine Diskussion über ihre eigenen Missetaten und Bidens absichtliche Vernachlässigung der Durchsetzung von Gesetzen und der Schließung oder Regulierung von Grenzen zu verhindern. Ich sage es noch einmal: Wenn die Linke einen Streit verliert, verleumdet sie und verleumdet, anstatt sich auf eine Debatte über Fakten einzulassen." sagte Perry in einer Erklärung gegenüber CNN.

Unter der Verdrängungstheorie versteht man die Vorstellung, dass Weiße nach und nach durch Minderheiten und Einwanderer ersetzt werden. Die fremdenfeindliche und rassistische Sprache, die mit dieser Theorie verbunden ist, findet ihren Weg in den Mainstream der amerikanischen Politik und scheint eine treibende Kraft hinter einigen der jüngsten abscheulichen Massenmorde in den Vereinigten Staaten und weltweit zu sein. Die unbewiesene Theorie hat auch eine spezifisch antisemitische Dimension, indem behauptet wird, dass Juden einen Zustrom nicht-weißer Einwanderer organisieren.

Quelle: edition.cnn.com