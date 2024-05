Högl setzt sich für eine größere Anzahl von Frauen in der Bundeswehr ein.

Ein Gesetz, das einen Frauenanteil von 20 % bei der Bundeswehr vorschreibt, wurde nicht erfüllt. Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, äußerte sich ablehnend. Laut Högl liegt der Frauenanteil in der Bundeswehr nach wie vor unter 14% und hat sich seit Jahren kaum verändert.

In einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland brachte Högl ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck: "So kann es nicht weitergehen." Auch über ein Jahrzehnt nach der Öffnung der Truppe für Frauen liegt der Frauenanteil in Führungspositionen unter 10 %. Der Anteil der Frauen in der Bundeswehr ist im Vergleich zur Zielvorgabe verschwindend gering. Högl zeichnete das Bild eines begrenzten Fortschritts bei der Gleichstellung von Frauen und Männern, mit nur 47 Frauen in der höchsten Besoldungsgruppe und keiner Verbesserung bei der allgemeinen Vertretung von Frauen seit dem Vorjahr.

Högl nahm den Mangel an Frauen in den medizinischen Diensten ins Visier und stellte fest, dass diese trotz ihrer Existenz seit 1975 immer noch eine geschlechtsspezifisch unausgewogene Führungsstruktur aufweisen. Sie drängte darauf, die Parität voranzutreiben, und stellte sich für die Zukunft vor, dass mehr Frauen in Führungspositionen im Militär tätig sein werden: "Frauen in Führungspositionen sollten die Norm sein." Högl wies auch auf die anhaltenden Probleme mit sexuellen Übergriffen und unzureichenden Einrichtungen für Frauen hin, wie etwa den begrenzten Zugang zu Toiletten und Duschen.

Die Sprecherin des deutschen Verteidigungsministeriums räumte ein, dass mehr Frauen in der Truppe vertreten sein müssen, und wies darauf hin, dass die Zahl der weiblichen Soldaten seit der Öffnung der Truppen für Frauen im Jahr 2001 auf fast 24.300 gestiegen ist. Aber es scheint, dass sich der Fortschritt verlangsamt hat, denn ein Blick auf die Daten zeigt, dass der Frauenanteil in der Armee bei etwa 13 % liegt. Der dekadische Anstieg der Zahl der Soldatinnen, die sich für den Dienst bewerben, ist vielversprechend, mit einem deutlichen Anstieg auf 17 % im Jahr 2022. Allerdings sind nur 2 % der Führungspositionen im Verteidigungsministerium mit Frauen besetzt, während es im zivilen Sektor rund 34 % sind. Der Prozentsatz der weiblichen Führungskräfte außerhalb des Ministeriums ist mit 16 % etwas besser. Selbst im medizinischen Dienst, der seit 1975 die Geschlechtergleichstellung einschließt, sind nur 46 % der Führungspositionen mit Frauen besetzt.

Auch weibliche Offiziere sind gegen diese Ungleichheiten nicht immun, wie ihr Anteil an den Militärschulen zeigt. Obwohl die Zahl der Frauen im Generalstabslehrgang gestiegen ist, bleiben sie mit nur 15 % der Studenten in der Minderheit. Letztlich erkennen sowohl Högl als auch das Ministerium die Notwendigkeit weiterer Fortschritte bei den Führungspositionen für Frauen an, obwohl sie versuchten, das langsame Tempo des Wandels als Beweis für eine echte Konzentration auf die Chancengleichheit innerhalb der gesamten Bundeswehr darzustellen.

Quelle: www.ntv.de